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Сегодня, 16:00

Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Неожиданный поворот в Милохин-гейте.

Сегодня утром, пока вся страна празднует День народного единства, несколько десятков фигуристов и актеров поехали работать в концертный зал «Россия» на юго-западе Москвы. Это участники проекта «Ледниковый период», у которых выходных в последние недели объективно мало.

Евгения Медведева и&nbsp;Даня Милохин. Милохин бросил Медведеву и уехал в Дубай. Что теперь будет с Евгенией?

С кем Медведева?

Главной интригой съемок была судьба Евгении Медведевой. Краткое содержание: ее бросил бывший партнер по проекту тиктокер Даня Милохин, который предпочел серфинг в Дубае конькам в Москве. Как будто бы ничего удивительного, не правда ли? Однако Евгению посерфить с собой он не взял, и та осталась без партнера. Кто-то Милохина осудил, как участники проекта Иван Колесников и Оксана Домнина. Кто-то воздержался от оценок, как Илья Авербух и Алексей Ягудин.

Так или иначе, Медведевой стали спешно искать партнера. В ответ на вопрос «СЭ» Авербух говорил так:

— Очень хочется, чтобы Женя Медведева продолжила проект, я сейчас над этим в основном работаю. Кандидаты есть. Мы пробуем ребят. Я им очень благодарен, потому что все срываются. Но у нас есть две важные составляющие, которые должны быть: мы входим в середину проекта, поэтому человек... Обычно мы берем ребят, которых за два-три месяца накатываем, но у нас сейчас этой возможности нет. Из тех ребят, которые могли бы войти, — Федя Федотов. Он победитель проекта. Уверен, что все уже написали. Но, к сожалению, по графику не может принять участия, потому что у него есть своя съемочная работа. Заранее он говорит, что не может.

Даня Милохин и&nbsp;Евгения Медведева. Медведева напоследок «завела» Милохина. Обзор третьего выпуска «Ледникового периода»

Конечно, это должен быть не фигурист. Это должен быть человек творческой профессии. Ну и чтобы была органическая пара, а не лишь бы кто-то катался. Много очень вводных. Но Женя здесь, я работаю над этим. Это очень важно, потому что мы все одна большая семья.

Партнер — идеальный

Параллельно в СМИ развивалась теория о возможном партнерстве с Антоном Рогачевым. Сам Авербух мастерски запутал всех, объявив его фаворитом. Как оказалось, чемпион мира и талантливый режиссер умеет создать интригу. По информации «СЭ», Медведева действительно пробовалась с Рогачевым, но уровень неподготовленного актера оказался слишком низким, чтобы моментально влиться в проект. Напомним, Медведевой с партнером надо за короткий срок снять четыре номера, чтобы «догнать» конкурентов. В такой ситуации просмотры с людьми творческих профессий, которые приходили с чистого листа, оставляли скептическое впечатление.

Оказалось, Федотова все-таки смогли уговорить. И теперь пара Медведев/Федотов становится одним из фаворитов проекта. Почему? Федотов — действующий чемпион «Ледникового», что лишний раз подчеркивает слоган сезона «Снова вместе». Он катался в паре с Татьяной Волосожар, и сложно придумать лучшую школу. Их прокаты высоко оценивала Татьяна Тарасова: «У меня все время стоял комок. Спасибо вам за эти переживания! Такой номер украсит любое показательное выступление чемпионата мира или Олимпийских игр», — говорила она на одной из заключительных стадий проекта. Волосожар/Федотов по праву выиграли сезон.

Федотов еще и подготовленный актер, так как принимал участие в съемках фильма «Серебряные коньки» (весьма высокая оценка 7,4 из 10 на «Кинопоиске»), где играл фигуриста Матвея.

Кто станет новым партнером Евгении Медведевой? Или она покинет проект? Кто станет новым партнером Медведевой в «Ледниковом периоде»? И останется ли Евгения в проекте?

Медведева идет за юбилейным титулом?

С другой стороны, Евгения — лучшая одиночница из выступающих на проекте с солидным опытом выступлений в шоу, в том числе и в паре с Александром Энбертом. Да и по драматургии победа Медведевой после побега ее партнера, камбэк, когда участие в проекте висело на волоске (а именно так рассказывают источники «СЭ» ситуацию, когда начались просмотры первых кандидатов) — все это складывается в красивую картинку.

Когда-то мы считали, что для Медведевой титул в «Ледниковом периоде» станет 20-м в карьере — после чемпионатов мира, Европы и России, Кубка страны, многочисленных юниорских и взрослых «Гран-при» и даже Спартакиады учащихся России. При всем юмористическом отношении к проекту многих фанатов пополнение в коллекции, согласитесь, внушительное. И солидная строка в портфолио.

Но пойдет ли «Ледниковый период» по самому очевидному варианту или снова выберет неожиданный поворот?

Фигурное катание
Евгения Медведева
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