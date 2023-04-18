Плющенко, Навка и Авербух просят 150 миллионов на создание шоу. Как они это обосновали?

Изучаем заявки организаторов ледовых представлений на президентские гранты.

Очевидно, что организация ледовых шоу финансово очень затратна. При этом спорт и даже околоспортивная сфера в России окупается с трудом. И хотя фигурное катание сейчас объективно популярно, без бюджетной поддержки оно бы не выжило, и не были бы возможны даже близко те победы, которые случились за последние десять лет. Это не говорит о благородстве государства — скорее о сложившейся в России конъюнктуре.

Поэтому ледовые шоу трех главных гигантов-организаторов — Евгения Плющенко, Татьяны Навки и Ильи Авербуха — также организуются при помощи государства через Президентский фонд культурных инициатив. Интересно, что шоу Этери Тутберидзе, про которое часто говорят, мол, оно недостаточно зрелищное, в списке пока нет. Но это отдельная ветвь дискуссии про госшколы, трансляции шоу на Первом канале, и впутываться в нее сейчас не будем.

Итак, кто сколько попросил и за что?

Татьяна Навка. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Навка бьется за маленьких зрителей

Как следует из документов, размещенных на сайте Президентского фонда культурных инициатив, больше всех запросила у фонда Татьяна Навка, причем ее заявка называется «Серия показов грандиозных ледовых шоу в России в 2023-2024 гг.». Срок реализации — аж до конца 2024 года. Есть в заявках и тематическое направление. У всех шоу оно звучит так: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей».

Судя по обоснованию, Навка делает ставки на сказки: «Целевой аудиторией проекта являются в первую очередь самые маленькие зрители, для которых встреча со сказкой станет одним из самых запоминающихся событий — великолепная музыка, яркие декорации и высочайшее исполнительное мастерство артистов наших представлений всегда оставляют незабываемые впечатления. Среди нашей взрослой аудитории — любители фигурного катания, ценители талантов наших знаменитых фигуристов, а также все те, кто не равнодушен к творчеству наших великих соотечественников П.И. Чайковского, А.С. Пушкина, С. Аксакова».

Кроме того, как утверждают организаторы, «серия показов грандиозных ледовых шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий. Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов. Проведение ледовых шоу «Руслан и Людмила» будет приурочено к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина».

Обща сумма реализации проекта — 229 080 000 рублей, из которых Навка запрашивает 59 970 000 (26,2%) у фонда. Софинансирование, следовательно, чуть более 169 миллионов рублей.

Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Плющенко защищает пострадавших от санкций фигуристов

Шоу Евгения Плющенко запрашивает чуть поменьше, но на период до 31 января 2024 года. Заявка звучит как «Ледовые шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» и русская сказка с балетом «Снегурочка». Обоснование и актуальность проекта гораздо более обширны, чем у Навки. Но, как стало понятно из последних шоу, здесь тоже ставка на великую русскую классику, а необходимость финансирования обосновывается санкциями в отношении фигуристов. Подчеркнем данный абзац: «На примере участников проекта — фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов. Также значительная часть шоу посвящена великой музыкальной истории России — выступления будут под музыку российских композиторов Рахманинова, Чайковского, Стравинского и др.

На примере наших спортсменов зрители почувствуют, как в период отстранения от мировых и иных соревнований дух России не сломлен.

Часть билетов на шоу распространяется среди социально незащищенных слоев населения на бесплатной основе, тем самым создаются условия для формирования у них уверенности в том, что Россия — страна возможностей и что они являются частью этой большой страны. Также через выступления будут транслироваться традиционные духовно-нравственные ценности, в числе которых, согласно Указу Президента № 809 от 09.11.2022, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений. Все эти ценности находят отражение в ледовых шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка» Евгения Плющенко", — говорится в обосновании.

Интересно, что география шоу Плющенко, исходя из заявки, значительно расширится — так, фигуристы планируют приехать в не самую фигурную Махачкалу. Будет ли организован каток в форме октагона — не уточняется. Как подчеркивается, половина посетителей на всех шоу пройдут по бесплатным билетам.

Стоимость проекта — 154 444 770 рублей, из которых от фонда запрашивается 59 304 770 рублей (38,4%), софинансирование — оставшиеся 95 миллионов.

Илья Авербух. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Авербух рассказывает, как любовь спасет мир

Несколько другая подача проекта у Ильи Авербуха. Он тоже в обосновании упирает на культурный код, но тематика шоу объясняется по-другому. Заявка называется «Театрализованное ледовое представление «Письма любви», проходить оно будет в Сочи до ноября 2023 года.

«Согласно результатам исследования Аналитического центра НАФИ и Российской креативной недели, чаще всего россияне понимают под культурным кодом единое культурное наследие страны (36%). Среди других распространенных трактовок этого понятия: нормы поведения и воспитания (11%), традиции (10%), менталитет (9%), историческая память (7%), единые ценности (4%), вера, духовность, религия (4%), в общем, все то, что объединяет понятие «традиционные духовно-нравственные ценности».

Сегодня на сохранение традиционных ценностей в обществе сформировался устойчивый запрос, «отражением которого стало их постепенное закрепление в Конституции РФ и государственных документах стратегического планирования». При этом защита российских ценностей, в том числе от внешнего влияния, должна выстраиваться и внутри самого общества. И в этой связи чрезвычайно важным становится не только то, какие ценности мы транслируем в будущее, но и то, какие методы мы для этого находим.

Театрализованное ледовое представление «Письма любви» — это креативный и эффективный канал для бережной передачи наших традиционных ценностей молодому поколению, один из способов формирования культурной, социальной и гражданской идентичности в молодежной среде. Ключевая идея проекта — раскрытие темы любви во всех ее проявлениях, утверждение созидательной роли этого чувства в человеческой жизни и истории общества в целом. «Любовь спасет мир» — этот посыл авторы проекта транслируют через письма, написанные любящими и любимыми людьми. В век соцсетей письма от руки, наверное, отходят на второй план, но тем ценнее проложить мост между поколениями, потому что эти письма, посланные во все уголки Земли, становятся объединяющим фактором", — говорится в обосновании.

Среди других понятий в заявке — «укрепление ценностного суверенитета страны», которое будет достигаться через шоу с участием лидеров мнений. Кроме того, организаторы пишут, что хотят «достучаться до молодежной аудитории».

Тематика исторически богатая: «Эта программа будет посвящена как разным личным историям, так и разным вехам в истории нашей страны, которые будут объединены письмами, парящими над ледовым пространством. Это такие вехи, как годы Великой Отечественной войны, и яркие 1960-е, и новаторское современное время, и балы XIX века, и революция 1917 года».

На организацию шоу Авербуха запрашивает 34 886 500 рублей из 116 072 577,13 рублей (это 30,1%). Софинансирование — 81 186 077,13 рублей.