«Ничто не должно покупаться ценой предательства». Звездная фигуристка пристыдила Литву

Призер чемпионатов мира Маргарита Дробязко вступила в жесткую публичную дискуссию с литовскими политиками из-за обвинений в сотрудничестве с Россией.

Самая успешная фигуристка в истории Литвы Маргарита Дробязко опубликовала в социальных сетях серию гневных комментариев в связи с рекомендацией комиссии по гражданству о лишении 50-летней спортсменки литовского паспорта. Комиссия проголосовала единогласно в связи «с угрозой безопасности республике». Окончательное решение еще должен принять президент страны Гитанас Науседа, но здесь вариантов нет. Ведь год назад тот же самый политик уже лишил Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса орденов Великого князя Литовского Гедиминаса пятой степени — «за осквернение Литвы участием в шоу Татьяны Навки в Сочи». Во время прошлой экзекуции Маргарита не стала скандалить, однако сейчас она явно выведена из себя.

Сказки как угроза национальной безопасности

«По мнению политиков, или, скорее всего, недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом защищали честь Литвы на спортивных аренах, — написала призер чемпионатов мира и Европы в танцах на льду. — Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь. Так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться».

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортсменка отмечает, что 12 лет защищала честь Литвы на международных соревнованиях, а на протяжении 17 лет после завершения карьеры ни разу не высказывалась на политические темы. Дробязко недоумевает, как ее участие в сказках «Шахерезада» и «Спящая красавица» могло стать угрозой безопасности Литовской Республики? Кроме того, звезде спорта непонятно: почему гражданства лишают только ее, а Ванагас, неизменно выходивший на лед вместе со своей женой, сохраняет паспорт Литвы. Правда, по поводу последнего тезиса у депутатов Сейма есть довольно логичное объяснение: ведь Повилас стал литовцем по праву рождения, а Маргарита получила паспорт прибалтийской державы в 1993 году «в порядке исключения» — ради выступления на Олимпиаде в Лиллехаммере.

Ранее литовские законы не предполагали возможности лишения приобретенного гражданства за «угрозу безопасности». Поводом могла стать только измена Родине или вступление в гражданство другого государства без разрешения литовской стороны. Однако нежелание знаменитого танцевального дуэта участвовать в санкциях против России настолько разозлило политиков, что те специально ради этого прецендента приняли необходимые поправки. Процедура лишения фигуристки паспорта стартовала в июне этого года, и теперь близка к прискорбному финалу.

«Специалисты Службы безопасности Литвы пришли к выводу, что моя деятельность не причиняет вреда стране, — уверяет фигуристка. — При принятии решения они руководствовались фактами и профессионализмом, а не сиюминутными эмоциями. Как и все граждане Литвы, я хочу видеть ее свободной, просвещенной, развитой во всех отношениях. Государством, где соблюдаются законы и гражданам которого гарантирована свобода иметь свою точку зрения и действовать по совести, уважая всех, кто занимает иную позицию».

Маргарита Дробязко и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Политики не должны указывать, кого я могу любить

Дробязко выступала за Литву с момента возрождения сборной этой страны в 1992 году. Причем на Играх 1992 года она стартовала в виде исключения с паспортом СССР — литовское гражданство ей оформить не успели. Это было сделано только через год — как теперь выясняется — в качестве «исключения». При этом Маргарита уже более 20 лет является супругой гражданина Литвы и своего партнера на льду Повиласа Ванагаса. Вместе они — самые титулованные фигуристы в истории своей страны. На их счету — 13 (!) титулов чемпионов Литвы, две бронзы чемпионатов Европы и бронза чемпионата мира. Кроме того, они представляли прибалтийскую страну на пяти Олимпиадах.

«С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине, — уточняет уроженка Москвы. — Но сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву. Разве не все люди равны перед законом? Почему я всю жизнь должна доказывать, что я добросовестный гражданин, а Повилас этого делать не обязан? Как разделение на категории и классы в части из основных прав граждан соотносится с Конституцией?».

«То, что происходит сейчас между Россией и Украиной, очень болезненно, — высказалась спортсменка по самому острому вопросу. — Это трагедия для миллионов людей и семей. Россия — родина моего отца, Украина — родина моей матери. Повсюду есть родные и близкие, которые страдают, и чьи страдания каждый день наполняют мое сердце. Но я никогда не приму ситуацию, в которой политики указывают мне, как, что, когда, где и насколько сильно я должна любить. Искренне верю, что люди по обе стороны конфликта нуждаются в эмоциональной поддержке. Но я не участвую ни в каких «пропагандистских акциях».

Маргарита Дробязко и Владимир Маркони. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В себе побеждайте врага

Ни у кого нет сомнений в том, что главной причиной политических гонений в отношении фигуристки является тот факт, что Дробязко участвует не просто в российском шоу, а работает с Татьяной Навкой — женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Олимпийская чемпионка находится под санкциями США и Евросоюза. Хотя официальное обвинение в адрес Маргариты сейчас — не нарушение режима санкций, а «публичная поддержка государству, представляющему угрозу для интересов безопасности Литвы или ее союзников».

Напомню, что ранее неприятности из-за выступления в шоу Навки были у украинского фигуриста Виктора Петренко. Участвовать в российских ледовых спектаклях своих спортсменам также запрещала Грузия. Что касается Дробязко, то главный вопрос сейчас — это имеется ли у фигуристки российский паспорт. Если нет, что дело чести для наших государственных структур оформить его в кратчайшие сроки.

В самом начале гонений со стороны литовских политиков Маргарита отвечала своим хейтерам стихами Булата Окуджавы:

Осудите сначала себя самого, научитесь искусству такому.

А уж после судите врага своего и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому не прощать ни единой промашки.

А уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага, а когда преуспеете в этом

Не придется уж больше валять дурака — вот и станете вы человеком.

Однако сейчас время поэзии, видимо, закончилось. По мнению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, в момент получения гражданства Литвы в 1993 году Дробязко обещала соблюдать законы страны, уважать ее независимость. Но сейчас фигуристка «участвует в мероприятиях, которые способствуют формированию образа России как великой державы», и этими своими действиями нарушает литовскую клятву, данную под присягой.

«Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые выступали за Литву, которые делали так, чтобы поднимался флаг Литвы? Вы можете это указом аннулировать, но все равно у них останутся там те люди, которые любят и восхищаются их творчеством, их спортом», — прокомментировал действия литовцев в отношении собственных спортивных легенд Дмитрий Песков.