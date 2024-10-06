Туктамышева начала тренерскую карьеру и три по 300 от мужчин. Итоги первого крупного старта в России

Мемориал Панина-Коломенкина получился фееричным.

Традиционно большой соревновательный российский сезон в фигурном катании стартует в Санкт-Петербурге на ламповом Мемориале Панина-Коломенкина. Здесь фигуристы и болельщики ходят практически по одним коридорам, в холле буфет со слойками под портретом Александра Беглова и стенд с бумажкой о том, что тренерам и спортсменам экстремистскими соцсетями пользоваться запрещено.

Но и на льду Академии фигурного катания на Туполевской в этот раз творилось нечто глобальное, что наверняка долетит до зарубежья в виде новостей и протоколов с баллами. «СЭ» подводит итоги турнира.

Сильные составы и оценки

Как минимум у мужчин и пар состав на турнир был забойным — в Петербург испортить настроение Мишиной и Галлямову подтянулись Бойкова и Козловский, приехали чемпионы России по прыжкам Осокина/Грицаенко и московская пара Мухортова/Евгеньев.

У мужчин тоже собрался практически весь свет или, по крайней мере, полсвета — Семененко, Лутфуллин, Дикиджи, даже Мозалев из группы Тутберидзе. Не выиграл ни один из них — и это суперсенсация.

Набрать 300 баллов за две программы в мужском одиночном катании — как гроссмейстерский клуб. В этот раз отметку пробили сразу три человека. Сложно не обусловить это домашними оценками, хотя сами участники отказывались признать положение дел. Когда корреспондент «СЭ» спросил у Дикиджи про 108 баллов Семененко в короткой программе (сам автор торжества отказался общаться с журналистами), то Влад ограничился фразой «Женя — молодец» и дал понять, что обсуждать баллы не хочет. Интересно, что думает про них мировой рекордсмен американец Илья Малинин?

У женщин на турнир приехали (а скорее пришли — они занимаются в той же академии) призер чемпионата России Анна Фролова и чемпионка города Ксения Гущина. В танцах — Василиса Кагановская и Максим Некрасов получили за ритм-танец сумасшедшие 82 балла и 201,5 в сумме. Максима Транькова за мат в семье штрафует на 100 рублей родная дочь, работодатель за мат в статье оштрафует меня куда серьезнее. Но эти баллы заставляют обалдевать.

Глеб Лутфуллин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17 сотых

Тем удивительнее, что лидер у мужчин, тот самый Семененко со 108 баллами, после короткой программы в итоге остался с бронзой, а выиграл человек, шедший четвертым после первого дня, — Николай Угожаев. Рослый 184-сантиметровый вчерашний юниор из группы Тамары Москвиной — непосредственно тренирует его Вероника Дайнеко, известная по работе с Петром Гуменником. Угожаев начал программу с четырех четверных — тулупа в каскаде, флипа в каскаде, лутца и сольного флипа, и все были чистыми. Мощный набор, и главное — выкатанный. А в короткой выступил под Linkin Park — тоже смелый выбор для нашего фигурного катания.

Впрочем, Семененко и вовсе пошел на шесть четверных в произвольной — и это, очевидно, можно считать челленджем для себя, а не попыткой выиграть турнир. Евгений в статусе двукратного чемпиона России, к тому же имея в активе поездку на Олимпиаду, может устраивать себе такие «фанты». Сделал две трети — на одном прыжке получился двойной, на другом — падение.

Так или иначе, финальный протокол выглядит как таблица чемпионата мира: 1. Угожаев — 303,45. 2. Лутфуллин — 303,28. 3. Семененко — 301,66. Причем Лутфуллина на старт выводила Елизавета Туктамышева, которая, судя по всему, начинает полноценный путь тренера.

У пар в классической дуэли Мишина/Галлямов — Бойкова/Козловский победили первые. Но во многом из-за того, что соперники тоже пошли на сознательный риск и попробовали сделать четверной выброс — приземлили, но с ошибкой. Разница между двумя лучшими парами страны и, вероятно, мира — четыре балла, остальные далеко позади.

Есть ли развитие?

В этом году стало заметно, что из Мемориала Панина-Коломенкина стараются сделать крупный турнир с элементами шоу. Билеты разыгрывали на футболе, реклама о турнире висела в метро, закрывали его показательные выступления, в которых, к примеру, Дмитрий Алиев пародировал баскетболиста. На стенах появились красивые плакаты.

Но кажется, чтобы выделиться на федеральном уровне, турниру необходимы еще более эпатажные идеи. Условно, два лидера короткой программы перед выходом на лед в произвольной должны вставать в дуэль взглядов, как бойцы. Или Александр Галлямов приглашает на трибуны вираж «Зенита», которые все равно не ходят по выходным на чемпионат России — для создания атмосферы. И уж точно нужно объяснить охранникам, что держать первые два ряда трибун для мифических «випов», а не помочь зрителям с баннерами и забрасыванием льда игрушками — не то, что нужно хорошему турниру.

Но все это — смена регламентов и выход из зоны комфорта. Кому это нужно?

Анна Фролова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мемориал Панина-Коломенкина



Женщины

1. Анна Фролова — 216,43

2. Елизавета Куликова — 205,60

3. Софья Важнова — 199,66



Мужчины

1. Николай Угожаев — 303,45

2. Глеб Лутфуллин — 303,28

3. Евгений Семененко — 301,66



Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 231,99

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 228,20

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 199,54



Танцы

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 201,51

2. Анна Коломенская/Артем Фролов — 185,34

3. Алиса Абдулина/Артем Крылов — 169,87