«Провод застрял в сердечном клапане». Участница чемпионата Европы бросила спорт из-за проблем с кардиостимулятором

Норвежская фигуристка Мария Бьоркли мечтала выступить на Олимпийских играх, но вынуждена прекратить тренировки по настоянию врачей.

Марии Бьоркли из Норвегии в этом году исполняется 23 года, но она уже закончила со спортом. В январе фигуристка и ее партнер Джеймс Кошута выступили на чемпионате Европы и стали первыми спортсменами из Норвегии, представлявшими страну на таком топ-турнире в танцах на льду. Спустя несколько месяцев стало понятно, что Марии придется закончить со спортом. Причина в серьезной проблеме с сердцем, которая имеется у спортсменки с самого рождения.

Окончание карьеры сразу после исторического результата

День назад в социальных сетях норвежской танцевальной пары Марии Бьоркли и Джеймса Кошуты появилось следующее сообщение:

«С сожалением объявляем о завершении нашего сотрудничества и партнерства. Из-за очень серьезных осложнений со здоровьем Марии и ее кардиостимулятора врачи сообщили ей, что она больше не должна заниматься фигурным катанием. После долгого ожидания очередной операции это, конечно, последнее, что мы хотели бы услышать. Мы были опустошены, узнав об этом, так как это что-то, что мы совершенно не можем контролировать.

Мы ценим всю поддержку со стороны Норвежской ассоциации конькобежцев, тренеров, друзей, семьи и всех, кто сопровождал нас в этом уникальном путешествии. За короткое время, проведенное вместе, мы гордимся всем тем, чего достигли всего за один соревновательный сезон. Для нас было большой честью стать первой норвежской танцевальной командой, принявшей участие в чемпионате Европы».

Удивительно, но в Норвегии не так развито фигурное катание, как в некоторых других странах с полноценной зимой. Тем более танцы на льду — в январе этого года Мария Бьоркли и Джеймс Кошута стали первой в истории норвежского спорта парой, которая приняла участие в чемпионате Европы. Да, они стали 22-ми из 24 дуэтов, принимавших участие в турнире, и не отобрались в произвольную программу. В России в фигурном катании такое сложно представить, но для Норвегии на текущий момент это большое достижение. Публика тепло приветствовала фигуристов, они улыбались и были довольны результатом и мечтали о поездке на чемпионат мира и Олимпийские игры.

Фото Global Look Press

Проблемы с сердцем

Мечтам фигуристов не суждено сбыться. По крайней мере желаниям партнерши. Все из-за проблем со здоровьем — после чемпионата Европы Мария начала чувствовать себя плохо. «У меня всю жизнь были проблемы с сердцем, поэтому я знала, что рискую, когда решила, что нужно продолжать заниматься спортом», — объясняла фигуристка в соцсетях. Дело в том, что девушка родилась с пороком сердца, и, когда ей было все три дня, ей пришлось делать операцию.

В 17 лет опять потребовалось серьезное хирургическое вмешательство, а еще через три года Марии поставили кардиостимулятор. Это прибор, который позволяет следить за ритмом сердца и корректировать его, если возникает редкий или неправильный ритм с пропусками в сокращениях. После этой процедуры появились улучшения, но через некоторое время снова возникли проблемы.

— После электрокардиографии врачи обнаружили, что что-то не так с одним из проводов стимулятор. Я как раз должна была поехать в Осло вытащить старые провода и вставить новые, но потом они обнаружили, что провод застрял в сердечном клапане. Операцию отменили, и я вернулась в Ставангер, — поясняла Бьоркли, говоря о том, почему отменили новое хирургическое вмешательство.

Через некоторое время Марии вроде бы дали добро на проведение операции, но в конце концов врачи решили, что это слишком большой риск. Медперсонал сказал фигуристке, что она должна закончить со спортом высоких достижений и уменьшить количество физических нагрузок. Поврежденный провод остался в сердечном клапане, и как раз это мешает занятиям спортом. «Могу продолжать тренироваться, но не на таком уровне. Я не могу быть топ-спортсменом. Спорт многое для меня значил. Это практически единственная вещь, которой я долгое время занималась», — делилась Мария.

Фото Global Look Press

Бьоркли и ее партнер Кошута тренировались всего год, прежде чем набрали необходимый технический минимум для чемпионата Европы. Как уже говорилось, они мечтали о чемпионате мира и Олимпийских играх, но теперь Мария думает сконцентрироваться на работе тренером. «Я должна смотреть на все это как на возможность попробовать что-то новое», — уверяет фигуристка.

Президент Федерации конькобежного спорта Норвегии Мона Адольфсен сожалеет, что Марии пришлось закончить со спортом так рано. «Очевидно, что это очень грустная новость. Бьоркли и Кошута приложили так много усилий и добились огромного прогресса за относительно короткое время», — рассказывает чиновница. Но она считает, что здоровье должно быть превыше всего и что экс-спортсменка еще может многое дать норвежскому фигурному катанию.

«Я надеюсь, что мы сможем воспользоваться знаниями и опытом, который Мария приобрела за те годы, что она была в танцах на льду, и что это поможет нам воспитать новых танцоров. Я впечатлена готовностью Марии развивать то направление, которое для Норвегии ново. Бьоркли показала, что развитие возможно», — уверена Адольфсен.