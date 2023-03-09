«Письма о любви» со смыслом. Как в Петербурге прошло главное ледовое шоу Авербуха

Туктамышева показала два новых чувственных номера и отвергла розу от Кондратюка.

В Петербурге 8 марта прошло самое крупное ледовое шоу Ильи Авербуха. В Москве в этом году шоу не будет, поэтому именно в Петербург приехало максимальное количество звезд. Международный женский день, праздник борьбы за женские права, день рождения Алексея Николаевича Мишина и, наконец, просто шоу со смыслом объединились в этот день.

Часть первая — развлекательная

Шоу — вещь специфическая. Некоторые ценят такие постановки больше соревновательных, другим не хватает адреналина турниров. Проблема часто еще в том, что фигуристы не всегда готовят отдельные номера для каждого гала-концерта — и времени банально не хватит, и не все их еще видели. Постановщику тоже нужно постараться, чтобы вписать программы в канву шоу. Иначе это будут разрозненные номера, а на такой формат не всем интересно смотреть.

Авербух — первопроходец ледовых шоу в России. Уже много лет он занимается постановкой сказок, спектаклей, номеров для «Ледникового периода». Не все из них рассчитаны на одну и ту же аудиторию, не все всегда удается одинаково удачно.

В Петербурге, впрочем, получилось. Вообще можно сказать, что зрители увидели словно два ледовых шоу. В одном из них были собраны старые номера, уже показываемые публике. Михаил Коляда катался под живое исполнение Александром Панайотовым песни «Непобедимый». Евгения Медведева/Федор Федотов показывали вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который так запомнился на «Ледниковом периоде». Анастасия Мишина/Александр Галлямов исполняли свой культовый Beggin. Выделилась Елизавета Туктамышева с новым номером «Девочка и море» под песню polnalyubvi.

Часть вторая — глубокомысленная

Вторая часть совершенно иная. Конферансье Илья Авербух, объявлявший участников шоу в первом отделении и поздравлявший Алексея Николаевича Мишина, покинул ледовую сцену. Вместо этого читались стихи от выступающих самим себе, маме, отцу, друзьям, возлюбленным — каждое на свою тему. Номера были переплетены между собой.

Вот катается Полина Тихонова, дочь Марии Петровой и Алексея Тихонова. Потом они уже все вместе исполняют программу, где чемпион мира несколько раз поднимал в поддержку жену и дочь. Михаил Коляда выступил под мужское исполнение песни «Любовь, похожая на сон». Потом вся мужская часть участников показала «Танго в сумасшедшем доме», где каждый успел покрасоваться с розой.

Цветок в итоге мог бы достаться Туктамышевой, но Лиза отвергла розу от Марка Кондратюка. Осталась на льду одна с плюшевым сердцем и чувственно отказалась под «Снег» Елены Ваенги. Пела не сама Ваенга, но от этого номер стал еще более трогательным.

Старые номера тоже были — Евгения Медведева каталась под Хиблу Герзмаву, Евгения Тарасова/Владимир Морозов — под «Сансару», а Алексей Ягудин — под песню «Как молоды мы были», Марк Кондратюк — под «Кони привередливые». Но все это отлично вписалось в концепцию шоу «Письма о любви».

Письма были не только о любви, не только читаемые со сцены, но и вполне реальные, адресованные Роману Костомарову. Любой желающий мог написать несколько слов олимпийскому чемпиону, попавшему в сложную ситуацию. Илья Авербух сказал, что в состоянии фигуриста есть небольшие улучшения. Но о выздоровлении пока речи не идет.

Концовка шоу тоже со смыслом. Участники по очереди выходили на лед с коньком и передавали его друг другу. Ведь что объединило сегодня всех выступавших и зрителей? Фигурное катание.

Затем — общий поклон под «Мы желаем счастья вам». Время сейчас непростое во всех смыслах, но веру в себя, в людей и в лучшее терять нельзя. Любовь и дружба должны помогать и объединять. И, кажется, в этом весь смысл шоу. В человечности и чувствах.