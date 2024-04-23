Дорога Дэвис и Смолкину открыта. Грузинские танцы потеряли крутую пару

Мария Казакова и Георгий Ревия объявили о расставании.

Так бывает в фигурном катании, что танцорша из Москвы и танцор из Одинцова выступают за сборную Грузии, — и довольно часто бывает. Сейчас у таких фигуристов даже больше шансов выиграть олимпийскую медаль, чем у москвичей, выступающих за Россию. Но чемпионы мира среди юниоров Мария Казакова и Георгий Ревия, кажется, от этой мечты теперь отдалились.

Что произошло?

«Мое путешествие с Георгием окончено. Я благодарна за этот опыт и хочу сказать спасибо. Начинается новый этап моей жизни. Я не хочу сдаваться и буду продолжать карьеру. Сейчас я в поиске партнера», — написала Казакова в понедельник вечером в Instagram* (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ. - Прим. «СЭ»).

Ревия в ответ пояснил: пока не будет комментировать расставание, но собирается продолжить кататься. Казакова получила значительную поддержку от коллег по цеху и теперь с их помощью по соцсетям ищет партнера, но найти его будет непросто. Фактически, если брать грузинских танцоров, соответствующим партнером будет... Глеб Смолкин, но он вряд ли бросит жену, Диану Дэвис, в Канаде ради столь экзотичного перехода. Поэтому логичный вопрос — будет ли Мария менять флаг или ее потенциальный партнер станет грузином? Есть такой фигурист Дарио Чиризано — чем не вариант? Да мало ли их в мире, потенциальных грузин? Как показывает практика, немало.

Мария Казакова и Георгий Ревия. Фото Global Look Press

Что касается Дэвис/Смолкина, после новости о распаде их коллег становится очевидно, что переход статусной российской пары под грузинский флаг был абсолютно обоснованным шагом. И теперь уже даже подобия конкуренции за звание первого номера сборной в грузинских танцах нет. Может, как раз появление новой пары отчасти добило Марию и Георгия.

Хотя Казакова/Ревия были очень самобытной парой. Например, именно они одни из немногих попытались в рамках показательного номера перенести на лед лезгинку и народные мотивы.

Да и вообще в сезоне-2019/20 казалось, что у ребят большое будущее. Чемпионский титул на мировом уровне среди юниоров, победа в финале юниорского «Гран-при» — и запоминающийся стиль. Но время летит быстро, а когда один из участников пары постоянно травмирован, оно пролетает еще быстрее — соперники идут вперед, вы с той же скоростью назад. В данной паре «стеклянным» оказался Георгий: он долго восстанавливался после операции на ноге, и сезон был, по сути, пропущен. Видимо, Мария больше терпеть не могла — судя по соцсетям, ей хотелось тренироваться, что она много делала вне льда.

Мария Казакова и Георгий Ревия. Фото Global Look Press

Грузия претендует на медаль Олимпиады?

Даже более интересная тема — на что в принципе сейчас могут рассчитывать грузинские фигуристы в преддверии Олимпийских игр-2026? В случае недопуска россиян у них есть реальные шансы на личные медали в парах, но главное — престижный командник, в котором из-за отсутствия России (а в командный вид ее не допустят точно) освобождается место на подиуме.

Ведь грузины за последние годы действительно собрали внушительную сборную. Чемпионка Европы Анастасия Губанова в женском одиночном, Анастасия Метелкина/Лука Берулава в парах (действующие чемпионы мира среди юниоров), Диана Дэвис/Глеб Смолкин в танцах, перешедшие в академию Монреаля, лучшую в мире. Выпадает разве что одиночник — пока на чемпионаты мира ездит Ника Эгадзе, который иногда выдает умопомрачительные прокаты, но уже через день может упасть с любого четверного, а то и с нескольких.

Говорилось про возможное решение проблемы через получение грузинского гражданства Андреем Мозалевым, но сам фигурист эти слухи отмел. Да и где Мозалев, а где Грузия?

Так вот, если взять чемпионат мира, то вырисовывается интересная ситуация. Список участников командника определяется по очкам, которые страны зарабатывают на турнирах предыдущего сезона, так что пока определить его точно невозможно. Но очевидно, что Грузия, ставшая шестой в Пекине, на Игры-2026 обязана отбираться.

А дальше очень грубо подсчитываем результаты исходя из последнего чемпионата мира.

У мужчин Эгадзе стал 13-м, но если убрать повторы стран, Швейцарию, Израиль, Латвию и Эстонию, которые вряд ли попадут в командник, то он уже шестой. А если вспомнить, что очки в команднике равнозначно считаются для короткой и произвольной программы, то вспомним, что после первого дня Ника был седьмым среди всех и уступил только Японии, США и Италии. А на произвольную остаются только пять команд. То есть даже Эгадзе со своим 4-5-м местом недалек от медалей.

Губанова тоже ударно выступила в короткой программе и провалила произвольную. В короткой выше были только Япония, США и Южная Корея. В виртуальном команднике Губанова тоже 4-я и 5-я.

Пары. Снова грузины хороши в короткой программе. Метелкина/Берулава пятые, но впереди них Германия, которой отобраться в командник будет непросто. То есть и пары в итоге 4-я и 5-я.

С танцами, на самом деле, тоже не все так плохо. Хоть Дэвис/Смолкин и были 12-ми, убирая повторы и экзотичные страны, ставим их на пятое место в ритм-танце, что уже дает шанс на проход в финальную часть командника.

Но вот до медали грузинам все же далеко. И возможно, стоит поискать еще кого-то из скрытых грузин, если уже имеющихся не дотренировать за полтора года до уровня американцев, канадцев и японцев?