«Поступок не вписывается в понятие «нормально». Горбачева не устает извиняться

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16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которая во вторник потрясла страну своим внезапным исчезновением из дома, а также ночными скитаниями по подъездам, кафе и кинотеатрам, вторично извинилась за свой поступок. Сначала юная спортсменка написала покаянный пост в соцсетях, а меньше чем через сутки выложила еще и видео с похожим содержанием. Повторное заявление, возможно, стало ответом тем, кто подозревал, что правильные слова от имени девушки публикует ее окружение. Впрочем, все это не снимает недоуменных вопросов — ведь внятного объяснения поступка чемпионки России среди юниоров от самих участников инцидента так и не последовало.
Напомню, что 28 августа юная звезда совершила побег из дома — исчезла после тренировки и, не оставив никой информации о своем местонахождении, более 24 часов не выходила на связь со своими близкими. После того как новость попала в публичное пространство, к поискам девушки были привлечены следователи, полицейские, спасатели, кинологи с собаками, водолазы и почти сотня волонтеров. Алина знала, что наделала своими действиями много шума, однако продолжала скрываться. Впрочем, делала она это неумело и в итоге была обнаружена в одном из столичных кинотеатров.
— Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, — заявила спортсменка в видеообращении. — Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь!
Ранее в соцсетях она написала следующее: «Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, личным тренером одиночницы. - Прим. «СЭ»), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам».
Дай бог, чтобы покаянные заявления Горбачевой были искренними и не делались по указке взрослых. Случившееся, безусловно, отразится на психологическом состоянии спортсменки, но не факт, что в худшую сторону. У Алины есть возможность доказать это уже 16 сентября — пока ее имя в заявке на участие в контрольных прокатах сборной России, которые станут первой пробой силы лучших спортсменок страны в текущем сезоне. При этом очевидно, что беглянка получит на этих стартах дополнительную порцию давления. Ведь история с исчезновением показала всей стране: с девушкой происходит что-то не слишком здоровое, а ее характер позволяет реагировать на ситуацию крайне резко.
Как сообщил Telegram-канал SHOT, на допросе в полиции 16-летняя спортсменка заявила, что просто «устала от всего». Безусловно, у каждого человека, в том числе публичного, есть моральное право «психануть». Конечно, это желательно делать, не провоцируя ужасных ожиданий и ажиотажа у миллионов соотечественников, но здесь все легко списать на неопытность фигуристки. Напрягает другое: в своих заявлениях Алина слишком навязчиво повторяет, что ее срыв никак не связан с фигурным катанием, а является результатом неких иных процессов в ее жизни и душе.
Для девушки, вся жизнь которой вертится вокруг катка, подобное объяснение кажется странным, поэтому выдвигаются самые разные предположения по поводу истинных причин случившегося. Самое распространенное из них — возможно, имеющие место конфликт и токсичные отношения с тренером. В частности, из-за лишнего веса спортсменки и проблем, связанных с недавней травмой. «У дочери была незначительная травма примерно в июле, но она не влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. Скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были», — проводит «КП» слова отца одиночницы.
Но даже при отсутствии явного повода ответственность за эмоциональное состояние юниорки все равно во многом лежит на тренере. Ведь Федченко, разрешив девушке жить в своем доме, фактически взяла на себя роль ее второй мамы. Объяснения относительно этой роли 28-летнему специалисту теперь придется давать в прокуратуре и в органах опеки — и это дополнительная точка давления. Отношения наставницы и ученицы после громкого побега точно никогда не станут прежними. И это большое испытание для их успешного тандема. Самая большая трагедия в нынешней ситуации — что в тот момент, когда девушка больше всего нуждается в поддержке, она получит тонны хейта в свой адрес, сколько бы ни извинялась.
«Спорт высших достижений часто связан с высоким эмоциональным напряжением внутри творческого коллектива. Такое бывает», — прокомментировал ситуацию для РИА Новости ветеран тренерского цеха Алексей Мишин. Пока что никакой информации о возможном расставании с наставницей, а также перерыве в карьере нет. Наоборот, заявлено о продолжении сотрудничества, желании не выносить разногласия на публику и продолжать выступления. «Даже психологи не смогли ее разговорить, что тут можно сделать? Что касается травмы ноги, то она действительно у нее была летом. Но внучка уже полностью восстановилась, она может тренироваться и выступать», — заявила бабушка спортсменки в разговоре с «КП».
«Мне кажется, сейчас отличная возможность у Алины, ее тренера и ее родителей сесть, поговорить и определиться с ее будущим, — считает олимпийская чемпионка Ирина Роднина, слова которой приводит RT. — Нужно еще тысячу раз подумать, тем ли она делом занимается. Потому что крайне эмоциональным людям очень тяжело в спорте. Он может стать для них пыткой. Психологические срывы, конечно, бывают у всех — не только у спортсменов, но и у любого человека, в любой семье... Но самое главное — уметь вести диалог, уметь воспитывать как себя, так и своего ребенка».