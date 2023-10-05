Фигурист Ковтун сыграл свадьбу с чемпионкой мира по гимнастке Левановой. Спортсмены познакомились в бане

Молодых свела база в Новогорске.

Сезон свадеб в российском фигурном катании продолжается. На днях узами брака решили связать себя четырехкратный чемпион страны Максим Ковтун и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова. Молодые люди в близких отношениях уже больше пяти лет, а предложение руки и сердца Максим сделал Евгении еще два года назад. Однако свадьбу сыграли только осенью 2023 года. Причем пока что была только церемония — праздник с гостями ожидается позже. Что вообще свело вместе эпатажного фигуриста и звездную гимнастку?

Леванова успешнее Ковтуна на международной арене — у нее пять побед на ЧМ

Максим Ковтун — один из самых необычных российских фигуристов. Для обывателя, который мало следит за этим видом спорта, Ковтун запомнится скорее как парень, который остался без Олимпиады-2014 из-за странного демарша Евгения Плющенко и скандала с отбором на домашние Игры. Однако боль карьеры Ковтуна гораздо глубже — он традиционно был успешен на внутренних стартах, но международные соревнования ему давались с трудом.

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Четырехкратный чемпион России так ни разу и не выиграл большого зарубежного титула — Максиму не покорилась даже Универсиада в Красноярске, только серебро. Помимо этой медали на его счету еще два серебра командного чемпионата мира, два серебра и бронза с чемпионатов Европы. Причем относительно удачные старты у Ковтуна сменяли по-настоящему провальные. Как, например, ЧЕ-2019 в Минске или предолимпийский ЧМ, где Максим своей неудачей и оставил страну с единственной квотой у одиночников.

Его избранница Евгения Леванова — совсем другое дело. Максим из Екатеринбурга, в то время как Евгения родилась в столице Чувашии — городе Чебоксары. Художественной гимнастикой она начала заниматься в четыре года под руководством лучшего тренера в республике Ирины Штайнер. Штайнер быстро увидела в своей подопечной будущую звезду и посоветовала ей двигаться дальше. Так, в 12 лет она поступила учиться на отделение художественной гимнастики Нижегородского училища олимпийского резерва, а в 2017 году попала в состав основной сборной команды России.

В команде Ирины Винер она была почти три года, за которые успела пять раз выиграть золото на чемпионате мира, стать серебряным и бронзовым призером на ЧМ. Леванова побеждала в многоборье среди групп и в упражнении с обручами и булавами.

Фото Соцсети

Отношения с Ковтуном помогли оправиться от шока пропущенной Олимпиады

Леванова могла оказаться и на Олимпиаде в Токио — тренеры вносили девушку в свой шорт-лист. Однако поездке на Игры помешала тяжелая травма. «У меня кость в ноге раздробилась на несколько осколков. Сначала в одной ноге, потом в другой в районе ахилла. Эти осколки заходили в связки, в сухожилия, поэтому было очень больно, — рассказывала о повреждении Евгения. — Восстановление шло хорошо, я уже начала вставать в команду, когда сломалась вторая нога. Тогда стало понятно, что я не дотерплю. Будь Олимпиада в 2020 году, я бы поехала. Но случился ковид, ее перенесли. Как будто весь мир был против меня».

На этом спортивный путь Левановой, по сути, был завершен, да она и не делала явных попыток вернуться. Возможно, причина в том, что мысли девушки были уже о другом — ей сделали предложение руки и сердца.

Объявили о помолвке Максим и Евгения еще в августе 2021-го — практически сразу после той самой Олимпиады, на которую не смогла поехать Леванова. А вот познакомилась пара еще раньше, в 2018-м. И как признается сама гимнастка, это была забавная история. «Впервые встретились в бане на олимпийской базе в Новогорске, — рассказывает Евгения. — В тот вечер гимнастам устроили совместный банный вечер с фигуристами. Там вообще часто объединяют разные виды спорта в банном комплексе. Я обычно в баню не хожу, но тут моя подруга попросила сходить с ней за компанию. Так же случилось и с Максимом: друг уговорил его прийти».

Как тут не поверить в судьбу — мимолетная встреча сразу обозначила взаимный интерес. На следующий день они уже списались в соцсетях и начали общаться, а спустя год с небольшим и представить не могли себя друг без друга.

Фото Соцсети

Молодые отказались от мальчишника и девичника

Ковтун и Леванова поддерживали друг друга в непростых ситуациях — Евгения Максима, когда он вынужден был окончательно завершить карьеру из-за проблем со спиной, и дальше уже Максим Евгению, когда его девушка оказалась в похожей истории, вынуждена была пропустить Олимпиаду и сойти с гимнастического помоста. Спортсмены здесь как никто другой находят нужные слова. При этом не забывая и о романтике. Так, выйти замуж Ковтун предложил своей избраннице максимально элегантно.

«Мы были вечером на яхте вдвоем, — вспоминает Леванова. — Изначально это все было преподнесено как дополнительный подарок на мой день рождения, потому что в сам день рождения у Максима не было времени, чтобы уделить его мне, так как он выступал в ледовом шоу. Тогда он сказал подождать недельку. И вот мы отправились в море на закате, и там он неожиданно сделал мне предложение».

Правда, с самой свадьбой пара торопиться не стала — на торжественное мероприятие решились только спустя два года с момента помолвки. С весны началась подготовка, а сам праздник запланировали на осень. На днях Ковтун и Леванова расписались в узком кругу, однако на этом торжество не ограничится. Ребята хотят разделить радость и с гостями — планируется от 70 до 90 гостей.

«Будут гости и с ковра, и со льда. Связанные с нашими видами спорта, — объясняет Леванова. — Мы всю жизнь в этом крутимся, так что круг общения спортивный. Ну и родные тоже будут, конечно, и самые близкие друзья с детства». А вот чего точно не будет, так это мальчишника и девичника — от этой традиции возлюбленные решили отказаться, поскольку на нее банально нет времени. Не будет и «подружки невесты» — такой формат Евгения считает неактуальным.