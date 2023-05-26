Паралимпиец пообещал Костомарову ад и обвинил Романа. Мир фигурного катания возмущен

Неожиданное заявление спортсмена, который ценой своего здоровья спас незнакомого ребенка.

Важных новостей о состоянии Романа Костомарова в последнее время не было. Но это не значит, что олимпийский чемпион исчез из информационного поля. Так, триггером для новых обсуждений стало интервью паралимпийца Романа Федяева, который заявил, что Костомарова теперь «ждет настоящий ад», а также удивился, зачем Роман вообще пошел на риск, который, возможно, и привел его к текущей ситуации. Цитаты Федяева сразу же прокомментировали известные представители фигурного катания, возмутившиеся претензиями в адрес жертвы. Так имел ли право один Роман обсуждать детали из жизни другого Романа?

Роман Федяев. Фото Федерация Спортивного Фехтования «MARAGEN»

Федяев не понимает, зачем Костомаров прыгал в прорубь

Тема с тяжелой болезнью Костомарова приобрела неожиданный поворот после того, как о состоянии фигуриста высказался паралимпиец Роман Федяев. «Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия очень большой ценой. Никто не заставлял его это делать, — сказал Федяев в беседе с NEWS.ru. — Я не могу сказать, что история вызывает у меня большое сочувствие, я сам на протезе уже десять лет. Многие у меня друзья на протезах тоже ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами».

Федяев — известный фехтовальщик на коляске и настоящий герой. Бывший чемпион Казахстана. Ему пророчили большую карьеру в спорте до роковой поездки на горнолыжный курорт Алма-Аты. Там ему на пути встретился маленький мальчик, за которым не уследили родители. Выбор для Федяева был не велик — либо на большой скорости буквально влететь в ребенка, наверняка с жуткими последствиями, либо изменить траекторию, отправившись в овраг. Перевесили ответственность, страх за жизнь маленького человека. Федяев сделал поворот, навсегда изменивший его жизнь.

И все же Роман нашел себя в любимом деле даже после потери ноги, поэтому неудивительно, что журналисты решили поинтересоваться будущим Костомарова именно у него. Собственно, после первого резкого комментария Роман и выдал своему тезке несколько практических советов. «Что я хотел бы сказать Роману? Первые два-три года на протезе — это ад, который нужно будет перетерпеть, — признает Федяев. — Сразу скажу, что сильно больно будет. Но попозже все проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет налаживаться. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях».

Александр Жулин. Фото Global Look Press

Жулин уверен, что за состоянием Костомарова следит и Путин

Несмотря на статус и историю самого Федяева, резкий комментарий не мог остаться незамеченным. По крайней мере в фигурном катании, где активную реакцию вызывает любой повод. Первым отреагировал тренер Александр Жулин, который в последнее время и так необычайно активен в публичном поле. Жулин удивился словам паралимпийца Федяева о Костомарове. «Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания. Я не хочу это комментировать», — заявил заслуженный тренер России изданию Metaratings. Также Жулин рассказал о своем недавнем разговоре с олимпийским чемпионом: «В последнем разговоре с Ромой я сказал, что как только он почувствует, что готов, я его навещу. Но я не дергаю».

Жулин призвал оставить в покое пациента и дать ему восстанавливаться. А позаботиться о Романе есть кому — в том числе и президенту России. «Есть Оксана (Домнина, жена. — Прим. «СЭ»), дети. Много людей, готовых помочь, Матыцин, к примеру. Да и Путин тоже, я уверен. Рома не пропадет, все будет хорошо», — добавил Жулин в интервью «Р-Спорт».

Не оставила без своего комментария интервью Федяева о Костомарове и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. «Перед госпитализацией Роман занимался своим делом как профессиональный спортсмен и артист, они выступали. Никто ни от чего не застрахован. У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит», — сказала Metaratings экс-фигуристка и депутат Госдумы РФ.

То есть Роднина и Жулин призывают отказаться Федяева и остальных от виктимблейминга — попыток обвинить жертву в том, что она сама виновата в трагическом исходе событий.

Роман Костомаров. Фото Соцсети

Вопрос о выписке Костомарова до сих пор остается подвешенным

Напомним, олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу 10 января 2023 года с пневмонией, за которой последовала череда осложнений: сепсис, некроз конечностей. В связи с этим ему ампутировали две стопы, голени обеих ног, а также пальцы левой руки. В больнице Роман находится уже почти пять месяцев. 8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. Сейчас Роман по-прежнему находится в палате реанимации, но регулярно ездит на занятия. Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы встать на протезы. «Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — сообщил источник ТАСС. Вопрос о выписке спортсмена из больницы уже неоднократно поднимался в СМИ.

По данным «СЭ», она может произойти в ближайшее время, если заключительный этап лечения пройдет по плану. Правда, источник Sport24 опроверг эту дату, заявив, что Костомарова планируют держать в стационаре еще не менее двух месяцев. Столь противоречивая информация может говорить о разных стратегиях лечения звездного пациента, которые сейчас прикидывают врачи. Разумеется, в случае переезда домой Роману станет легче психологически. И естественно, что он хочет покинуть больничную палату как можно скорее. Однако вопрос — реально ли организовать вне больницы то лечение, в котором фигурист все еще нуждается. Есть мнение, что ампутированные конечности еще недостаточно зажили. Об этом пишет Telegram-канал «112». Также ходили разговоры о необходимости дополнительного лечения за границей, но их решительно опровергает супруга спортсмена.