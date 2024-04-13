Канадка Дюамель атаковала россиян и китайцев из-за допинга. Тарасова жестко ответила

Очередной раунд классического противостояния.

Уж сколько всего Меган Дюамель говорила про российских спортсменов, систему и государство — уже и не счесть. Как в советские времена были специальные люди — советологи, так и сейчас для двукратной олимпийской чемпионки можно вводить должность штатного русолога. Впрочем, ее изречения продолжают вызывать эмоции в России — а значит, делает она это не зря.

И вот снова: в красном углу ринга — Меган, в синем на этот раз — Татьяна Тарасова.

Что на этот раз не понравилось Дюамель?

Канадская фигуристка и эксперт поучаствовала в роли комментатора в материале Reuters «Коктейль лекарств Валиевой поднимает вопросы об опасности добавок». Не сказать, чтобы агентство часто становится первоисточником новостей о фигурном катании — но на этот раз британец Лори Эвинг разворачивает проблему под другим углом: не опасны ли в принципе добавки для спортсменов, особенно молодого возраста? Автор пишет, что у 15-летней Валиевой в списке добавок было 56 препаратов, как лекарств, так и диетических добавок.

Дальше в дело вступает Дюамель, которая говорит, что всегда относилась к подобным вещам подозрительно.

— Я ни разу за свою карьеру на высшем уровне не принимала антибиотики и сомневалась в витаминах. Ни один спортсмен не принимает более 50 добавок в подростковом возрасте самостоятельно или без злого умысла. Спортсмены, которых я знаю, подвергали сомнению все препараты, возможно, принимали только ибупрофен и несколько витаминов, все, — говорит заслуженная канадка.

Но не одной Валиевой и ее тренерами и врачами ограничиваются претензии Дюамель:

— Когда нам нужно было заполнить список того, что мы принимали в течение определенного количества дней, мой список всегда был один и тот же — железо, магний, кальций. Списки, которые поступали от китайских и российских фигуристов, иногда требовали места на лицевой и оборотной сторонах листа, — делится (по идее конфиденциальной) информацией Дюамель.

В материале также упоминается британский нутрициолог Стефано Монтанари, который отговаривает родителей от добавок: «Даже если не заглядывать в список, для такого молодого спортсмена 56 лекарств — это много. Когда я звоню родителям, они спрашивают меня о пищевых добавках. Обычно это их первый или второй вопрос. Я всегда бью по тормозам и говорю — прежде чем рассматривать какие-либо добавки, давайте посмотрим на их рацион», — признается врач.

Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ответ Тарасовой

Разумеется, Дюамель моментально получила ответку из России. От еще более заслуженной Татьяны Тарасовой. Та включила режим полемического берсерка и уничтожила канадку:

— Дюамель не знает, о чем говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить — это не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию — ничего не знает. Пусть Дюамель за собой следит, а за нашей Валиевой ей не надо следить! Мы никак не сможем сделать так, чтобы подобные высказывания перестали появляться. Люди что хотят, то и говорят, — заключила Тарасова.

Дюамель не ненавидит народ. Но часто критикует российскую систему

Ранее Дюамель рассказывала разные интересные вещи про Россию. Например — в подкастe The Skating Lesson:

— Я никогда не ездила тренироваться в Россию, не было интереса или желания. Но я знаю некоторых фигуристов, которые там тренировались и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы. Я наблюдала это на соревнованиях в течение пары лет после Олимпиады в Сочи. Пара Столбова/Климов в перерыве после шестиминутной разминки шла со своим врачом в раздевалку (имеется в виду Филипп Шветский. — Прим. «СЭ»). Я находила это забавным.

Шветский тогда тоже ответил и (без исследований и особых оснований, как и Дюамель) выдал канадке диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство».

Также Дюамель в ответ на аргументы американского журналиста Филиппа Херша о падении уровня женского одиночного катания после отстранения россиянок отвечала: «Спорт выигрывает больше, если не допускать к соревнованиям спортсменов, употребляющих допинг и которые подвергались абьюзу во время тренировок. Мне нравится видеть счастливых фигуристов и иллюстрирующие это подиумы. С русскими женщинами такого не было».

Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Фото Global Look Press

Хотя в 2021 году Дюамель в интервью «СЭ» на все выпады в русофобии ответила так:

— Огромное количество русских, пишущих мне сотни сообщений в день, что «я ненавижу ваш народ». Но я им отвечала: да многие мои любимые фигуристы — из России! Мои любимые пары и одиночницы, например. В молодости я была поклонницей Ирины Слуцкой, я хотела быть похожей на нее! И я не адресовывала тот комментарий всем российским фигуристам или всем россиянам, стране. Просто фраза, основанная на прошлых интервью. Может быть, мне не стоило ее говорить. Потом одна хорошая русская женщина сказала: «Может, тебе стоит извиниться? Сделать пост в Instagram* (*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.)». Я ответила, что не против, я сделаю. Но людям все равно не понравилось. Ладно, это жизнь.

Верить ей или нет — решать каждому.