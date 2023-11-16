Чемпионат по прыжкам перенесли в Москву, а юниорам придумали новый турнир

ФФККР на ходу перекраивает календарь.

Прыжковый чемпионат России все-таки невозможно провести в декабре в Санкт-Петербурге — договориться ни с «Юбилейным», где неожиданно даты соревнований занял концерт Павла Воли, ни со «СКА-Ареной» или Ледовым дворцом не удалось. В итоге битва четверных откладывается до февраля и пройдет в Москве. Тем не менее без турниров в начале декабря ФФККР нас не оставит. Взамен прыжкового чемпионата России в Петербурге чиновники федерации неожиданно объявили о планах на юниорский Кубок Первого канала. Чего ждать от этого старта и какие еще изменения претерпел календарь наших внутренних турниров?

Петербург вместо прыжкового чемпионата получит неделю фигурного катания в марте

Время идет, но кое-что в этом мире остается неизменным. Например, отношение Федерации фигурного катания на коньках России к болельщикам. В который раз уже фанатов вводят в заблуждение анонсом. Казалось бы, у публики должна была уже сформироваться привычка, и все же история с прыжковым турниром выделяется среди прочих. Трудно представить, как федерация могла провалить переговоры с катком «Юбилейный», где всегда шли навстречу фигуристам. А ведь стоило всего лишь заранее подписать с ареной юридически грамотный контракт — и не то что Павел Воля, даже Джастин Тимберлейк вместе с Бейонсе и Аллой Пугачевой не смогли бы забрать себе арену в даты прыжкового чемпионата. Сейчас остается надеяться, что не сдвинется новый календарь, согласно которому турнир пройдет 19-22 января в Москве. Вероятно, на арене ЦСКА, однако подтверждения и этой пока информации нет.

В Москве катков достаточно, и в крайнем случае федерация сможет найти альтернативу. Санкт-Петербургу в качестве компенсации отдают Кубок Первого канала. И, что любопытно, пройдет командный турнир всего за неделю до турнира шоу-программ «Русский вызов». Соревнования по артистизму также намечены в Северной столице, так что любители фигурного катания могут запланировать себе 10-дневные каникулы в городе на Неве в первых числах марта. Хотя, зная как любит ФФККР различные переносы и насколько «надежными» выглядят ее планы, заранее покупать билеты на самолет и искать гостиницу рискованно. На каких именно катках состоятся мартовские соревнования в Петербурге, пока также неясно. Но, возможно, что хотя бы один заглянет на новую «СКА-Арену». Самый большой ледовый дворец в мире откроется в декабре Матчем звезд КХЛ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кубок Первого канала меняет формат — юниоры опробуют «олимпийскую» систему

Самый неожиданный анонс ФФККР — это объявление о новом турнире в изначальные даты прыжкового чемпионата. 8-9 декабря в Калуге должен пройти Кубок Первого канала среди юниоров. Так же как и у взрослых, будут выступать по две команды, в каждой должны быть по трое юношей, три девушки, две спортивные и две танцевальные пары. При этом есть четкое условие по квалификации на турнир — допустят только фигуристов, которые в общем зачете по итогам шести этапов юниорского «Гран-при России» займут места с первого по шестое для одиночников и с первого по четвертое места для пар и танцевальных дуэтов. Участники исполнят только произвольные программы, а для подсчета результата будет не привычная схема Кубка Первого канала со сложением результата, а система олимпийского командного турнира по фигурному катанию.

По такой системе неважно — обошел ты соперника на один балл или сразу на 30 — твоя команда получает очко преимущества. Вероятнее всего, и на взрослом Кубке Первого канала в этот раз будут использовать такую схему. У нее есть как свои плюсы, так и недостатки. Из положительных моментов можно отметить напряженную конкуренцию — шансов, что одна из команд далеко оторвется вперед, гораздо меньше, чем при сложении оценок. Но вместе с тем нельзя больше будет одним прокатом вытащить свою сборную из бездны. Каким бы ни было хорошим выступление, максимум, на который ты можешь рассчитывать, — это балл преимущества. Поэтому последние выступления могут превратиться в пустую формальность, что, кстати, несколько раз и случалось на Олимпиаде. Так или иначе, здорово, что федерация не стоит на месте и ищет новые концепции. Главное, чтобы они в итоге реализовались, а не оставались на бумаге.

Изменения в календаре российских соревнований по фигурному катанию:

8-9 декабря, Калуга, Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров

19-22 января, Москва, чемпионат России по прыжкам

2-3 марта, Санкт-Петербург, Кубок Первого канала

8-10 марта, Санкт-Петербург, турнир шоу-программ «Русский вызов»