Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка

Олимпийского чемпиона планируют отключить от аппарата ЭКМО.

Уже почти две недели, как Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Долгое время его состояние оставалось стабильно тяжелым — он находился в медикаментозной коме, и к нему не пускали близких. Однако 19 января стало известно о столь долгожданной положительной динамике в состоянии спортсмена.

К Роману впервые смогла прийти его супруга — Оксана Домнина. Также врачи приняли решение отключить олимпийского чемпиона от ЭКМО — аппарата, который насыщает кровь кислородом и поддерживает жизнедеятельность организма.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана Домнина. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — приводит ТАСС слова неназванного источника.

Положительная динамика

Источники matchtv.ru 19 января также подтвердили информацию об улучшении состояния Костомарова — они сообщили, что намечается положительная динамика. Спустя два дня, по информации «РБК Спорт», Роману стало лучше. Это отметили сразу два не связанных между собой источника в окружении фигуриста.

Один из них заявил, что врачи начали давать более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации. Второй подчеркнул, что ситуация все еще сложная, хоть и не настолько, как несколько дней назад. Мама Костомарова, Валентина Николаевна, сказала, что полностью доверяет врачам, комментируя информацию об отключении сына от ЭКМО.

«Я узнаю сама только из прессы. Оксана мне говорит — что, как. То же самое пишут в газете. Какое у нас может быть настроение? Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее. Слава богу, врачи лучше знают, мы все ходим под Богом. Пока не навещала его, Оксана — пока не знаю, еще не созванивались. Спасибо всем большое, мы все переживаем», — сказала Валентина Николаевна «360».

Давняя знакомая 45-летнего фигуриста актриса Мария Аниканова считает, что полной информацией о состоянии фигуриста не владеет даже его супруга. Она предположила, что Оксане Домниной не говорят обо всех манипуляциях и изменениях: «Я так понимаю, что там даже родители не общаются с врачами и всего Оксане не говорят», — заявила Аниканова в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

В настоящее время состояние Романа остается тяжелым — хоть и были отмечены некоторые улучшения: «Я переживаю. Переживают все», — сказала мама фигуриста «360», добавив, что «все по-прежнему».

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вирус

Состояние фигуриста осложнило еще одно заболевание. Изначально его госпитализировали с воспалением легких. Однако позднее у Романа диагностировали еще и грипп — по данным matchtv.ru. Отец Костомарова, Сергей Иванович, назвал ситуацию «кошмаром» и добавил, что не понимает, где сын мог подцепить вирус.

«Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел», — заявил отец спортсмена.

О гриппе B у Костомарова сообщили сразу несколько источников уже после госпитализации спортсмена. Это заболевание сейчас достаточно распространено в России. По данным ТАСС, в начале 2023 года вирусы гриппа B обнаружены в 64 субъектах Российской Федерации. Именно из-за этого недуга у фигуриста начались осложнения — об этом сказала и заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

«Он простудился, у него воспаление легких, но присоединилась какая-то инфекция, которая вместе с этим дает вот такие кошмарные последствия. Хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать, надеемся на улучшения. Он сильный человек. Зажигаем свечи, молимся и думаем о нем», — сказала Тарасова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Баня?

О причинах резкого ухудшения здоровья Костомарова и его госпитализации общественность продолжает выдвигать разные версии. Мария Аниканова заявила, что пневмония не связана с выступлениями на открытых катках. Она предположила, что Костомаров усугубил уже имеющееся вирусное заболевание.

«Я не согласна с предположениями, которые многие выдвигают, что пневмония у него случилась оттого, что он катался на открытом катке. Это очень похоже на какую-то вирусную пневмонию, которую просто усугубило, что он катался на открытом катке. Он же думает: «Я молодой, здоровый, я спортсмен, ну, чуть-чуть подкашливаю». Пневмония страшна тем, что перестаешь кашлять, а чуть-чуть подкашливаешь», — рассказала Аниканова в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Подобной версии придерживается и заслуженный тренер России Александр Жулин. Он считает, что Роман мог попасть в реанимацию из-за простуды, которая уже была у него ранее, и похода в баню. Все это усугубило воспалительный процесс в организме и привело к ухудшению состояния здоровья.

«Я уже несколько раз заезжал в церковь: помолился, поставил свечку за его здоровье. Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят. Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент. Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки все будет хорошо», — сказал Жулин в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

Остается надеяться, что Костомарову в ближайшее время станет еще лучше — и его хотя бы переведут в общую палату. Однако пока об этом речи не идет.