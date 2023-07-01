Служба безопасности отменила фан-встречи Трусовой и Валиевой. Что случилось в «Лужниках»?

Саша и Камила были готовы пообщаться с болельщиками, но организаторы перестраховались из-за возможной давки.

В «Лужниках» 1 июля проводился День московского спорта, приуроченный к 100-летию столичного спорта. На территории комплекса можно было увидеть, каким был спорт в разные временные отрезки, и попробовать себя в новых для себя активностях. А еще пообщаться со звездами российского спорта — Анной Щербаковой, Алиной Загитовой, Алексеем Ягудиным и многими другими. Задумка очень крутая, но к реализации возникли вопросы.

Болельщики не смогли пообщаться с Валиевой

День московского спорта с участием фигуристов закончился на минорной ноте. В фан-зоне несколько сотен болельщиков ждали появления Камилы Валиевой и Александры Трусовой, около нее десятки журналистов хотели задать девушкам вопросы. Но общения не получилось. По сообщениям организаторов, мероприятие отменено из-за того, что служба безопасности посчитала высокой вероятность давки. Сами Камила и Саша были готовы прийти к публике, но пришлось отказаться. Алина Загитова чуть раньше отлично провела фан-встречу и успела поделиться автографами с болельщиками. Но мимо журналистов она просто прошла, хотя пресс-подход тоже планировался.

Опыт посещения фан-встреч и разных других мероприятий с участием фигуристок говорит о том, что вряд ли случилось бы что-то серьезное. Обычно спортсменки почти никому не отказывают в фотографиях и автографах, даже если желающих очень много. Можно было бы всего лишь развести по времени и месту пресс-подходы и встречи с фанатами — они следовали друг за другом.

Александра Трусова во время игры в петанк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трусова выступила под собственную песню

Хотелось как минимум спросить про песню Трусовой «Два крыла», которую Саша выпустила в свой день рождения. Под это же произведение серебряный призер Олимпийских игр откаталась в рамках фестиваля фигурного катания.

Валиева, кстати, тоже обновила номер для гала-концерта. «Танцы на стеклах» ей пророчили еще на турнир по шоу-программам в марте. Тогда, видимо, не сложилось, так как все быстро поняли, какая будет музыка. Но от идеи не отказались и презентовали ее позже.

Марк Кондратюк зажег под «Районы-кварталы» группы «Звери». Культовая песня со словами про «красивый уход» заставила задуматься, не собирается ли Марк завершать карьеру. Параллель уже провели с последней короткой программой Me Voy Алины Загитовой, которая буквально так и называется: «Я ухожу». Надеемся, что Кондратюк никуда не собирается, а такую песню выбрал просто потому, что известна многим и точно зажгла бы зал.

Новые возможности для звезд фигурного катания

Кроме фестиваля, фигуристки провели несколько мастер-классов по многим видам спорта. Трусова отправилась играть в петанк — французскую забаву с бросанием железных шаров. И победила со счетом 5:2. Болельщиков там было не так много, так как найти нужную площадку оказалось трудновато. Петанк относился к городским видам спорта, а мест, где проводились подобные игры, было несколько. Поэтому Саша спокойно сыграла в петанк вместе с одной из своих собак. А вот с какой именно, зрители не поняли. Кто-то даже спросил Трусову, как зовут ее питомца. Фигуристка в шутку ответила, что пора бы запомнить. Лана (это была она) лаяла достаточно продолжительное время, пришлось даже взять ее на руки. Возле площадки, кстати, обнаружился Марк Кондратюк, у которого наметилась стихийная фотосессия.

В это время Камила Валиева участвовала в мастер-классе по брейк-дансу. И у олимпийской чемпионки в команде тоже не возникло никаких проблем — болельщиков было не так много, на сцену пускали чуть ли не всех желающих. Детей — точно. После танцев Валиева долго улыбалась, смеялась и обнималась с ребятами и была довольна проведенным мероприятием.

Анна Щербакова попробовала себя в настольном теннисе. Но это не было знакомством олимпийской чемпионки с данным видом спорта — фигуристка рассказала, что играет в теннис с семьей. А больше пинг-понгом она увлекалась на чемпионате мира по фигурному катанию — 2021, когда был организован «пузырь» и развлечений оставалось не так много: «Сначала играла в настольный теннис с семьей. Папа учил. Он может подкрутить, загасить. Я не такого уровня. Конечно, на сборах играли, больше всего на чемпионате мира, потому что там был «пузырь», теннис был нашим главным развлечением, плюс соблюдение дистанции».

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Беспроигрышная серия Загитовой

Алина Загитова из фигуристок первой поучаствовала в мастер-классах. У нее был запланирован поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян. И Загитова победила со счетом 15:14. «Проигрывает ли вообще Алина?» — задались вопросом болельщики. Вопрос хороший. По признанию самой Загитовой, ей нестрашно пробовать новое — раньше она могла сомневаться в себе из-за того, что думала о том, как к этому отнесутся другие.

— Ты победила сегодня олимпийскую чемпионку по фехтованию.

— Фехтование — удивительный вид спорта. Я узнала, что он входит в топ-3 интеллектуальных. Я не претендовала на то, чтобы победить олимпийскую чемпионку. Для меня это был первый опыт. Сегодня впервые взяла в руки шпагу.

— Был страх?

— Сегодня сумбурный день. Не успевала об этом подумать. После первого попадания в меня я подумала: «Ау». Синяк будет. Профессиональная травма.

— Не страшно пробовать новые виды спорта?

— Раньше я думала, что люди обо мне скажут. Потом это со временем прошло. Нужно попробовать себя везде.

Единственные пресс-подходы с участием фигуристов, которые прошли спокойно, получились с участием Евгении Медведевой и Алексея Ягудина. Олимпийский чемпион с восхищением отнесся ко Дню московского спорта: «В России мы все делаем, чтобы из каждого вида спорта было продолжение. Чтобы это была незаконченная книга. Круто, что у людей есть много вариантов спортивных федераций, где они могут себя попробовать. Здорово, что привлекают спортсменов к другим видам спорта. Я неделю назад стрелял из лука, Трусова прыгала в длину, кто-то бежит. Это круто».

Медведева говорила, что у нее много планов и проектов впереди, что ей хочется разнообразия. Раньше она не пробовала даже лыжи, так как там иная нагрузка, чем в фигурном катании, и это опасно для профессионального спортсмена. Теперь есть время и возможности:

— Личных проектов у меня довольно много. Это требует времени, внимания. Планируем запускать ютуб-проект, личный бренд. Официально выкупаем все домены. Оказывается, это требует намного больше времени, чем я ожидала. Одежда отшита, а сайт... Очень трудно. Предложений поступает много. Берусь тоже за многое. Благо у меня есть команда, которая может сказать: «Не надо, это не твое». Фигурное катание — здорово, но это тяжелая активность. Не сможешь ты до 70 лет заниматься этим видом спорта. Есть такие великие люди, как Алексей Мишин, который всю жизнь посвящает фигурному катанию. Мне хотелось быть более разносторонним человеком.

В итоге День московского спорта получился масштабным. Активностей очень много, звезд — тоже. Было много соревнований по летним видам спорта, в которых пробовали себя фигуристки. Они же (и многие другие) выступали на настоящем гала-концерте в непривычное для себя время, 1 июля. Все эти мероприятия было сложно регулировать — нужно было заботиться о безопасности и болельщиков, и выступающих. Получилось не все, и надо воспринять это как урок на будущее. А пока не зацикливаться на плохом и сконцентрироваться на позитивном — возможностях, которые появились у профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни.