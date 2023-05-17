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Фигурное катание

17 мая, 14:00

Загитова пробует себя в фехтовании! Зачем ей нужен показательный поединок с Великой?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Алина Загитова и Софья Великая.
Фото «СЭ»
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Новые эксперименты олимпийской чемпионки.

Только за текущий календарный год Алина Загитова пробовала себя в совершенно разных сферах и амплуа. Олимпийская чемпионка выступала в роли певицы, диджея перед футбольным матчем, исполнительницы зажигательных танцев, а теперь решила открыть для себя новый вид спорта. Загитова примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр Софьей Великой в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках». Зачем это Алине?

Эксперименты

Это уже не первый опыт для фигуристки, когда она пробует новый вид спорта. В 2022 году спортсменка провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Также у нее было желание проверить свои силы в гребном спорте.

«Хотела бы еще попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», — сказала Алина на выставке достижений спорта Москвы «Спорт-Экспо» в сентябре 2022 года.

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И в синхронном плавании:

«Было бы интересно принять участие в соревновании по синхронному плаванию, но я не умею так хорошо плавать. Может, попробую в будущем. Все возможно в этой жизни, не говорю, что никогда», — заявила Загитова РИА «Новости Спорт» в августе 2022 года.

И даже в прыжках в воду:

«У меня все всегда происходит спонтанно. Что-то захочется — пойду и сделаю. Захотела бокс — решила, что надо действовать. Предлагали вот попробовать прыжки в воду. Не знаю... Там же акробатика нужна. Подготовиться хорошо к такому надо. «Солдатиком» все могут прыгнуть. А вот «рыбкой» я уже не умею», — сказала олимпийская чемпионка РИА «Новости Спорт».

Но в итоге новым опытом для Загитовой станет фехтование.

Фигуристка Алина Загитова.
Алина Загитова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не популяризация

Соперницей Алины по показательному поединку станет опытная Софья Великая. Которая, впрочем, еще даже не в курсе предстоящего мероприятия. В ответ на вопрос от «СЭ» двукратная олимпийская чемпионка сказала: «Первый раз слышу. Уточняйте информацию».

Загитова пока предстоящий спарринг никак не прокомментировала. Впрочем, она вполне может это сделать в своем стиле — когда начнет делиться в социальных сетях роликами с тренировок. А вот президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отметил, что показательный поединок Алины и Софьи не является популяризацией фехтования как вида спорта.

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«Если они развлекаются, пускай развлекаются. Какое отношение к этому я имею? Это популяризация их личностей. Хотя они и так популярны. К популяризации фехтования это никакого отношения не имеет. Лишний раз люди увидят Софью Великую и Алину Загитову. Вот и все», — сказал Мамедов «СЭ».

Была и негативная реакция на данную новость. В частности, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала поединок по фехтованию между Алиной и Софьей ерундой.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Даже смешно это комментировать. С такой ерундой ко мне не обращайтесь», — сказала Роднина «СЭ».

Фигуристка Алина Загитова.
Алина Загитова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Внимание

Позиция представителей фехтования, с одной стороны, вполне объяснима — ведь показательный поединок действительно будет иметь мало общего со спортом. Но с другой стороны, с этим категоричным мнением можно поспорить.

Раз олимпийская чемпионка по фигурному катанию с таким громким именем пробует себя в новом виде спорта, почему бы другим не сделать этого? Кто-то вполне может вдохновиться примером Загитовой. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала предстоящий поединок интересным:

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«А что, это интересно! Загитова себя пробует в разных вопросах. Главное, чтобы ей нравилось. Такие мероприятия открывают участниц с разных сторон», — сказала Тарасова «СЭ».

Да и, в конце концов, от данного спарринга действительно выиграют все. И организаторы Дня Московского спорта в «Лужниках», которые привлекут публику столь громкой афишей. И Алина Загитова, которая мечтала попробовать все.

И Софья Великая, на которую также придут посмотреть. И даже фехтование — ведь мастер-класс от двукратной олимпийской чемпионки после поединка уже нельзя назвать совершенно не связанным со спортом мероприятием.

Фигурное катание
Алина Загитова
Софья Великая
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