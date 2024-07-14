Плющенко возвращает Трусову в спорт. Сможет ли Евгений вдохнуть в «королеву квадов» новые силы?

Главный вопрос — что с графиком ледовых шоу.

Новость о возможном возвращении Александры Трусовой в спорт удивила многих. Поверить в то, что эта фигуристка после почти двухлетнего простоя снова будет штурмовать четверные на фоне разговоров о свадьбе с Макаром Игнатовым... — это было чем-то из области ненаучной фантастики. Однако теперь все официально. Трусова возвращается в команду «Ангелов Плющенко» и уже в сентябре выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге — это подтвердил на VK Fest в Москве сам Евгений. Только вопросов меньше не становится, ведь до сих пор непонятно, как Александра собирается сочетать спортивную карьеру с выступлениями в шоу и семейной жизнью.

Плющенко подтвердил возвращение Трусовой на фоне молчания Александры

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. «У нас в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты сборной России. Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем. Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет», — цитирует Плющенко ТАСС. Заявление Евгения на VK Fest стало подтверждением различных слухов о планах Александры по возвращению в спорт. О завершении карьеры Трусова официально и не объявляла и периодически даже выкладывала видео с тренировок. И все же в последний раз Трусова выходила на соревновательный лед в ноябре 2022 года, так что все казалось очевидным. Да и кто в последний раз из наших фигуристок находил в себе силы честно признаться, что повесил коньки на гвоздь?

К тому же весь последний месяц Трусова мелькала в новостях совсем с другой повесткой — интернет обсуждал ее помолвку с фигуристом Макаром Игнатовым. Казалось бы, «королева квадов» сделала свой выбор в пользу семьи, поэтому инсайды о планах Трусовой выступить на контрольных прокатах в начале июля воспринимались со скепсисом. Даже сейчас находятся те, кто не верит. К примеру, официальная фан-группа Трусовой заявила, что не будет публиковать новости о возвращении, пока не услышит мнение самой Александры. Двукратная чемпионка мира среди юниоров молчит. И все же едва ли можно представить, что Плющенко говорит подобные вещи, не обладая полномочиями и полной уверенностью в достоверности информации. Хотя когда возможное возвращение Трусовой в спорт обсуждал ее агент Алексей Николаев, Александру это возмутило, и Николаев в итоге узнал, что он уже бывший агент.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выступления на соревнованиях придется состыковывать с графиком шоу

Но все-таки с Плющенко на 99,9 процента подобного не будет. Наоборот, Александра, похоже, и правда возвращается в академию — едва ли она бы тренировалась у Светланы Соколовской, когда ее будущий супруг — у Евгения. Да и с какой стати новостями о будущем фигуристки делились бы не тренеры ЦСКА, а представитель «Ангелов Плющенко»? Только сам глава академии сможет выстроить тренировочный график Трусовой так, чтобы она параллельно выступала и в ледовых шоу. Ведь у нее уже расписана буквально вся осень. Конец сентября — «Сказки Плющенко» в Алматы, конец октября — «Русалочка» в Санкт-Петербурге, начало ноября — «Русалочка» в Москве, 14 декабря — «Щелкунчик» в Минске, 29 декабря — 4 января — «Золушка. В королевстве фей» в Москве, 5-7 января — «Спящая красавица» в Москве, 11 января — «Щелкунчик» в Баку.

Часть шоу совпадает с датами запланированных на сезон-2023/24 этапов «Гран-при России». Часть — явно будет мешать подготовке. Тем интереснее наблюдать за тем, как Трусова найдет в себе силы на все и вся. Ведь осенью ее ждет и другое важное событие в жизни — свадьба с Игнатовым. Поэтому энтузиазма потребуется очень много. В прошлом году после двухлетнего перерыва вернуться пыталась Майя Хромых — закончилось все печально.

Сможет ли показать себя на должном уровне Александра? Ведь даже на контрольные прокаты формально ей все еще нужно отобраться, вернее, федерация должна на них пригласить. До начала осени — а прокаты в сезоне-2024/25 пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге — времени еще много. Но физическая форма Трусовой за это время должна выйти на должный уровень. А это, как показывает опыт других «возвращенцев», не так просто.