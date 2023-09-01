Фигурист требовал деньги от несовершеннолетней партнерши. Он даже составил контракт

Валерий Ангелопол — в центре скандала с распадом еще одной танцевальной пары.

Распался танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Это сильная и перспективная пара, которая уже в этом году могла стать лидером в стране, но сам разлад едва ли кого удивит. Отношения у ребят давно были на грани, и кто следил за их карьерой, давно ждал подобного исхода. Удивляет другое — детали, которые вспыли сразу после того, как Кагановская и Ангелопол окончательно разошлись. Валерий — особый человек в российском фигурном катании, но едва ли даже от него кто-то ждал требований подписать контракт на возмещение всех расходов несовершеннолетней партнершей. Что вообще происходит?

Валерий и Василиса встречались, и разлад пошел с разрыва личных связей

Когда кажется, что фигурное катание больше ничем не удивит, стоит открыть новостную ленту... Не успели мы отойти от истории с бегством Алины Горбачевой от «гестапо-тренеров», как в чат ворвались Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. То, что они едва ли продержатся вместе еще хотя бы год, в кулуарах говорили давно. Постоянно случались конфликты, которые тренер Анжелика Крылова дипломатическими способами оперативно решала, но полностью прекратить не могла. Все-таки когда катаются вместе 19-летний юноша и 17-летная девушка — это всегда пороховая бочка. Особенно если у них не только рабочие, но и романтические отношения, прерванные по инициативе одной из сторон. Видеть после этого девушку на льду каждый день... С таким вызовом не каждый взрослый справится, чего говорить про вчерашнего школьника...

«Мы поняли, что не подходим друг другу. Инициатива была не моя, — признался в недавнем интервью Ангелопол. — Думаю, нам обоим было сложно, я не спрашивал у Василисы. Но мне было очень сложно, в первое время точно. Но потом как-то подутихло». Когда и стало понятно, что за черная кошка перебежала между ними в середине лета, источники один за другим сообщали о вероятном распаде пары. В июле конфликт удалось погасить, но, как оказалось, Валерий до конца не смог простить, что его любовь отвергли. Не помог даже новый роман — Ангелопол выложил совместное фото с фигуристкой Полиной Усовой, снабдив его розовой цитатой про любовь. К Василисе же он стал предъявлять претензии по поводу ее работы на тренировках, которые раньше, видимо, скрывал.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обиделся и составил юридический контракт

Крайней же точкой стал некий контракт, который Ангелопол составил для своей партнерши и потребовал его подписать. «Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану, — интригующе начала пост в соцсетях Василиса. — Валерий сказал, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Но мы все обговорили и готовились к контрольным прокатам. А три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре».

В подобный рассказ трудно поверить, однако Василиса приложила фотографию составленного Валерием контракта, а чуть позже ее слова подтвердила и тренер Крылова. «Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать», — сказала Анжелика Алексеевна в интервью ТАСС.

Ангелопол вполне может после спорта пойти учиться на юриста — договор он составил грамотно. Прописал необходимость компенсировать расходы не только на аренду льда, работу с тренером, перелеты и проживание, расходы в случае травмы и операции, но и траты на шнурки, тейпы и чехлы для коньков. Не забыл даже указать, что последние бывают двух типов — жесткие и мягкие! Копейка рубль бережет — Валерий четко предусмотрел любой возможный форс-мажор, чтобы не остаться в минусе.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пользовался привилегиями племенника тренера

В танцах на льду подобные истории иногда случаются. Во всем мире — дефицит талантливых партнеров, поэтому партнерша в некоторых случаях может брать на себя часть расходов на тренировки, помогать фигуристу с поиском жилья или даже давать деньги на карманные расходы. Пусть это и выглядит странно с этической точки зрения (с учетом патриархальных традиций), но так работает рынок — за партнером с хорошим навыком владения конька всегда очередь. Но чтобы кто-то брал напарника-мужчину на полное обеспечение, да еще и подписывал контракт — это, конечно, нонсенс, от которого все в шоке. Валерий со спортивной точки зрения — безусловный талант. Специалисты даже говорили, что Кагановской не хватает способностей раскрыть лучшие качества Ангелопола. Он эти разговоры наверняка слышал, и вкупе с обидой это вылилось в цирк с юридическим документом.

Валерий был уверен, что делает для Василисы одолжение, катаясь с ней. Еще и потому что считал свое положение в дуэте привилегированным, так как он племянник Олега Овсянникова, призера Олимпиады 1998 года в паре с Крыловой. С недавних пор Овсянников работает тренером вместе с Анжеликой, и их главным совместным проектом был как раз дуэт Кагановская/Ангелопол. Неизвестно теперь, продолжит ли Олег сотрудничество с бывшей партнершей, но Валерий не сомневался, что в случае конфликта тренеры будут на его стороне. О настроении этого человека можно сделать выводы хотя бы по его Telegram-каналу, который пестрит яркими цитатами в духе пацанской культуры. Как это сочетается с требованием к девушке платить за совместные выступления — вопрос другой, но ценить себя Ангелопол умел всегда.

Валерий был уверен и в том, что у него есть запасной аэродром. Видимо, собирался кататься в дуэте со своей девушкой Усовой, не особо причем спрашивая ее согласия. Полина пока эту версию отметает, уверяя что видит спортивное будущее с нынешним партнером — Михаилом Антоновым. Так или иначе, мы потеряли еще один талантливый дуэт, а Федерация фигурного катания России в ответ на удивление Анастасии Скопцовой ярким межсезоньем выдала многозначительный смайлик «Это только начало». Действительно, сезон даже не успел стартовать, а событий уже столько, что хватит на несколько сериалов. Другое дело, что за хитрыми переплетениями сюжета стоят реальные люди и их личные трагедии.