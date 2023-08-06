«У нас не рабовладение». Москвина — об уходе Бойковой/Козловского и «Барби»

Знаменитый тренер по фигурному катанию — о предстоящем сезоне.

В парном катании перед сезоном-2023/24, в котором россиян наконец могут вернуть на международные старты, расклад сильно поменялся. Чемпионы России Александра Бойкова/Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе, хотя поговаривают, что в иных условиях были бы не прочь попробовать себя за океаном. У Москвиной осталась одна топовая пара — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которая на мастер-классе на курорте «Игора» 5 августа показала насыщенную программу «Ода к радости».

Прямо во время тренировки Москвина пригласила к бортику журналистов и дала интервью «СЭ», время от времени посвистывая фигуристам и давая ценные указания. Ну а я параллельно задавал бестактные вопросы, на которые получал образцы тактичных ответов.

Мы ожидали перехода Бойковой/Козловского давно

— Тамара Николаевна, а сколь долго ученик и его тренер могут находиться в натянутых отношениях? — с ходу выпалил я.

— Понятия не имею, у меня не было натянутых отношений, — парировала она.

— А с Александрой Бойковой вы как бы охарактеризовали отношения?

— Как отношения тренера и ученицы. А в чем была натянутость?

— Единственное публичное проявление — та кинутая аккредитация, наверное.

— Да, это было, ну и что? Но таких случаев миллион. Не у меня, а в целом, у других тренеров. Человек после тяжелого старта, спортсмены молодые, не умеют скрывать свои чувства. Думаете, на тренировках такое постоянно происходит? Она воспитанный человек, учится в университете РАНХиГС, у нее хорошая семья.

— Я начал нахрапом — но давайте хотя бы представим вашу точку зрения, как произошло это расставание?

— Дима с Сашей подошли, сказали: «Тамара Николаевна, у нас есть к вам разговор». Не помню, это было накануне или утром перед тренировкой. Ну и в остальном — все, как Саша рассказала, мы поговорили. Я им ответила, что мы это ожидали давно. И что понятно, это ваше право, мы с Артуром Минчуком желаем вам добра.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вы сказали про «давно» — ведь действительно витало такое ощущение. Это результат той самой внутренней конкуренции?

— Об отношениях и чувствах никто не докладывает. Вы же до «Спорт-Экспресса» где-то работали? А сейчас, если предложат интересную работу, разве не уйдете? Что тут такого? Это абсолютно нормально. У нас нет рабов и рабовладения. Мы с ребятами семь лет успешно работали. Ус-пеш-но! Мы — это я имею в виду и Артура Минчука, и всех других специалистов, кто нам помогал. Ясно, что у 20-летних спортсменов могут отличаться чувства от 80-летнего тренера. Но пока наше взаимодействие шло успешно, и спортсмены им были удовлетворены, коллектив жил и развивался.

— Последнее — какая у вас была эмоция, когда услышали от них эти слова?

— (Протягивает руку, чтобы я пощупал пульс.)

— Он редко меняется?

— Я научилась реагировать на все ситуации — либо они внутри, либо они на льду, либо они где-то далеко — спокойно. Вот мы сейчас на мастер-классе на курорте «Игора», будут катать новые программы, это тоже ответственно. Но я знаю, как это делать (сохранять спокойствие. — Прим. «СЭ»), знаю, как это тренировать, как общаться с вами, другими журналистами, спортсменами разного характера, уровня, возраста. Со всеми по-разному. Так что я уже заранее готова к подобным ситуациям.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чего вы зациклились на «Барби»?

— Про рабство. Сейчас готовится закон о финансовой компенсации спортсменом перехода в зарубежную сборную. Что думаете об идее?

— Очень просто — когда или если этот закон будет принят, я его прочитаю и скажу свое мнение. А сейчас что говорить? Знаете, идей вокруг сколько? В политике, искусстве, спорте, природе и космосе! На каждую идею отвечать — непродуманная трата времени.

— А можно про искусство тогда? Вы за «Барби» или «Оппенгеймер»?

— Так, про это я слышала... Но я же не смотрела ни тот ни другой фильм! Про Оппенгеймера говорить не хочу, вы меня втягиваете в политическую подоплеку. (Улыбается.) А про куклу Барби знаю, конечно, у нас даже был показательный номер Barbie Girl. Если есть люди, дети, которые увлечены этим образом, для них он является ролевой моделью, пусть интересуются фильмом.

— Советские куклы же круче?

— И советские куклы, и другие игрушки всех народов мира имеют право на жизнь, они воспитывают и развлекают детей. Чего вы зациклились на Барби? Кто-то увлекается этой куклой, кто-то — другими персонажами.

Если вы плохо живете, то это потому, что вы так думаете

— Как у вас вообще настроение перед сезоном?

— Всегда хорошее. А почему оно должно быть плохим?

— Ну, например, потому что второй год без международных соревнований.

— У нас есть свои соревнования. Вот мероприятие на «Игоре». Мы стараемся, чтобы это было интересно зрителям и при этом полезно всем. Здесь есть возможность бесплатно собрать зрителей и проверить их реакцию. Кто мне еще столько народу соберет?

— В Москве никто этого не делает, надо признать.

— Все делают за деньги, да. А тут люди из соседних поселков или приехали из Петербурга. Для ребят это возможность им показать, что у них готово на данный момент, а для «Игоры» — привлечь детей, которые потом будут приезжать кататься в этот дворец. И поэтому мы проводим и получасовой мастер-класс для всех желающих, кто записался. Это бесплатная отдача ребят.

— Тамара Николаевна, вы много эпох пережили. Когда мы будем жить хорошо?

— А мы хорошо живем. Если вы плохо живете, то это потому, что вы думаете, что плохо живете.