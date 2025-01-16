Убийство гражданского мужа, роман с Башаровым и брак с хоккеистом. Личная драма Марии Бутырской

Непростая история известной фигуристки.

Мария Бутырская — звезда российского фигурного катания конца 1990-х и начала 2000-х. На льду она добилась многого: шесть раз становилась чемпионкой России и трижды выигрывала чемпионат Европы. Также Бутырская стала первой отечественной фигуристкой среди женщин-одиночниц, которой удалось одержать победу на чемпионате мира. Ее путь к медалям был тернист, но она справилась и вписала свое имя в историю этого вида спорта. Испытания Марии пришлось пережить и в личной жизни.

Роман с бизнесменом

Первые серьезные отношения у фигуристки, о которых узнала публика, были с бизнесменом из Москвы Сергеем Стерляговым. Бутырскую не смутил тот факт, что мужчина был женат на момент их знакомства. Позже Сергей бросил жену с двумя детьми ради спортсменки.

Влюбленные жили гражданским браком, Мария продолжала выступать. Однажды она уехала в Италию на предолимпийский сбор, а Сергей за время ее отсутствия решил сделать ей сюрприз, освежив ремонт в их квартире.

Однако, когда фигуристка вернулась, Стерлягова не оказалось дома. Он не выходил на связь несколько дней, а позже нашли его тело, которое было закопано рядом с трассой. Следствие продвигалось медленно, и тогда Бутырская вместе с бывшей женой бизнесмена организовали частное расследование. Они выяснили, что мужчина во время ремонта поругался со столяром. Рабочий во время ссоры ударил хозяина квартиры ножкой стула по голове.

«У бывшей жены были ключи от его квартиры, мы ездили, смотрели, вскрывали сейф и выписали последние телефонные звонки. Среди них был номер человека, который делал ему мебель в квартиру, и этот человек быстро рассказал и показал, куда они спрятали труп», — рассказала Бутырская в программе «Секрет на миллион».

Так выяснились жуткие подробности. Чтобы не залить квартиру кровью, столяр обмотал голову мужчины полиэтиленовым пакетом, из-за чего он и задохнулся. Ремонтник вывез тело и закопал. Убийцу бизнесмена посадили на 13 лет. Оттуда преступник пытался связаться с Бутырской.

«Этот убийца мне старался из тюрьмы позвонить. Он мне писал, говорил: «Положите деньги на счет, я расскажу, что случилось». Уже из тюрьмы. Это ужасно. Мне не надо ничего. Было страшно и неприятно. Я даже проконсультировалась, мне сказали, что он продолжит вытягивать из меня деньги», — признавалась фигуристка.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Интрига с Маратом Башаровым

Бутырской приписывали романы со многими известными мужчинами, включая актеров Андрея Панина и Марата Башарова. Правда, с первым их связывала только дружба. А вот роман с Башаровым чемпионка мира спустя много лет подтвердила. Отношения с ним длились недолго. Мария сама была инициатором их разрыва. Оказалось, что ей не подходил образ жизни популярного актера.

«Мы с Маратом совершенно разные люди. Я спортсменка, привыкла соблюдать режим, все делать правильно. С Маратом не получалось так, ведь он актер. Он обаятельный, интересный, известный мужчина. С ним каждый день — праздник. Я не выдержала этого веселья, я хотела уже детей и найти мужчину, с которым создам семью», — рассказывала Бутырская в интервью Лере Кудрявцевой.

С Башаровым фигуристка рассталась без скандалов и даже сохранила приятельские отношения.

Также Мария крутила роман с известным московским ресторатором Андреем Скачковым. Только вот вспоминать отношения с ним она не любит.

Вадим Хомицкий и Мария Бутырская. Фото Global Look Press

Молодой хоккеист

Счастье прославленная фигуристка нашла с молодым хоккеистом Вадимом Хомицким. Спортсмен оказался на 10 лет младше ее, но возраст для него не стал помехой. Мужчина настойчиво ухаживал и дарил подарки. Мария быстро растаяла от такого внимания.

Их роман чуть было не закончился, когда Хомицкому предстояло перебраться в США, чтобы играть в НХЛ. Мария не могла поехать с ним, так как открывалась ее школа фигурного катания в Москве. Тогда хоккеист предложил фигуристке обвенчаться в церкви. Бутырская согласилась и преданно ждала любимого. Ожидания оправдались. Они счастливо живут до сих пор.

В 2007 году у спортсменов родился сын Владислав, спустя два года — девочка Александра. В 2017-м в возрасте 44 лет Мария родила третьего ребенка — мальчика Гордея.

Омрачает их брак только то, что фигуристка не смогла найти общий язык со свекровью. Но главное, что с мужем-хоккеистом они живут душа в душу и воспитывают троих детей.