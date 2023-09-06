Итальянец Грассль ушел из группы Тутберидзе. Этери так и не смогла найти к иностранцу подход

Сотрудничество российского тренера с европейской звездой не принесло выдающихся результатов.

В январе этого года мир фигурного катания поразила трансферная новость. Один из сильнейших одиночников планеты Даниэль Грассль решается на переезд в Москву ради тренировок под руководством Этери Тутберидзе. Естественно, эту новость не могли не обсуждать вне контекста политической ситуации в России и за ее пределами.

Грассль попал под шквал критики, и на каждом старте его спрашивали прежде всего не о его катании, а о решении кататься у Тутберидзе несмотря на все напряженности. При этом катался Даниэль неважно, провалив как чемпионат Европы, так и чемпионат мира. Все ждали, как он покажет себя в будущем сезоне, однако Даниэль снова удивил, прекратив сотрудничество с «Хрустальным».

Фото Global Look Press

Даниэль не отказался от работы с Тутберидзе

Шутки о том, что с таким межсезоньем не знаешь, чего ждать от самого сезона, шутками быть перестают. Новая тема для обсуждений — Даниэль Грассль ушел из группы Этери Тутберидзе. Фигурист сообщил о своем решении в соцсетях: «Дорогие друзья, после большого опыта, который я получил в США и России, в августе я решил вернуться в Италию, чтобы продолжить свою подготовку к следующим сезонам, — объясняется Грассль. — Я буду тренироваться в Турине в Pala Tazzoli с Эдоардо Де Бернардисом. Опыт, который я получил в Америке и в России, был очень полезным. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и преподавание». Несмотря на то что Даниэль сохранил политес, очевидно, что он оценил свой этап карьеры у Тутберидзе как неудачный. И с точки зрения результатов с ним трудно спорить.

Только шестое место на чемпионате Европы и 12-е на чемпионате мира. Явно не такого исхода ждал итальянец с четверным лутцем и риттбергером, когда шел к одному из самых успешных тренеров XXI века. Грасслю для того, чтобы перейти из категории талантливых и перспективных в группу признанных мастеров, не хватало совсем чуть-чуть. И в поисках того самого «чуть-чуть» он и шел к Этери, игнорируя при этом негативную реакцию западных политиков. «Мне было сложно вернуться на лед, потому что вокруг было много хейта. Я старался ничего не читать и ничего не смотреть, потому что это было больно», — говорил Даниэль в январе. В комментариях к постам Грассля и правда было много негатива.

Фото Global Look Press

Грассль выбрал неудачный момент для очередной смены тренера

Важным нюансом был тот факт, что, в отличие от многих других стран Европы, в Италии фигуристы не предоставлены сами себе. Им оказывается государственная поддержка, причем любопытным способом — спортсменов причисляют к различным госструктурам. Так, Грассль формально был полицейским. И получалось, что в разгар внешнеполитической напряженности итальянский полицейский регулярно посещает Москву. При этом еще и не получая какого-то серьезного прогресса в результатах. Однако ни один тренер в мире, даже сама Тутберидзе, не смог бы коренным образом изменить фигуриста за пару недель. Перестройка тренировочного процесса и адаптация к нему — длительный процесс. Не хочется в очередной раз цитировать Брайана Орсера и его слова про «полтора года», ставшие уже интернет-мемом, однако, чтобы делать выводы, нужно было подождать. И казалось, что это понимает в том числе и сам Грассль.

«Мне понравилось работать с Этери, и в будущем я планирую продолжать тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат, — говорил он после весенних неудач. — Тренировки у Тутберидзе — это тяжело. Она очень требовательная, но меня это мотивирует, так что это здорово. Жду, чтобы вернуться к ней на лед и тренироваться еще энергичнее». Даниэль прошел вместе с группой «Хрустального» всю предсезонную подготовку, даже приезжал на олимпийскую базу в Новогорске. И хотя инсайдеры сейчас и говорят о росте противоречий между фигуристом и тренерским штабом в последнее время, момент для радикальных перемен Грассль явно выбрал неудачный. В сентябре уже надо потихоньку вкатываться сезон. Многие уже его даже начали, выступая на различных «челленджерах». Даниэлю же сейчас предстоит заново выстраивать коммуникацию с новыми специалистами, ставить новые программы...

Фото Global Look Press

Юноша-иностранец у Тутберидзе — не самая успешная история

Откровенно говоря, непонятно, зачем Грассль вообще приезжал в Москву, если не готов был давать ни себе, ни Тутберидзе достаточно времени для адаптации друг к другу. Неужели итальянец думал, что у Этери Георгиевны есть волшебная палочка, с помощью которой ее девушки побеждают одна за другой? Отдельно важно отметить, что Даниэль не учел тот факт, что при всех плюсах Тутберидзе взрослые одиночники — явно не ее профиль. Вспомнить, когда у Этери получалось с совершеннолетними девушками, сложно, с мужчинами — сложнее вдвойне. Редкое исключение, пожалуй, разве что Морис Квителашвили, однако и тут успех скорее сравнительный, и медаль чемпионата Европы для грузина с российским прошлым скорее награда за выдающееся терпение. Все остальные попытки Тутберидзе заняться одиночниками заканчивались провалом.

Одиночник-иностранец — это и вовсе риск вдвойне, если не втройне. За рубежом не все понимают специфику работы российских специалистов. Когда от спортсмена требуют беспрекословной дисциплины, для представителей других стран это выглядит непривычно. Похожая история уже была с японцем Шомой Уно. Когда тот остался без тренера, в качестве эксперимента решил съездить к Тутберидзе в Москву. Поначалу все тоже радовались и делились теплыми комментариями о сотрудничестве. Однако Уно покинул «Самбо-70» после нескольких месяцев совместной работы. После чего хореограф Даниил Глейхенгауз не выдержал и заявил, что Уно — ленивый и с таким подходом он успеха не добьется. В реальности же Шома сейчас стал первым фигуристом планеты. Но дело не в том, что неправ был Глейхенгауз или Уно. Проблема в том, что они не подходили друг другу.

И это мы еще не говорим про логистические проблемы, из-за которых в Европу от Тутберидзе уезжал даже верный Квителашвили. А тут в обратном направлении отправился Грассль. Короче говоря, из подобного союза изначально мало что могло получиться. Так что, может, и здорово, что больше они не будут тратить время друг друга и разойдутся по разные стороны.