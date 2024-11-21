Подарок на серебряную свадьбу. Дробязко и Ванагас решили стать родителями после 50 лет

История любви литовских фигуристов.

Литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые большую часть своей жизни живут в России, любит публика за их яркий и неповторимый стиль. Удивительно, но вместе они живут и выступают на льду уже четверть века.

История любви

В начале карьеры Дробязко была одиночницей, но решила попробовать себя в танцах на льду. По большей части это было связано с переживаниями ее матери, которая нервничала при каждом прыжке дочери. Танцы, по мнению женщины, были намного безопаснее. Маргарита согласилась и начала искать себе партнера. Она обратилась в школу ЦСКА в Москве, куда в то же самое время попал литовский фигурист Повилас Ванагас в поисках пары.

«Когда я первый раз его увидела, то подумала: «Господи, что это за танцор?» Он ничего не умел. Но оказался очень способным — схватывал все на лету. Видимо, сказывались гены: мама Повиласа была в свое время многократной чемпионкой Литвы. Так, временный партнер стал постоянным», — рассказывала фигуристка в интервью «СЭ».

После распада СССР фигуристы приняли решение выступать за родину Повиласа — Литву. В Советском Союзе среди танцоров была огромная конкуренция, а выступление за небольшую страну давало путевки на крупные соревнования, включая Олимпиаду. Для этого Маргарита в 1993 году получила литовское гражданство. Дробязко и Ванагас не стали лучшим дуэтом в мире, но они боролись на льду с сильнейшими, доказывали, что достойны медалей и своей харизмой покорили сердца многих людей. Результат этого — две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира. К тому же они пять раз участвовали в Олимпийских играх и 13 раз становились чемпионами Литвы. Но, пожалуй, главная их награда — это любовь друг к другу.

В 1998 году после тренировки в Швейцарии Повилас, который уже начал ревновать свою партнершу к поклонникам, неожиданно для Маргариты признался ей в любви. Фигуристку это заявление застало врасплох. Ведь до сих пор они были лучшими друзьями. К тому же яркая брюнетка купалась в мужском внимании. Однако она подумала и поняла, что тихий и спокойный Ванагас — именно тот, кто ей нужен по жизни. В 2000 году фигуристы сыграли свадьбу. И вот уже четверть века живут вместе.

Правда, во время первого «Ледникового периода» их брак подвергся испытанию. Многие были уверены, что Дробязко закрутила роман со своим напарником по телевизионному шоу актером Александром Дьяченко. Их часто видели вместе вне льда. Сама фигуристка отрицала связь со звездой, но СМИ писали, что она ушла от Ванагаса. Однако развода не случилось, фигуристы до сих пор вместе. А что это было — просто слухи или мимолетная интрижка, так и остается загадкой.

Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко и тренер Елена Чайковская. 2000 год. Фото архив «СЭ»

Первый ребенок

Несмотря на то что Маргарита и Повилас вместе уже почти 25 лет, детей они не заводили. Сначала спортсмены объясняли это тем, что ставят карьеру на первое место, а потом — желанием покататься в шоу и заработать деньги на будущее.

И вот в ноябре 2024 года стало известно, что 52-летняя Дробязко и 54-летний Ванагас готовятся впервые стать родителями. Во время судебного заседания в Вильнюсе, где рассматривается жалоба Дробязко на лишение ее литовского гражданства из-за выступления в российском шоу, спортсменка сделала важное заявление: «Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли».

Родителями фигуристы станут в первых числах декабря. Правда, родит им наследника суррогатная мать.

Фото Global Look Press

Как живут сейчас

Ванагас и Дробязко переживают не самый безоблачный период в жизни, несмотря на скорое появление малыша. Летом 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа аннулировал у фигуристов государственные награды, включая Рыцарский крест ордена Гедиминаса из-за геополитических разногласий. А осенью 2023-го лишил Дробязко гражданства из-за участия фигуристки в ледовом шоу Татьяны Навки. И это после всего того, что они сделали для Литвы, представляя ее на мировой арене.

Региональный административный суд Вильнюса вынесет свой вердикт по делу о сохранении гражданства Дробязко 10 декабря.