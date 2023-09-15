Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Сегодня, 16:00
Контрольные прокаты сборной России состоятся в субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября. Выступления будут проходить в Москве в дворце спорта «Мегаспорт».
Федерация фигурного катания России может выручить около 33 миллионов рублей в случае продажи всех билетов на контрольные прокаты сборной в «Мегаспорте» 16-17 сентября. Продажи стартовали в четверг, 17 августа, цены варьируются от 250 рублей на последние ряды верхнего яруса до 5500 рублей на нижний ярус. Кроме того, 10-процентную комиссию берет агентство kassir.ru, на сайте которого осуществляются продажи.
Контрольные прокаты сборной России-2023 будут проходить в открытом формате. Выступления можно будет посмотреть в качестве зрителей в дворце спорта «Мегаспорт», а также онлайн с помощью официального сайта Первого канала.
14.00. Танцы на льду, ритм-танец
15.20. Женщины, короткая программа
16.55. Спортивные пары, короткая программа
18.35. Мужчины, короткая программа
14.00. Танцы на льду, произвольный танец
15.30. Женщины, произвольная программа
17.15. Пары, произвольная программа
19.05. Мужчины, произвольная программа
Карина Акопова — Никита Рахманин
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Дарья Бояринцева — Роман Плешков
Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
Алена Косторная — Георгий Куница
Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
Таисия Собинина — Денис Ходыкин
Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
Екатерина Миронова — Евгений Устенко
Аннабель Морозов — Игорь Еременко
Александра Прокопец — Александр Васькович
Александра Степанова — Иван Букин
Ирина Хавронина — Девид Нарижный
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
Софья Шевченко — Андрей Ежлов
Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).
Публично оценки за выступления на контрольных прокатах не выставляются. Их узнают только сами фигуристы и тренеры.
Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Короткую и произвольную программы у женщин можно будет увидеть в сетке телевещания. Все остальные выступления будут доступны на официальном сайте канала.