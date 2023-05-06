Звездная пара фигуристов перешла к Тутберидзе. Что это меняет для нашей сборной?

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский решили уйти от Тамары Москвиной.

Неспешный ход майских праздников для фанатов фигурного катания прервала внезапная новость. Одни из сильнейших парников страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский решили уйти от тренера Тамары Москвиной. Слухи об этом ходили давно, и разрыв был делом времени. Так что удивляет скорее не факт ухода от питерского специалиста, а личность нового тренера пары. Бойкова и Козловский теперь тренируются... у Этери Тутберидзе! Какие планы у королевы женского одиночного на парное катание и зачем это Александре и Дмитрию? И что теперь будет со статусом Москвиной как главного наставника нашего парного катания?

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бойкова и Козловский обиделись за приглашение Мишиной и Галлямова

Как стало известно «СЭ», российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, ушли из группы Тамары Москвиной и теперь продолжат карьеру в Москве у Этери Тутберидзе. Вместе с Москвиной Бойкова/Козловский стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призерами чемпионата мира. Однако отношения между тренером и учениками уже давно были далеки от идеальных.Сама Бойкова в разговоре с «СЭ» воздержалась от комментариев, но затем подтвердила переход в своих соцсетях.

«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длиной в семь лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами», — написала Александра.

Также не стал скрывать очевидное в разговоре с ТАСС Козловский, а для гарантии РИА «Новости» еще взяло комментарий у гендиректора ФФККР Александра Когана. Для тех, кто внимательно следит за российским фигурным катанием, решение Бойковой и Козловского сменить тренера откровением явно не стало. Ребята несколько раз уже были на грани ухода из группы, но ранее не видели рациональной альтернативы.

Трещина в отношениях между Москвиной и Александрой и Дмитрием возникла еще в 2020-м, когда Тамара Николаевна пригласила к себе в группу главных конкурентов Бойковой и Козловского на юниорском уровне — Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Причем не обсудив это заранее с Александрой и Дмитрием. Бойкова и Козловский не без причин видели свою роль в группе как особенную. По всем расчетам специалистов, именно эта пара должна была стать главной надеждой сборной на Олимпиаде в Пекине, что и показал последний доковидный турнир — чемпионат Европы 2020. Только вот ЧЕ в австрийском шатре, видимо, оказался проклятым, ведь никто из победителей этого турнира на Олимпиаде первым так и не стал. Не считая командного первенства, только вот и за него медали до сих пор в подвешенном состоянии.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отношения в группе открылись публике выкриком «В очередь!» Козловского

Мишина и Галлямов на момент января 2020 года тренировались в другой петербургской команде у супругов Великовых. И им при явном техническом таланте не хватало двух важных моментов — харизматичной хореографии и авторитета у судей. Причем второе было нужнее первого, а переход к Москвиной сразу решал обе проблемы. Тамара Николаевна в свою очередь не хотела класть все яйца в одну корзину. Зачем ставить на одних юниоров, когда можно готовить к Пекину сразу две пары? Не устроил такой подход только Бойкову и Козловского. На эмоциях они едва не сорвались еще летом 2020, однако тогда пожар удалось потушить Артуру Минчуку — специалисту, который плотнее всего работал с парой. Ребята даже говорили в интервью о конкуренции, которая будет двигать всех вперед, и прочие избитые дежурные фразы.

Правда вылезла наружу во время московского этапа «Гран-при». После победной произвольной программы Дмитрий выдал ставшее уже легендарным «В очередь!». Адресованы слова были Мишиной и Галлямову, пару недель назад победившим на этапе Кубка России в Казани. И хоть потом Козловский и попытался найти этичное объяснение своей выходке, реальное отношение ребят в группе увидела тогда вся страна. Выражение про «очередь» — это, скорее, про танцы на льду, где сложно обойти авторитетные дуэты техническим контентом и многое решают кулуарные споры за пределами катка. В парном катании работают другие механизмы, впрочем, если и выстраивалась какая-то очередь до перед Пекином, впереди явно были Мишина и Галлямов. Они уверенно выиграли в марте чемпионат мира, обыграв даже легендарную китайскую пару. Такого развития событий Бойкова и Козловский терпеть уже не могли.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для Тутберидзе Бойкова и Козловский замена возрастным Тарасовой и Морозову

Александра и Дмитрий на ЧМ в Стокгольме стали только третьими — и бронза на этот раз их явно не устраивала. Особенно с учетом того, что их же тренер подготовила им главных конкурентов, которые стали лучшими в мире. Бойкова и Козловский катались последними, уже зная результат соперников. И видимо, задрожали: Александра упала с каскада, ошиблась на выезде с выброса. А затем в кисс-энд-край банально сдали нервы. Сначала Бойкова развела руками, увидев, что им с Козловским досталась бронза. Комментировавший соревнования Илья Авербух даже замолчал на пару секунд, не сразу окончив фразу. Наибольший резонанс вызвала случайно попавшая в эфир реплика Бойковой в адрес Москвиной. «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», — сказала Александра с не особо скрываемым раздражением.Тогда казалось, что вместе им уже не быть.

Нашелся даже новый тренер. Им, по слухам, должна была стать Нина Мозер, на катке которой Бойкова с Козловским появлялись при странных обстоятельствах. Даже если они и правда рассматривали тогда переход, немного поразмыслив, пара приняла решение остаться у Тамары Николаевны — непосредственно перед олимпийским сезоном резкие движения делать рискованно. После неудачного Пекина их же явно ничего не останавливает. Прошлый сезон показал, что Москвина не только уделяет больше времени Мишиной и Галлямову. Она к тому же еще и готовит новый молодой дуэт — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов. При таких раскладах для Бойковой и Козловского вскоре могло и вовсе не остаться места. Этери Тутберидзе в свою очередь удачно зашла в парное катание, экстренно взяв перед Олимпиадой к себе Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Этери вывела опытный дуэт на пик возможностей — с серебром они остались во многом лишь потому, что против них была китайская пара на домашних Играх. Впрочем, Тарасова/Морозов — возрастные спортсмены, и на далекую перспективу с ними не поработать. А терять свое влияние Тутберидзе явно не намерена. Ей теперь мало только женского одиночного, в ее планах, по примеру Татьяны Тарасовой, контролировать все фигурное катание страны. И с учетом того, что Москвина в силу возраста рано или поздно отойдет от дел, как и Алексей Мишин, а у Евгения Плющенко пока так и не получилось нанести удар ее империи, у Этери Георгиевны все шансы на доминирование на всех фронтах.