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Фигурное катание

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«Поступок не вписывается в понятие «нормально». Горбачева не устает извиняться

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех, кто переживал за нее и участвовал в поисках
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Через две недели проблемная фигуристка может выступить на контрольных прокатах сборной страны.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которая во вторник потрясла страну своим внезапным исчезновением из дома, а также ночными скитаниями по подъездам, кафе и кинотеатрам, вторично извинилась за свой поступок. Сначала юная спортсменка написала покаянный пост в соцсетях, а меньше чем через сутки выложила еще и видео с похожим содержанием. Повторное заявление, возможно, стало ответом тем, кто подозревал, что правильные слова от имени девушки публикует ее окружение. Впрочем, все это не снимает недоуменных вопросов — ведь внятного объяснения поступка чемпионки России среди юниоров от самих участников инцидента так и не последовало.

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Пыталась разобраться в себе

Напомню, что 28 августа юная звезда совершила побег из дома — исчезла после тренировки и, не оставив никой информации о своем местонахождении, более 24 часов не выходила на связь со своими близкими. После того как новость попала в публичное пространство, к поискам девушки были привлечены следователи, полицейские, спасатели, кинологи с собаками, водолазы и почти сотня волонтеров. Алина знала, что наделала своими действиями много шума, однако продолжала скрываться. Впрочем, делала она это неумело и в итоге была обнаружена в одном из столичных кинотеатров.

— Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, — заявила спортсменка в видеообращении. — Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь!

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Ранее в соцсетях она написала следующее: «Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, личным тренером одиночницы. - Прим. «СЭ»), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам».

Просто психанула

Дай бог, чтобы покаянные заявления Горбачевой были искренними и не делались по указке взрослых. Случившееся, безусловно, отразится на психологическом состоянии спортсменки, но не факт, что в худшую сторону. У Алины есть возможность доказать это уже 16 сентября — пока ее имя в заявке на участие в контрольных прокатах сборной России, которые станут первой пробой силы лучших спортсменок страны в текущем сезоне. При этом очевидно, что беглянка получит на этих стартах дополнительную порцию давления. Ведь история с исчезновением показала всей стране: с девушкой происходит что-то не слишком здоровое, а ее характер позволяет реагировать на ситуацию крайне резко.

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Как сообщил Telegram-канал SHOT, на допросе в полиции 16-летняя спортсменка заявила, что просто «устала от всего». Безусловно, у каждого человека, в том числе публичного, есть моральное право «психануть». Конечно, это желательно делать, не провоцируя ужасных ожиданий и ажиотажа у миллионов соотечественников, но здесь все легко списать на неопытность фигуристки. Напрягает другое: в своих заявлениях Алина слишком навязчиво повторяет, что ее срыв никак не связан с фигурным катанием, а является результатом неких иных процессов в ее жизни и душе.

Для девушки, вся жизнь которой вертится вокруг катка, подобное объяснение кажется странным, поэтому выдвигаются самые разные предположения по поводу истинных причин случившегося. Самое распространенное из них — возможно, имеющие место конфликт и токсичные отношения с тренером. В частности, из-за лишнего веса спортсменки и проблем, связанных с недавней травмой. «У дочери была незначительная травма примерно в июле, но она не влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. Скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были», — проводит «КП» слова отца одиночницы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тем ли она делом занимается?

Но даже при отсутствии явного повода ответственность за эмоциональное состояние юниорки все равно во многом лежит на тренере. Ведь Федченко, разрешив девушке жить в своем доме, фактически взяла на себя роль ее второй мамы. Объяснения относительно этой роли 28-летнему специалисту теперь придется давать в прокуратуре и в органах опеки — и это дополнительная точка давления. Отношения наставницы и ученицы после громкого побега точно никогда не станут прежними. И это большое испытание для их успешного тандема. Самая большая трагедия в нынешней ситуации — что в тот момент, когда девушка больше всего нуждается в поддержке, она получит тонны хейта в свой адрес, сколько бы ни извинялась.

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«Спорт высших достижений часто связан с высоким эмоциональным напряжением внутри творческого коллектива. Такое бывает», — прокомментировал ситуацию для РИА Новости ветеран тренерского цеха Алексей Мишин. Пока что никакой информации о возможном расставании с наставницей, а также перерыве в карьере нет. Наоборот, заявлено о продолжении сотрудничества, желании не выносить разногласия на публику и продолжать выступления. «Даже психологи не смогли ее разговорить, что тут можно сделать? Что касается травмы ноги, то она действительно у нее была летом. Но внучка уже полностью восстановилась, она может тренироваться и выступать», — заявила бабушка спортсменки в разговоре с «КП».

«Мне кажется, сейчас отличная возможность у Алины, ее тренера и ее родителей сесть, поговорить и определиться с ее будущим, — считает олимпийская чемпионка Ирина Роднина, слова которой приводит RT. — Нужно еще тысячу раз подумать, тем ли она делом занимается. Потому что крайне эмоциональным людям очень тяжело в спорте. Он может стать для них пыткой. Психологические срывы, конечно, бывают у всех — не только у спортсменов, но и у любого человека, в любой семье... Но самое главное — уметь вести диалог, уметь воспитывать как себя, так и своего ребенка».

Фигурное катание
Алина Горбачева
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