Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком

Вице-чемпионка мира Алена Леонова рассталась с бывшим фигуристом Антоном Шулеповым.

Красивая история любви двух людей, которые влюблены и в свое дело, — что может быть лучше? Но, увы, даже самый крепкий союз невечен. Так и семья двух фигуристов Алены Леоновой и Антона Шулепова теперь в прошлом. На днях вице-чемпионка мира сообщила о разрыве. За четыре года брака пара успела обзавестись ребенком. Правда, здесь можно быть спокойным, Леонова уверяет, что заботы о воспитании сына они будут делить поровну. Как же развивалась любовь Леоновой и Шулепова и почему оборвалась?

Красивый «фигурный» дуэт распался спустя четыре года супружеской жизни

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова объявила о разводе с бывшим фигуристом Антоном Шулеповым. «Жизнь — штука интересная, но, к сожалению, не все в ней происходит так, как мы планируем, — написала она в личных соцсетях. — Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак... Сегодня мы официально развелись». Леонова утверждает, что это было обдуманное и взвешенное решение, а расторжение брака прошло в нормальной обстановке и по обоюдному согласию. «Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения», — продолжает Алена. В ее случае это крайне важно: пара не сможет просто забыть друг друга и жить дальше, ведь в феврале 2022-го у Леоновой и Шулепова родился сын. «Безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне. Его счастливое детство — наша главная родительская задача», — отмечает спортсменка.

Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года. Это была громкая спортивная свадьба, на которую были приглашены многие известные фигуристы Санкт-Петербурга и других городов. «Забрали нашу чемпионку-зажигалку замуж. Наша Аленочка Леонова теперь еще и жена Антона Шулепова, — писала тогда в соцсетях экс-фигуристка и телеведущая Эмма Гаджиева под фотографиями с торжества. — Весь день отмечаем это событие. Как же я рада! Поздравляю! Фигурное катание объединяет». Гаджиева пошутила, что ребята как истинные спортсмены должны стремиться к совместному золоту, то есть к золотому, 50-летнему юбилею свадьбы. Увы, не получилось. Хотя и спортивных успехов у пары не много. Вернее, у супруга. Если Леонова — призер чемпионата мира 2012 года и чемпионка универсиады, то 23-летний Шулепов разве что несколько раз был призером турниров ISU Challenger.

Алена Леонова. Ксения Нуртдинова

Пара тренировалась в одной группе, но затем Антон поменял специалиста

Познакомились спортсмены на тренировках — одно время они вместе готовились в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. Они всегда поддерживали друг друга, ездили вместе на соревнования и даже сопровождали иногда на интервью. Так, во время одной из бесед Леоновой с прессой Антон ответил за супругу на вопрос о том, какая Алена в жизни: «Алена бывает разной, как и все люди. Просто у нее все эмоции проявляются намного ярче. Если рыдает, то как будто кто-то умер, если веселится, то от всей души. Очень эмоциональный человек». Алена поддержала мнение супруга, добавив, что это у них семейное. Пара также проводила много времени вместе и вне льда. Ходили в кино, путешествовали. Правда, не любили экстремальные развлечения. Точнее, их любил Антон, но Алена не хотела вместе с мужем идти на риск.

«Мы как-то с Антоном поехали в Грецию отдыхать. Это был наш первый совместный отдых. За два дня до отъезда я упала с велосипеда, сломала палец, рассекла подбородок. Целый экшн был, хоть кино снимай», — рассказывала Леонова и добавила, что к велосипеду больше не подходит. В остальном все как у всех — шопинг с подругами у Алены, просмотр футбола у мужа и семейные вечера под хороший сериал. Свадьба их отношения практически не поменяла, они и так уже жили вместе несколько лет. «Муж сказал, что стал любить меня еще больше, это приятно. А мне для него всегда хочется что-то хорошее делать», — рассказывала Леонова. Сильным испытанием, как для любой пары, стало рождение первого ребенка. Пройти его не удалось, хотя разногласия в паре были и ранее. К примеру, Шулепов переходил из группы Рукавицына к Кириллу Давыденко. В то время как Леонова до конца карьеры оставалась у Евгения Владимировича.

Антон Шулепов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Шулепов так и не мог дотянуться до элитного статуса своей супруги

В плане регалий брак был неравным, ведь единственным серьезным достижением Шулепова в спорте можно назвать номинацию Международного союза конькобежцев на премию ISU Skating Awards. Правда, и тут не обошлось без казусов. ISU пришлось извиняться за награду для Шулепова после скандала. Дело в том, что произвольная программа Шулепова была поставлена на музыку из фильма «Список Шиндлера», который рассказывает о жизни польских евреев в концлагере во время Холокоста. На лед россиянин выходил в костюме, стилизованном под сочетание формы охранника и робы узника Освенцима. ISU после бурной реакции в Сети сообщил, что якобы произошла ошибка — в номинацию должен был попасть костюм Шулепова из короткой программы под песню Call Out My Name в исполнении The Weeknd. Но все понимали, что это всего лишь отговорки и попытки загладить инцидент.

В остальном Антон был рядовым спортсменом из многих, не претендовавший на высокие места и статус в сборной России. Его несколько раз приглашали на этапы «Гран-при» в качестве замены травмированных. Дело в том, что Шулепов до конца карьеры так и не овладел стабильными четверными прыжками. А без них даже в женском одиночном сейчас тяжело, что тут говорить про мужчин! У Леоновой тройного акселя и четверных также не было, пик ее карьеры пришелся на эпоху, когда о таких элементах в России даже не помышляли. Да и на мировой арене достаточно было исполнять каскад из двух тройных тулупов, чтобы оставаться конкурентоспособным. Алена стала спасительным кругом для российского женского одиночного в период безвременья между эпохами Слуцкой, Бутырской и остальных и поколением девочек Этери Тутберидзе.