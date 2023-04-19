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Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Каскад из 36 прыжков от 11-летней фигуристки — новый мировой рекорд! Зачем нужен такой элемент?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Фигуристка Дарья Самохвалова
Дарья Самохвалова установила новый мировой рекорд.
Фото Соцсети
Фигуристка Дарья Самохвалова
Дарья Самохвалова.
Фото Кадр видео YouTube-канала dushes
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Дарья Самохвалова из академии Татьяны Навки «Наши надежды» опередила ученицу Евгения Плющенко по количеству прыжков в каскаде.

11-летняя Дарья Самохвалова из группы Ирины Смирновой сделала самый длинный в истории женского одиночного катания каскад, зарегистрированный на видео. На тренировке в академии Татьяны Навки «Наши надежды» она исполнила 36 прыжков подряд. Достижение уникальное и в то же время безумное: каким бы прыжковым талантом ни обладал спортсмен, это большая нагрузка на организм. Международный союз конькобежцев такой рекорд не примет. Так что остается вопрос — есть ли смысл исполнять такие элементы даже на тренировках?

Ирина Смирнова (справа) со&nbsp;своей подопечной Викторией Морозовой. «Хотим, чтобы наши одиночницы катались до возраста Туктамышевой». Навка строит свою школу и собирается бросить вызов Тутберидзе и Плющенко

История

Конечно, длинные каскады исполнялись и до этого. На чемпионате России по прыжкам (а до этого на Кубке Первого канала) был специальный раунд, посвященный как раз таким элементам. Одиночники должны были исполнить каскад из пяти прыжков. Ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко давно практикуют такое.

На Олимпиаде в Пхенчхане Алина Загитова на тренировке сделала каскад из пяти прыжков: лутца и четырех риттбергеров. Тогда это удивило всех находящихся на катке. Спустя время возможность исполнять такое не поражает — в каскады включают четверные и тройные аксели. Вероника Жилина из академии Плющенко выполняла каскад из 19 прыжков: фигуристка сделала четверной сальхов и добавила к нему несколько тройных сальховов с ойлерами и двойных акселей.

Зачем

Самохвалова сделала тройной флип + ойлер + тройной сальхов и присоединила к нему два двойных акселя, три двойных тулупа, 14 двойных сальховов и 15 ойлеров. 36 прыжков — самый длинный каскад в фигурном катании, зарегистрированный на видео, кроме того Самохвалова сделала пять из семи существующих возможных прыжков. Никаких ультра-си, но уже сам по себе набор впечатляет.

На соревнованиях подобные каскады запрещены, допустимый максимум — три прыжка. С первого взгляда непонятно, для чего тогда такое делать. Но, во-первых, ничего плохого в рекордах и в расширении возможностей нет. Иногда может возникнуть резкая необходимость добавить какой-то прыжок в каскад, когда что-то пошло не по плану — а практика уже будет разная. Да и натренированность в прыжках тоже.

Фигуристка Дарья Самохвалова
Дарья Самохвалова.
Кадр видео YouTube-канала dushes

Критика

С другой стороны, это большая нагрузка на организм. Не просто потому, что 36 прыжков в каскаде сложно выдержать физически. Это еще влияет на колени и суставы, причем довольно бессмысленно. Хоть тут и нет четверных и трикселей, но успокаивает это мало. А правилами такое запрещено.

С другой стороны, вряд ли кто-то специально будет заставлять фигуристов исполнять такие немыслимые элементы на постоянной основе. Корреспондент «СЭ», присутствовавший на тренировке, может подтвердить, что Смирнова не заставляла во что бы то ни стало делать каскады. Более того, в день, когда мы присутствовали на занятиях, она отказалась нагружать детей сверх меры, так как уже шел конец занятий. А вот на следующий день после разминки Дарья действительно попробовать сделать каскад. Получилось.

Что разрешено?

В реальности же разрешено всего три прыжка в каскаде, как уже говорилось. Подобные тренировки могут помочь фигуристам «изобрести» новые элементы, которые можно исполнять по правилам. На Кубке Первого канала-2022 Марк Кондратюк исполнил четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Невыгодно с точки зрений правил, но возможно. На официальных соревнованиях такое бы засчитали. Позже Кондратюк повторял такое в рамках шоу.

Екатерина Куракова из сборной Польши исполняет тройной лутц + ойлер + тройной флип — еще один чрезвычайно редкий каскад. А Артур Дмитриев и вовсе как-то пытался сделать тройной лутц + тройной флип без ойлера посередине. Получилось, но опять же это требует больших физических затрат.

Японец Шома Уно несколько лет подряд на командном чемпионате мира заходил на тройной аксель + четверной тулуп. Илья Малинин из сборной США вовсю исполняет тройной лутц + тройной аксель. Даже идея о четверном акселе, возможно, как-то пришла в голову чуть ли не в шутку, но попробовать стоило. Из таких экспериментов тоже может вырасти что-то стоящее. Главное, не перегружать организм и быть внимательным к здоровью.

Фигурное катание
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