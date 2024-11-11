Как самому начать заниматься фигурным катанием? Журналист «CЭ» месяц ходил на тренировки и все выяснил

Интервью, после которого у вас не останется вопросов.

Фигурное катание в России достигло пика своей популярности в конце десятых, но и спустя шесть лет после Олимпиады в Пхенчхане интерес к этому виду спорта не угасает. Причем многие не только наблюдают за кумирами по телевизору, но и пробуют свои силы на льду самостоятельно. Любительское фигурное катание — отдельная индустрия. Корреспондент «СЭ» сходил на несколько тренировок и пообщался с руководителем клуба любительского катания «Движение» в Казани, судьей всероссийской категории и тренером Региной Трусовой. Она рассказала, как живет любительский спорт и что нужно для того, чтобы самому прыгать лутц и делать бильман.

О состоянии любительского фигурного катания в стране

— Любительское катание в России сейчас на подъеме. Есть несколько организаций, которые вокруг себя сплотили множество клубов из разных регионов. В целом в последние годы у нас наблюдается пиковый рост популярности фигурного катания, это отражается и на любительском спорте, люди хотят попробовать сами встать на коньки. Помогают и крупные соревнования, и различные ледовые шоу — все это работает на популяризацию спорта.

В Казани и Татарстане наш клуб «Движение» основной, мы — основоположники любительского фигурного катания в республике. Сложно сказать, сколько конкретно у нас занимается людей, — все зависит от сезона и регулярности занятий. Есть люди, которые приходят пару раз в месяц для общего оздоровления, у них нет целей участвовать в соревнованиях. А есть те, кто ходит уже на постоянной основе и имеет конкретные соревновательные цели. Но если брать какую-то примерную статистику, то это порядка 100-120 человек из тех, кто действительно заинтересован развиваться, кого мы смогли заинтересовать.

Портрет среднестатистического фигуриста-любителя

— Раньше чаще всего это были люди старшего возраста, например родители спортсменов. Диапазон — 35-50. В последние годы мы видим бум интереса среди молодежи, студентов. Свою роль играет доступность вида спорта, при выборе увлечения финансовая сторона крайне важна.

Так что сейчас на соревнованиях среди любителей равно представлены все возраста — и это радует. Ко мне на занятия приходят сейчас и школьники, чаще — старшеклассники, и студенты, и люди предпенсионного возраста.

Занимаются и парни, и девушки. Для них готовят разные программы, разные образы. Мне нравятся программы, в которых парни могут проявить свое мужское начало, свой стиль, характер. Так что нужно отбросить все эти стереотипы о том, кому лучше подходит тот или иной вид спорта.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие коньки необходимо приобрести для занятий

— Хороший инвентарь — это залог успеха. Все остальное не имеет большого значения, можете заниматься в чем вам удобно. Пусть это будет и профессиональный тренировочный костюм, и соревновательное платье, да хоть штаны и кофта, которые вы нашли в шкафу. Главное, чтобы одежда не сковывала движения. Но вот коньки должны быть хорошие.

Если легкомысленно отнестись к выбору коньков, то у вас будут проблемы. И ладно, если только проблемы с разучиванием элементов. В результате плохой инвентарь может стать и причиной тяжелой травмы. Повышается нагрузка на организм, увеличиваются риски. Сейчас много хорошего инвентаря в разумном бюджете, который поможет развиваться в нужном ритме и безопасно. Приобретать лучше в специализированных магазинах для фигуристов, а не в торговых сетях и тем более не в супермаркетах. Там редко вы встретите нужные модели, а сотрудники магазина не смогут вам подсказать с выбором.

Мастер-класс Евгении Медведевой на Всемирный день любителей катания на коньках в 2022 году. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Базовые навыки перед первой тренировкой в любительском клубе

— К нам приходят люди с разным первоначальным уровнем. Кто-то впервые встает на коньки вместе с нами, кто-то уже занимался в другом любительском клубе, кто-то катается по выходным в парке. А есть и те, кто занимался давным-давно в спортивной группе, а теперь хочет вспомнить детство. Чаще всего мы стараемся брать и развивать с нуля, поскольку правильно обучить куда проще, чем переучивать. Если есть возможность — лучше сразу идти в секцию к специалисту и делать первые шаги на льду под его контролем. Это куда лучше, чем если вы будете учиться сами, тем более на прокатных коньках сомнительного качества в парке, где лед также имеет свои особенности.

Вопрос даже не в том, чего вы сможете достичь самостоятельно, а чего с помощью тренера. В любительском спорте самое главное не результат, а безопасность. Не должно быть травм, а от занятий нужно получать удовольствие — в этом наша главная цель. Занятия спортом позволяют посмотреть на себя другими глазами, обрести уверенность в своих силах.

За какой срок можно обучиться базовым навыкам в фигурном катании

— Все зависит от мотивации и трудолюбия. В отдельных случаях и за месяц можно подготовить полноценную программу с нуля — прецеденты случались. В среднем мы готовимся к первым соревнованиям до полугода. Выходим на них, когда человек уже чувствует уверенность в своих силах и выезжает на старт с навыками, которые хочет показать на публике. Вообще соревнования имеют важное значение. Пусть спорт любительский, но суть остается та же — именно желание быть первым и развиваться мотивирует продолжать заниматься любимым делом и приходить на тренировки.

Фото Ксения Нуртдинова

Как проходят соревнования среди любителей

— В любительском катании есть как привычные всем виды — одиночное катание, парное, танцы, а также танцы-соло. Это особый вид для тех, кто хочет развиваться в эстетическую сторону, но не смог найти себе партнера. К примеру, человеку противопоказаны прыжки по медицинским обстоятельствам, они у него не получаются, но отлично выходит скользить на льду — в таком случае мы предлагаем танцы, в том числе танцы-соло.

Соревнования оцениваются по балльной системе ISU, правила любительского катания соответствуют правилам ISU. Каждый год проходит и чемпионат мира под эгидой Международного союза конькобежцев. Недавно Федерация фигурного катания на коньках России разработала свой регламент любительских стартов, их количество будет увеличиваться, как и внимание к ним. Соревнования любителей оценивают те же судьи, что и профи. Большинство из них опытные, всероссийской категории. Строго смотрят как за элементами, так и за артистической стороной проката.

Технический контент спортсменов-любителей

— Многое зависит от возраста. Согласно правилам, заявляться по любителям можно только с 18 лет. Соответственно, самые молодые у нас — это категория 18-20 лет. Среди них много тех, кто в детстве имел хотя бы какой-то опыт занятий фигурным катанием. Голова помнит, мышцы — тоже, хотя бы остаточно. Так что есть шанс в теории дойти с ними до акселя в два с половиной оборота. В отдельных случаях зайти на тройные.

Но если в вашей жизни появилось катание уже после 25 или 30 и раньше вы им никогда не занимались — то все, что сложнее базовых двойных, будет очень опасно. Но ведь прыжками фигурное катание не ограничивается. Можно развиваться в сторону артистизма, дорожки шагов, вращения улучшать. Делать красивую и разнообразную программу.

Выступление корреспондента «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире «Русский вызов» в 2023 году. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Есть ли у спортсмена-любителя шанс перейти в профессионалы

— Мечтать о профессиональной карьере, если вы начали кататься в 20 лет, разумеется, наивно. Уже и в 7-8 лет сейчас начинать поздно. Раньше были такие случаи, сейчас все стартуют в 3-4 года, иногда даже раньше. Потому что уже в 9-10 дети начинают прыгать четверные, нагнать соперников будет крайне затруднительно. Конечно, есть отдельные прецеденты в мире, когда спортсмены из стран, где фигурное катание не столь развито, начинали заниматься спортом в позднем возрасте и попадали на крупные турниры. Но это отдельные истории-исключения из мира экзотики, такие как бразильский фигурист-любитель на универсиаде в Красноярске.

Мотивацию можно найти в том, что Федерация фигурного катания России сейчас собирает сборную любителей. По итогам всех отборочных этапов будет сформирована команда лучших, и вот стать ее частью у вас будет шанс — это тоже почетно и здорово.

О любителях на «Ледниковом периоде»

— Знакома с людьми, которые организуют этот проект, и с теми, кто в нем участвует. Хорошая идея, давно напрашивалась. Прежде всего подобные инициативы должны помочь популяризации любительского спорта. Когда у людей из разных регионов страны появляется возможность выступить в эфире Первого канала с лучшими из лучших — это незабываемый опыт, который станет мотиватором встать на коньки миллионы людей по всей нашей стране. До этого был «Народный Ледниковый» в парках, это тоже очень правильная и хорошая инициатива.

Любительский спорт помогает не только поддерживать организм в тонусе и скрасить досуг. Занимаясь любым видом спорта, вы развиваетесь и душой, и телом, это отличная психологическая разгрузка, которая помогает раскрыть разные стороны вашей личности.