Загитову затравили после якобы неосторожного комментария в эфире. Какие к ней претензии?

Олимпийская чемпионка вызвала недовольство реакцией на травму Анастасии Зининой на Кубке Первого канала.

Работа Алины Загитовой в кадре — тема такая же спорная по остроте, как творчество певца Шамана, и ставшая уже настолько классической, как физики и лирики или славянофилы и западники. Одни Алиной наслаждаются, другие поносят за любую оплошность. На этот раз история оказалась еще и неоднозначной с точки зрения этики.

Зинина и регламент Кубка Первого канала

Казус произошел уже после первого дня Кубка Первого канала 2023 года, когда два капитана команд, Камила Валиева и Алина Загитова, подводили итоги коротких программ с Дмитрием Хрусталевым. Хрусталев начал говорить о том, что все поддерживают травмировавшуюся Зинину, а «кто умеет, тот молится». Слова о поддержке Валиева сопроводила кивками, Загитова отреагировала без эмоций. Но Хрусталев обращался именно к Камиле, так что это можно считать нормальной реакцией в диалоге. Вопрос звучал так: «Камила, как ты считаешь, мудро ли поступили организаторы, что вычли наихудший вариант из прокатов команды Алины, чтобы немножко уравновесить?»

— Я считаю, что это правильный поступок, и надеюсь, что этот поступок команда Алины примет, ведь это будет очень благородно.

— Ты принимаешь? (Хрусталев обращается к Алине)

— На самом деле я чуть-чуть не согласна с этим решением, потому что мой спортсмен, который катается в моей группе, моей команде, старался, выкладывался. Жалко, конечно, что такие ситуации бывают, поэтому мы желаем здоровья каждому спортсмену.

— Ну, Алиночка, это же, наверное, больше шоу, чем серьезные соревнования, и мы должны...

Загитова отрицательно качает головой.

— А, ты смотри... Ты не согласна?

— Не согласна (улыбается).

После этого в соцсетях и СМИ стали обсуждать поведение Алины в следующем ключе — мол, какого черта она в момент тяжелой травмы соперницы позволяет себе говорить о победе? Это же вообще шоу, а не соревнования, и так далее.

Загитова права, что защищает своих

Ну, прежде всего Кубок Первого канала — не шоу. Это официально подтверждает календарный план Министерства спорта России, в котором турнир значится как «всероссийские соревнования». Ни слова о шоу там не сказано. Во-вторых, именно Алина вставила реплику о пожелании здоровья Зининой. Валиева также позже опубликовала видео, в котором сказала то же самое — что вся команда переживает, и тому подобное.

Могла ли Алина начать свой ответ со слов поддержки Насте, а затем сказать то же самое про регламент? Да, это было бы правильнее. И с точки зрения пиара, и с человеческой. Но она должна была как капитан и защитить Веронику Яметову из своей команды, чей результат был списан. И в целом в ситуации, когда можно было отделаться общими фразами про дружбу-жвачку Загитова сказала то, что думает. Видимо, карается у нас уже именно это.

Наконец, еще одно жирное и большое, но диалог происходил в прямом эфире без возможности перезаписи. Подозреваю, что большинство критикующих Алину никогда не работали в прямом эфире и не давали в нем интервью. У меня был скромный подобный опыт, конечно, несравнимый с лучшей ведущей России, но все же (и могу вас заверить), что неизбежен синдром, когда ты хочешь перезаписать огромное количество реплик постфактум. Всегда можно сказать четче, лучше, точнее. А уж про порядок предложений и говорить нечего — это вообще нюансы. Да, Алина уже опытный человек, но это ничего не значит. Давайте прицепимся к Дмитрию Хрусталеву, который работает в телевизоре с начала века, и спросим, почему он сказал «наихудший вариант», а не результат.

Не надо идеализировать фигуристов

Наконец, конкретно о ситуации с Зининой. Могу допустить страшную мысль — ее травма действительно заботит не всех фигуристов. Это вообще стервозный вид спорта, а Зинина не в пуле главных звезд, не ездила со взрослой сборной, не в одной из самых известных групп (пока). И действительно, не все бросились хлопать Насте, когда она уезжала со льда. Наверное, это плохо. Но, как говорилось в одной книге, «не сотвори себе кумира». И даже если бы автором этой фразы был Ренат Лайшев, она бы не стала от этого менее актуальной.

Наших фигуристов очень любят наделять несуществующими или сильно преувеличенными качествами. Если футболисты — «кривоногие миллионеры», то фигуристки — непогрешимые солнышки, говорят всегда идеально, не сутулятся, красивые, стоят ровненько и, конечно, совесть нации. Осталось только в комсомол вступить. В психологии есть такое явление, как газлайтинг, когда человека заставляют мучиться и сомневаться в адекватности собственного восприятия действительности, то подобный «ангелочинг» ничем не лучше. С агрессией и равнодушием в обществе надо бороться — и правильно сделал Максим Траньков, что намекнул команде «красных», мол, хорошо бы и проводить коллегу аплодисментами. Но надо бороться и с когнитивным диссонансом в голове — фигуристы не идеальны, актер Дэниел Крэйг — не спаситель мира, а его тезка Рэдклифф — не добрый волшебник в очках, а артист с пристрастием к алкоголю.

Загитова не смеялась над травмой — ее сбила партнерша по команде

Кстати, вечером один из членов команды Загитовой Валерий Ангелопол вступился за Алину:

— Как вы можете говорить плохо про Алину? Если этот человек за свой счет накормил всю команду, чтобы мы не сидели голодными? Это спорт, случиться может абсолютно все, никто не смеялся над Настей, наша команда была бы только рада, если бы Настя составила полноценную конкуренцию, вся команда выложила слова поддержки, а вы вместо того чтобы что-то говорить плохое, лучше бы сами хоть что-то сделали! Алина — лучший капитан! Еще раз здоровья Насте, и надеюсь, не придется больше объяснять из-за чего была улыбка! Следите за собой! — написал Ангелопол.

Он же выложил видео, которое объясняет, почему Загитова смеялась, когда Траньков попросил ее команду похлопать. Соседка олимпийской чемпионки Елизавета Худайбердиева просто перепутала имя Зининой и крикнула: «Здоровья Алине!»

В общем, на Алину можно навесить при желании много грехов, но нынешний случай больше похож на плохой повод для придирки.