Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру

Неожиданный поворот в Милохин-гейте.

Сегодня утром, пока вся страна празднует День народного единства, несколько десятков фигуристов и актеров поехали работать в концертный зал «Россия» на юго-западе Москвы. Это участники проекта «Ледниковый период», у которых выходных в последние недели объективно мало.

С кем Медведева?

Главной интригой съемок была судьба Евгении Медведевой. Краткое содержание: ее бросил бывший партнер по проекту тиктокер Даня Милохин, который предпочел серфинг в Дубае конькам в Москве. Как будто бы ничего удивительного, не правда ли? Однако Евгению посерфить с собой он не взял, и та осталась без партнера. Кто-то Милохина осудил, как участники проекта Иван Колесников и Оксана Домнина. Кто-то воздержался от оценок, как Илья Авербух и Алексей Ягудин.

Так или иначе, Медведевой стали спешно искать партнера. В ответ на вопрос «СЭ» Авербух говорил так:

— Очень хочется, чтобы Женя Медведева продолжила проект, я сейчас над этим в основном работаю. Кандидаты есть. Мы пробуем ребят. Я им очень благодарен, потому что все срываются. Но у нас есть две важные составляющие, которые должны быть: мы входим в середину проекта, поэтому человек... Обычно мы берем ребят, которых за два-три месяца накатываем, но у нас сейчас этой возможности нет. Из тех ребят, которые могли бы войти, — Федя Федотов. Он победитель проекта. Уверен, что все уже написали. Но, к сожалению, по графику не может принять участия, потому что у него есть своя съемочная работа. Заранее он говорит, что не может.

Конечно, это должен быть не фигурист. Это должен быть человек творческой профессии. Ну и чтобы была органическая пара, а не лишь бы кто-то катался. Много очень вводных. Но Женя здесь, я работаю над этим. Это очень важно, потому что мы все одна большая семья.

Партнер — идеальный

Параллельно в СМИ развивалась теория о возможном партнерстве с Антоном Рогачевым. Сам Авербух мастерски запутал всех, объявив его фаворитом. Как оказалось, чемпион мира и талантливый режиссер умеет создать интригу. По информации «СЭ», Медведева действительно пробовалась с Рогачевым, но уровень неподготовленного актера оказался слишком низким, чтобы моментально влиться в проект. Напомним, Медведевой с партнером надо за короткий срок снять четыре номера, чтобы «догнать» конкурентов. В такой ситуации просмотры с людьми творческих профессий, которые приходили с чистого листа, оставляли скептическое впечатление.

Оказалось, Федотова все-таки смогли уговорить. И теперь пара Медведев/Федотов становится одним из фаворитов проекта. Почему? Федотов — действующий чемпион «Ледникового», что лишний раз подчеркивает слоган сезона «Снова вместе». Он катался в паре с Татьяной Волосожар, и сложно придумать лучшую школу. Их прокаты высоко оценивала Татьяна Тарасова: «У меня все время стоял комок. Спасибо вам за эти переживания! Такой номер украсит любое показательное выступление чемпионата мира или Олимпийских игр», — говорила она на одной из заключительных стадий проекта. Волосожар/Федотов по праву выиграли сезон.

Федотов еще и подготовленный актер, так как принимал участие в съемках фильма «Серебряные коньки» (весьма высокая оценка 7,4 из 10 на «Кинопоиске»), где играл фигуриста Матвея.

Медведева идет за юбилейным титулом?

С другой стороны, Евгения — лучшая одиночница из выступающих на проекте с солидным опытом выступлений в шоу, в том числе и в паре с Александром Энбертом. Да и по драматургии победа Медведевой после побега ее партнера, камбэк, когда участие в проекте висело на волоске (а именно так рассказывают источники «СЭ» ситуацию, когда начались просмотры первых кандидатов) — все это складывается в красивую картинку.

Когда-то мы считали, что для Медведевой титул в «Ледниковом периоде» станет 20-м в карьере — после чемпионатов мира, Европы и России, Кубка страны, многочисленных юниорских и взрослых «Гран-при» и даже Спартакиады учащихся России. При всем юмористическом отношении к проекту многих фанатов пополнение в коллекции, согласитесь, внушительное. И солидная строка в портфолио.

Но пойдет ли «Ледниковый период» по самому очевидному варианту или снова выберет неожиданный поворот?