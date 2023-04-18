Плющенко, Навка и Авербух просят 150 миллионов на создание шоу. Как они это обосновали?

Очевидно, что организация ледовых шоу финансово очень затратна. При этом спорт и даже околоспортивная сфера в России окупается с трудом. И хотя фигурное катание сейчас объективно популярно, без бюджетной поддержки оно бы не выжило, и не были бы возможны даже близко те победы, которые случились за последние десять лет. Это не говорит о благородстве государства — скорее о сложившейся в России конъюнктуре.
Поэтому ледовые шоу трех главных гигантов-организаторов — Евгения Плющенко, Татьяны Навки и Ильи Авербуха — также организуются при помощи государства через Президентский фонд культурных инициатив. Интересно, что шоу Этери Тутберидзе, про которое часто говорят, мол, оно недостаточно зрелищное, в списке пока нет. Но это отдельная ветвь дискуссии про госшколы, трансляции шоу на Первом канале, и впутываться в нее сейчас не будем.
Итак, кто сколько попросил и за что?
Как следует из документов, размещенных на сайте Президентского фонда культурных инициатив, больше всех запросила у фонда Татьяна Навка, причем ее заявка называется «Серия показов грандиозных ледовых шоу в России в 2023-2024 гг.». Срок реализации — аж до конца 2024 года. Есть в заявках и тематическое направление. У всех шоу оно звучит так: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей».
Судя по обоснованию, Навка делает ставки на сказки: «Целевой аудиторией проекта являются в первую очередь самые маленькие зрители, для которых встреча со сказкой станет одним из самых запоминающихся событий — великолепная музыка, яркие декорации и высочайшее исполнительное мастерство артистов наших представлений всегда оставляют незабываемые впечатления. Среди нашей взрослой аудитории — любители фигурного катания, ценители талантов наших знаменитых фигуристов, а также все те, кто не равнодушен к творчеству наших великих соотечественников П.И. Чайковского, А.С. Пушкина, С. Аксакова».
Кроме того, как утверждают организаторы, «серия показов грандиозных ледовых шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий. Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов. Проведение ледовых шоу «Руслан и Людмила» будет приурочено к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина».
Обща сумма реализации проекта — 229 080 000 рублей, из которых Навка запрашивает 59 970 000 (26,2%) у фонда. Софинансирование, следовательно, чуть более 169 миллионов рублей.
Шоу Евгения Плющенко запрашивает чуть поменьше, но на период до 31 января 2024 года. Заявка звучит как «Ледовые шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» и русская сказка с балетом «Снегурочка». Обоснование и актуальность проекта гораздо более обширны, чем у Навки. Но, как стало понятно из последних шоу, здесь тоже ставка на великую русскую классику, а необходимость финансирования обосновывается санкциями в отношении фигуристов. Подчеркнем данный абзац: «На примере участников проекта — фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов. Также значительная часть шоу посвящена великой музыкальной истории России — выступления будут под музыку российских композиторов Рахманинова, Чайковского, Стравинского и др.
На примере наших спортсменов зрители почувствуют, как в период отстранения от мировых и иных соревнований дух России не сломлен.
Часть билетов на шоу распространяется среди социально незащищенных слоев населения на бесплатной основе, тем самым создаются условия для формирования у них уверенности в том, что Россия — страна возможностей и что они являются частью этой большой страны. Также через выступления будут транслироваться традиционные духовно-нравственные ценности, в числе которых, согласно Указу Президента № 809 от 09.11.2022, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений. Все эти ценности находят отражение в ледовых шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка» Евгения Плющенко", — говорится в обосновании.
Интересно, что география шоу Плющенко, исходя из заявки, значительно расширится — так, фигуристы планируют приехать в не самую фигурную Махачкалу. Будет ли организован каток в форме октагона — не уточняется. Как подчеркивается, половина посетителей на всех шоу пройдут по бесплатным билетам.
Стоимость проекта — 154 444 770 рублей, из которых от фонда запрашивается 59 304 770 рублей (38,4%), софинансирование — оставшиеся 95 миллионов.
Несколько другая подача проекта у Ильи Авербуха. Он тоже в обосновании упирает на культурный код, но тематика шоу объясняется по-другому. Заявка называется «Театрализованное ледовое представление «Письма любви», проходить оно будет в Сочи до ноября 2023 года.
«Согласно результатам исследования Аналитического центра НАФИ и Российской креативной недели, чаще всего россияне понимают под культурным кодом единое культурное наследие страны (36%). Среди других распространенных трактовок этого понятия: нормы поведения и воспитания (11%), традиции (10%), менталитет (9%), историческая память (7%), единые ценности (4%), вера, духовность, религия (4%), в общем, все то, что объединяет понятие «традиционные духовно-нравственные ценности».
Сегодня на сохранение традиционных ценностей в обществе сформировался устойчивый запрос, «отражением которого стало их постепенное закрепление в Конституции РФ и государственных документах стратегического планирования». При этом защита российских ценностей, в том числе от внешнего влияния, должна выстраиваться и внутри самого общества. И в этой связи чрезвычайно важным становится не только то, какие ценности мы транслируем в будущее, но и то, какие методы мы для этого находим.
Театрализованное ледовое представление «Письма любви» — это креативный и эффективный канал для бережной передачи наших традиционных ценностей молодому поколению, один из способов формирования культурной, социальной и гражданской идентичности в молодежной среде. Ключевая идея проекта — раскрытие темы любви во всех ее проявлениях, утверждение созидательной роли этого чувства в человеческой жизни и истории общества в целом. «Любовь спасет мир» — этот посыл авторы проекта транслируют через письма, написанные любящими и любимыми людьми. В век соцсетей письма от руки, наверное, отходят на второй план, но тем ценнее проложить мост между поколениями, потому что эти письма, посланные во все уголки Земли, становятся объединяющим фактором", — говорится в обосновании.
Среди других понятий в заявке — «укрепление ценностного суверенитета страны», которое будет достигаться через шоу с участием лидеров мнений. Кроме того, организаторы пишут, что хотят «достучаться до молодежной аудитории».
Тематика исторически богатая: «Эта программа будет посвящена как разным личным историям, так и разным вехам в истории нашей страны, которые будут объединены письмами, парящими над ледовым пространством. Это такие вехи, как годы Великой Отечественной войны, и яркие 1960-е, и новаторское современное время, и балы XIX века, и революция 1917 года».
На организацию шоу Авербуха запрашивает 34 886 500 рублей из 116 072 577,13 рублей (это 30,1%). Софинансирование — 81 186 077,13 рублей.