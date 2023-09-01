Фигурист требовал деньги от несовершеннолетней партнерши. Он даже составил контракт

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Распался танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Это сильная и перспективная пара, которая уже в этом году могла стать лидером в стране, но сам разлад едва ли кого удивит. Отношения у ребят давно были на грани, и кто следил за их карьерой, давно ждал подобного исхода. Удивляет другое — детали, которые вспыли сразу после того, как Кагановская и Ангелопол окончательно разошлись. Валерий — особый человек в российском фигурном катании, но едва ли даже от него кто-то ждал требований подписать контракт на возмещение всех расходов несовершеннолетней партнершей. Что вообще происходит?
Когда кажется, что фигурное катание больше ничем не удивит, стоит открыть новостную ленту... Не успели мы отойти от истории с бегством Алины Горбачевой от «гестапо-тренеров», как в чат ворвались Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. То, что они едва ли продержатся вместе еще хотя бы год, в кулуарах говорили давно. Постоянно случались конфликты, которые тренер Анжелика Крылова дипломатическими способами оперативно решала, но полностью прекратить не могла. Все-таки когда катаются вместе 19-летний юноша и 17-летная девушка — это всегда пороховая бочка. Особенно если у них не только рабочие, но и романтические отношения, прерванные по инициативе одной из сторон. Видеть после этого девушку на льду каждый день... С таким вызовом не каждый взрослый справится, чего говорить про вчерашнего школьника...
«Мы поняли, что не подходим друг другу. Инициатива была не моя, — признался в недавнем интервью Ангелопол. — Думаю, нам обоим было сложно, я не спрашивал у Василисы. Но мне было очень сложно, в первое время точно. Но потом как-то подутихло». Когда и стало понятно, что за черная кошка перебежала между ними в середине лета, источники один за другим сообщали о вероятном распаде пары. В июле конфликт удалось погасить, но, как оказалось, Валерий до конца не смог простить, что его любовь отвергли. Не помог даже новый роман — Ангелопол выложил совместное фото с фигуристкой Полиной Усовой, снабдив его розовой цитатой про любовь. К Василисе же он стал предъявлять претензии по поводу ее работы на тренировках, которые раньше, видимо, скрывал.
Крайней же точкой стал некий контракт, который Ангелопол составил для своей партнерши и потребовал его подписать. «Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану, — интригующе начала пост в соцсетях Василиса. — Валерий сказал, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Но мы все обговорили и готовились к контрольным прокатам. А три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре».
В подобный рассказ трудно поверить, однако Василиса приложила фотографию составленного Валерием контракта, а чуть позже ее слова подтвердила и тренер Крылова. «Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать», — сказала Анжелика Алексеевна в интервью ТАСС.
Ангелопол вполне может после спорта пойти учиться на юриста — договор он составил грамотно. Прописал необходимость компенсировать расходы не только на аренду льда, работу с тренером, перелеты и проживание, расходы в случае травмы и операции, но и траты на шнурки, тейпы и чехлы для коньков. Не забыл даже указать, что последние бывают двух типов — жесткие и мягкие! Копейка рубль бережет — Валерий четко предусмотрел любой возможный форс-мажор, чтобы не остаться в минусе.
В танцах на льду подобные истории иногда случаются. Во всем мире — дефицит талантливых партнеров, поэтому партнерша в некоторых случаях может брать на себя часть расходов на тренировки, помогать фигуристу с поиском жилья или даже давать деньги на карманные расходы. Пусть это и выглядит странно с этической точки зрения (с учетом патриархальных традиций), но так работает рынок — за партнером с хорошим навыком владения конька всегда очередь. Но чтобы кто-то брал напарника-мужчину на полное обеспечение, да еще и подписывал контракт — это, конечно, нонсенс, от которого все в шоке. Валерий со спортивной точки зрения — безусловный талант. Специалисты даже говорили, что Кагановской не хватает способностей раскрыть лучшие качества Ангелопола. Он эти разговоры наверняка слышал, и вкупе с обидой это вылилось в цирк с юридическим документом.
Валерий был уверен, что делает для Василисы одолжение, катаясь с ней. Еще и потому что считал свое положение в дуэте привилегированным, так как он племянник Олега Овсянникова, призера Олимпиады 1998 года в паре с Крыловой. С недавних пор Овсянников работает тренером вместе с Анжеликой, и их главным совместным проектом был как раз дуэт Кагановская/Ангелопол. Неизвестно теперь, продолжит ли Олег сотрудничество с бывшей партнершей, но Валерий не сомневался, что в случае конфликта тренеры будут на его стороне. О настроении этого человека можно сделать выводы хотя бы по его Telegram-каналу, который пестрит яркими цитатами в духе пацанской культуры. Как это сочетается с требованием к девушке платить за совместные выступления — вопрос другой, но ценить себя Ангелопол умел всегда.
Валерий был уверен и в том, что у него есть запасной аэродром. Видимо, собирался кататься в дуэте со своей девушкой Усовой, не особо причем спрашивая ее согласия. Полина пока эту версию отметает, уверяя что видит спортивное будущее с нынешним партнером — Михаилом Антоновым. Так или иначе, мы потеряли еще один талантливый дуэт, а Федерация фигурного катания России в ответ на удивление Анастасии Скопцовой ярким межсезоньем выдала многозначительный смайлик «Это только начало». Действительно, сезон даже не успел стартовать, а событий уже столько, что хватит на несколько сериалов. Другое дело, что за хитрыми переплетениями сюжета стоят реальные люди и их личные трагедии.