«Мы прозвали его Иисус Христос». Чернышев впервые после смерти Заворотнюк вышел на лед в шоу Навки

Фигурист несколько месяцев назад потерял супругу.

Фигурист Петр Чернышев впервые появился на льду после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк — его супруга умерла 29 мая после нескольких лет борьбы с раком мозга. 53-летний спортсмен участвовал в шоу Татьяны Навки.

Что за шоу

Чернышев исполнил роль князя Потемкина в ледовой постановке «Вечера на хуторе 2.0» — в основу программы легло одноименное произведение Николая Васильевича Гоголя. Сама Навка играет в шоу Екатерину II, а главные роли исполняют другие знаменитые фигуристы: Камила Валиева (Одарка), Никита Кацалапов (Вакула), Виктория Синицина (Оксана), Елизавета Туктамышева (Солоха) и Повилас Ванагас (черт). Шоу проходит на московской арене «Мегаспорт» каждый день с 1 по 10 ноября включительно. Первые постановки состоялись в декабре 2023-го.

«Мы получили огромное количество лестных и теплых отзывов, сообщений и писем с просьбами повторить показы. И конечно, мы не могли оставить без внимания пожелания зрителей и решили провести небольшую серию повторных показов в ноябрьские даты. Надеемся, что наша сказка вновь подарит праздничное настроение, радость и веру в то, что мечты сбываются!» — приводятся слова Навки на сайте мероприятия.

Петр с Татьяной великолепно вжились в роли и исполнили несколько эмоциональных номеров. Публике особенно запомнился нежный вальс героев.

Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чернышев отвлекался от горя тренировками

Как рассказывали родные Заворотнюк, до смерти актрисы фигурист репетировал роль по ночам, чтобы днем как можно больше времени проводить с больной женой. В период болезни Анастасии и после трагического дня Навка всегда была рядом с Петром и отмечала самоотверженность, с которой он боролся с трудностями.

«Мы прозвали Петра Иисус Христос — он взвалил все на свои плечи. На прощании и поминках мы смеялись и вспоминали счастливые моменты. Петр даже со смехом сказал, что это не проводы, а будто бы день рождения Насти», — говорила Навка в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Тем не менее после 29 мая на лед спортсмен больше не выходил. Впрочем, и совсем погрузиться в свое горе ему не дали. В августе шоу гастролировало в Сочи. Однако Навка заболела, ее роль в итоге исполнила Аделина Сотникова. А заняться организацией выступлений олимпийская чемпионка попросила именно Петра.

«Я оказался внепланово таким вспомогательным десантом, Татьяна Александровна заболела и попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве», — приводит слова Чернышева ТАСС.

И вот спустя пять месяцев Петр снова на льду в образе Потемкина.