«До встречи с крохой осталась неделя». 52-летняя фигуристка Дробязко впервые станет мамой. Сейчас она оспаривает лишение гражданства Литвы

Будущий ребенок будет «наполовину литовцем, наполовину русским».

Маргарита Дробязко уже 24 года счастлива в браке с литовцем Повиласом Ванагасом. Несколько недель назад СМИ сообщили о скором пополнении в их семье, но еще больше многих повергла в шок информация о том, что 52-летняя спортсменка и ее супруг, возможно, воспользовались услугами суррогатной матери. Однако фигуристка и ее окружение опровергли эту информацию.

Сама вынашивает ребенка

На днях Татьяна Навка опровергла слухи о сурмаме и подтвердила: ее коллеги действительно ждут первенца. Она показала снимки Дробязко в объятиях Ванагаса. На них хорошо заметен округлившийся живот спортсменки.

«Наша команда в ожидании пополнения семейства! Очень рады за Маргариту и Повиласа. Благодарны за оказанное доверие первыми поделиться эксклюзивными кадрами самых трогательных моментов. Navka Show Must Go On», — написала олимпийская чемпионка в своем Telegram-канале.

Сама Дробязко в социальных сетях также выложила свои фото с животиком в объятиях мужа и подписала их: «Всего неделька до встречи с крохой».

Признание во время слушания

Впервые о беременности Дробязко стало известно в середине ноября. Она сама призналась в этом во время слушаний в суде Вильнюса: спортсменка оспаривает решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить ее гражданства страны.

«Мы очень долго ждали этого слушания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — сказала Маргарита присяжным по видеосвязи.

После этого и появились слухи о суррогатной маме, поскольку до этого спортсмены никогда не озвучивали желания иметь детей. Поженились фигуристы еще в 2000 году, но на вопросы о личной жизни всегда отвечали: больше думают о достижении целей в большом спорте. А на фотографиях в социальных сетях Маргарита ни разу не показывалась с округлившимся животом. Но оказалось, что малыша Дробязко вынашивает сама. И, как призналась фигуристка, ее будущий ребенок будет «наполовину литовцем, наполовину русским».

Фото Global Look Press

Как проходят слушания?

Напомним, после развала СССР Дробязко получила гражданство Литвы и стала представлять страну на международной арене. Вместе со своим партнером по танцам на льду Ванагасом она дважды занимала третье место на чемпионате Европы и выигрывала бронзу чемпионата мира. Но в 2023 году Маргариту по инициативе президента Литвы Гитанаса Науседы лишили гражданства из-за участия в шоу Татьяны Навки. Она не стала с этим мириться и подала апелляцию.

На заседании, состоявшемся в ноябре, фигуристка объяснила, что не может не бывать в России, поскольку там живет часть ее семьи, а продюсерская деятельность в контексте участия в шоу «Лебединое озеро» в Сочи никак не связана с международными санкциями. Дробязко подчеркнула: она не понимает, какую угрозу может представлять Татьяна Навка в международном масштабе. Решение по жалобе фигуристки должны принять 10 декабря.