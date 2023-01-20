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Сегодня, 13:00

Валиева не выступит на Кубке Первого канала? Пока ей отведена лишь роль капитана

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Организаторы опубликовали составы на командный турнир 21-22 января.

Первый канал снова никто не смог раскусить — организаторы Кубка утром в пятницу представили составы на турнир, и команды разделили по необычному принципу. Одна из «капитанок» — действующая фигуристка Камила Валиева, другая — заверш... приостановившая карьеру Алина Загитова. Полностью составы выглядят следующим образом:

«Нас не догонят» (Камила Валиева): Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

«Красная машина» (Алина Загитова): Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алина Загитова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сохранение «Красной машины» — дань бренду

Из публикации Первого канала следует, что Валиева не выступит на турнире (во всяком случае, это следует из заявки), несмотря на недавнюю публикацию об отсутствии к ней претензий со стороны РУСАДА. Кубок Первого канала хоть и является коммерческим турниром, но включен в официальный календарный план Министерства спорта.

Так или иначе — логично, что Валиева станет одним из лидеров команд, ибо ее медийность была подтверждена недавним опросом ВЦИОМ о лучшем спортсмене года (Загитова его выигрывала несколько лет назад). Но в статусе сидящей на скамейке ее будет видеть непривычно — да и вряд ли она станет давать ценные указания своим напарникам, большинство из которых взрослее нее.

Загитова и «Красная машина» — связка привычная. Известен интерес олимпийской чемпионки к хоккею и ее участие в продвижении бренда, связанного со сборной России. Так что ничего удивительного, что важный для современной спортивной России бренд решили оставить. Что касается силы составов — тут есть вопросы.

Фигуристы на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала — самый загадочный турнир года. Чего ждать от битвы фигуристов?

Чей состав сильнее?

Пары и мужчин постарались поделить максимально справедливо — сумма мест на чемпионате России одинаковая. Валиевой достались первая и четвертая пары, Загитовой — вторая и третья. Другое дело, что в нашем парном катании четвертая пара находится далеко от трех остальных — но если будет применяться система олимпийского командника без учета самих оценок за прокаты, то счет по очкам будет равный.

У мужчин к Валиевой перешли Семененко (1-й номер «посева»), Алиев (4), Мозалев (6), Игнатов (7). Сумма мест — 18. За Загитову будут кататься Гуменник (2), Самарин (3), Ковалев (5), Лутфуллин (8). Сумма также 18, а все остальное — домыслы и додумывания. Можно сказать и что Игнатов нестабилен, и что Ковалев в топ-5 оказался сенсационно.

Если говорить математически, вопросы вызывают только женщины, ибо там сумма мест неравна. За синих катаются Туктамышева (3), Муравьева (4), Зинина (6), Самоделкина (11), сумма мест — 24. За красных — Акатьева (1), Петросян (5), Яметова (7), Горбачева (9), сумма мест — 22. Но и здесь можно спорить, что Самоделкина оказалась в Красноярске не на своем месте. Например, в общем зачете «Гран-при России» (все таблицы можно посмотреть в новом статистическом разделе «СЭ»). Самоделкина — третья. Но в ее команде не все гладко с четверными. Туктамышева их прыгает только на тренировках, Муравьева также давно не пробовала их на соревнованиях, у Зининой только тулуп, Софья в этом сезоне делала сальхов, но и она не в оптимальной форме для многооборотных прыжков. На фоне Акатьевой и Петросян, а также Горбачевой с ее четверным сальховом это смотрится слабее.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елизавета Туктамышева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С другой стороны, если брать тройные аксели, которые будут ультраважными для субботней короткой программы, то они есть у Туктамышевой, Муравьевой и Самоделкиной, да и Зинина до них добиралась, — а также у Акатьевой и Петросян. Здесь перевес на стороне синих.

Так или иначе, ставки сделаны, и теперь все зависит от качества шоу, которым порадует Первый канал. В последнее время он не подводил. Конечно, вряд ли две татарки Валиева и Загитова будут разбираться на пресс-конференции, чей состав был сильнее, но и без этого наши фигуристы способны сделать спектакль по всем лекалам, как вчера получилось у саудитов вместе с Месси и Роналду. У футболистов кое-чему все же стоит поучиться.

Михаил Коляда, Александра Трусова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала — без Коляды, Трусовой и танцев на льду. Что не так с составами и регламентом на турнир?

Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
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