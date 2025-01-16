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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Убийство гражданского мужа, роман с Башаровым и брак с хоккеистом. Личная драма Марии Бутырской

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Мария Бутырская.
Фото Global Look Press
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Непростая история известной фигуристки.

Мария Бутырская — звезда российского фигурного катания конца 1990-х и начала 2000-х. На льду она добилась многого: шесть раз становилась чемпионкой России и трижды выигрывала чемпионат Европы. Также Бутырская стала первой отечественной фигуристкой среди женщин-одиночниц, которой удалось одержать победу на чемпионате мира. Ее путь к медалям был тернист, но она справилась и вписала свое имя в историю этого вида спорта. Испытания Марии пришлось пережить и в личной жизни.

Роман с бизнесменом

Первые серьезные отношения у фигуристки, о которых узнала публика, были с бизнесменом из Москвы Сергеем Стерляговым. Бутырскую не смутил тот факт, что мужчина был женат на момент их знакомства. Позже Сергей бросил жену с двумя детьми ради спортсменки.

Влюбленные жили гражданским браком, Мария продолжала выступать. Однажды она уехала в Италию на предолимпийский сбор, а Сергей за время ее отсутствия решил сделать ей сюрприз, освежив ремонт в их квартире.

Однако, когда фигуристка вернулась, Стерлягова не оказалось дома. Он не выходил на связь несколько дней, а позже нашли его тело, которое было закопано рядом с трассой. Следствие продвигалось медленно, и тогда Бутырская вместе с бывшей женой бизнесмена организовали частное расследование. Они выяснили, что мужчина во время ремонта поругался со столяром. Рабочий во время ссоры ударил хозяина квартиры ножкой стула по голове.

Мария Бутырская и&nbsp;Ирина Слуцкая. Дуэль Медведевой и Загитовой — раздутая. Слуцкая и Бутырская рубились жестче

«У бывшей жены были ключи от его квартиры, мы ездили, смотрели, вскрывали сейф и выписали последние телефонные звонки. Среди них был номер человека, который делал ему мебель в квартиру, и этот человек быстро рассказал и показал, куда они спрятали труп», — рассказала Бутырская в программе «Секрет на миллион».

Так выяснились жуткие подробности. Чтобы не залить квартиру кровью, столяр обмотал голову мужчины полиэтиленовым пакетом, из-за чего он и задохнулся. Ремонтник вывез тело и закопал. Убийцу бизнесмена посадили на 13 лет. Оттуда преступник пытался связаться с Бутырской.

«Этот убийца мне старался из тюрьмы позвонить. Он мне писал, говорил: «Положите деньги на счет, я расскажу, что случилось». Уже из тюрьмы. Это ужасно. Мне не надо ничего. Было страшно и неприятно. Я даже проконсультировалась, мне сказали, что он продолжит вытягивать из меня деньги», — признавалась фигуристка.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Интрига с Маратом Башаровым

Бутырской приписывали романы со многими известными мужчинами, включая актеров Андрея Панина и Марата Башарова. Правда, с первым их связывала только дружба. А вот роман с Башаровым чемпионка мира спустя много лет подтвердила. Отношения с ним длились недолго. Мария сама была инициатором их разрыва. Оказалось, что ей не подходил образ жизни популярного актера.

«Мы с Маратом совершенно разные люди. Я спортсменка, привыкла соблюдать режим, все делать правильно. С Маратом не получалось так, ведь он актер. Он обаятельный, интересный, известный мужчина. С ним каждый день — праздник. Я не выдержала этого веселья, я хотела уже детей и найти мужчину, с которым создам семью», — рассказывала Бутырская в интервью Лере Кудрявцевой.

Анна Семенович. Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е

С Башаровым фигуристка рассталась без скандалов и даже сохранила приятельские отношения.

Также Мария крутила роман с известным московским ресторатором Андреем Скачковым. Только вот вспоминать отношения с ним она не любит.

Вадим Хомицкий и Мария Бутырская.
Фото Global Look Press

Молодой хоккеист

Счастье прославленная фигуристка нашла с молодым хоккеистом Вадимом Хомицким. Спортсмен оказался на 10 лет младше ее, но возраст для него не стал помехой. Мужчина настойчиво ухаживал и дарил подарки. Мария быстро растаяла от такого внимания.

Их роман чуть было не закончился, когда Хомицкому предстояло перебраться в США, чтобы играть в НХЛ. Мария не могла поехать с ним, так как открывалась ее школа фигурного катания в Москве. Тогда хоккеист предложил фигуристке обвенчаться в церкви. Бутырская согласилась и преданно ждала любимого. Ожидания оправдались. Они счастливо живут до сих пор.

В 2007 году у спортсменов родился сын Владислав, спустя два года — девочка Александра. В 2017-м в возрасте 44 лет Мария родила третьего ребенка — мальчика Гордея.

Омрачает их брак только то, что фигуристка не смогла найти общий язык со свекровью. Но главное, что с мужем-хоккеистом они живут душа в душу и воспитывают троих детей.

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Вадим Хомицкий
Фигурное катание
Мария Бутырская
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