Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Контрольные прокаты сборной России состоятся в субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября. Выступления будут проходить в Москве в дворце спорта «Мегаспорт».

Как попасть на прокаты

Федерация фигурного катания России может выручить около 33 миллионов рублей в случае продажи всех билетов на контрольные прокаты сборной в «Мегаспорте» 16-17 сентября. Продажи стартовали в четверг, 17 августа, цены варьируются от 250 рублей на последние ряды верхнего яруса до 5500 рублей на нижний ярус. Кроме того, 10-процентную комиссию берет агентство kassir.ru, на сайте которого осуществляются продажи.

В каком формате проводятся

Контрольные прокаты сборной России-2023 будут проходить в открытом формате. Выступления можно будет посмотреть в качестве зрителей в дворце спорта «Мегаспорт», а также онлайн с помощью официального сайта Первого канала.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расписание контрольных прокатов

16 сентября, суббота

14.00. Танцы на льду, ритм-танец

15.20. Женщины, короткая программа

16.55. Спортивные пары, короткая программа

18.35. Мужчины, короткая программа

17 сентября, воскресенье

14.00. Танцы на льду, произвольный танец

15.30. Женщины, произвольная программа

17.15. Пары, произвольная программа

19.05. Мужчины, произвольная программа

Кто участвует в контрольных прокатах

Женщины:

Софья Акатьева Камила Валиева Алина Горбачева Вероника Жилина Анастасия Зинина Софья Муравьева Аделия Петросян Ксения Синицына Елизавета Туктамышева Майя Хромых

Мужчины:

Дмитрий Алиев Матвей Ветлугин Петр Гуменник Макар Игнатов Артем Ковалев Марк Кондратюк Глеб Лутфуллин Андрей Мозалев Александр Самарин Евгений Семененко Григорий Федоров Илья Яблоков

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Парное катание:

Карина Акопова — Никита Рахманин Александра Бойкова — Дмитрий Козловский Дарья Бояринцева — Роман Плешков Ясмина Кадырова — Валерий Колесов Алена Косторная — Георгий Куница Анастасия Мишина — Александр Галлямов Елизавета Осокина — Артем Грицаенко Таисия Собинина — Денис Ходыкин Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Танцы на льду:

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин Екатерина Миронова — Евгений Устенко Аннабель Морозов — Игорь Еременко Александра Прокопец — Александр Васькович Александра Степанова — Иван Букин Ирина Хавронина — Девид Нарижный Елизавета Худайбердиева — Егор Базин Елизавета Шанаева — Павел Дрозд Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Кто пропустит контрольные прокаты

Александра Трусова. По информации «СЭ», фигуристка не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

Анна Щербакова. Фигуристка продолжает восстановление после мононуклеоза и тренируется в облегченном режиме. Участие в соревнованиях нового сезона маловероятно (по данным РИА «Новости»).

Михаил Коляда. Спортсмен объявил о приостановке карьеры.

Дарья Усачева. Фигуристка завершила карьеру.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Заявлений о завершении карьеры не делали, но выступать на соревнованиях пока не планируют.

Вероника Яметова. Снялась из-за травмы ноги (по данным РИА «Новости»).

Дарья Садкова. Снялась из-за повреждения голеностопа (по данным РИА «Новости»).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На данный момент пара пока не определилась со своим будущим.

Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Изначально были заявлены, но не выйдут на лед из-за решения прекратить совместные выступления.

Елизавета Пасечник/Максим Некрасов. Изначально были заявлены, но не выйдут на лед из-за решения прекратить совместные выступления.

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов. Пропускают по медицинским показаниям (по данным matchtv.ru).

Как будут оценивать прокаты

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Публично оценки за выступления на контрольных прокатах не выставляются. Их узнают только сами фигуристы и тренеры.

Где смотреть прокаты

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Короткую и произвольную программы у женщин можно будет увидеть в сетке телевещания. Все остальные выступления будут доступны на официальном сайте канала.