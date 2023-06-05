Дочь Тутберидзе и ее партнер получили разрешение на уход из-под российского флага. Не ждали?

Главный тренер сборной подтвердила переход в Грузию после опровержений.

Да, в заголовке Диана Дэвис и Глеб Смолкин написаны как «дочь Тутберидзе и партнер», и это абсолютно точное отражение реальности. Глеб как-то в микст-зоне эмоционально сказал, «мы блатные». Кто ж знал, что он настолько точно опишет статус своей пары, который с лихвой раскрылся при переходе в другую сборную.

Чайковская объяснила переход отсутствием трат

Если вчера мы писали про это лишь предположительно, то сегодня обстоятельства круто изменились. В разговоре с агентством ТАСС (СМИ, в котором федерация представляет свою официальную точку зрения), главный тренер сборной России Елена Чайковская сорвала все маски и заявила:

— Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода, — сказала Чайковская. — Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили, — сказала Чайковская, если верить ТАСС.

А поверить в это все же сложно, даже если вы чемпион мира по цинизму. Когда несколько дней назад стало понятно, что переход состоялся, я думал, что федерация придумает изящный этюд для соблюдения своих же процедур. Ну в конце концов можно было сказать, что грузинская федерация увидела первые выступления Дэвис/Смолкина в сезоне-2020/21 и так ахнула, что в полном составе побежала делать запрос на их переход два года назад. И вот этот пожелтевший листочек в нашей федерации уже запылился, его едва не выкинула уборщица во время антиковидных санитарных обработок, но прошли годы — и вот его отряхнули как раз вовремя и поставили штамп.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поворот на 180 градусов

Ведь что рассказывала пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина 22 мая — когда, по словам Чайковской, пришел запрос от грузин. Ответ касался отказа в переходе другому российскому фигуристу, который тоже уехал из России в Северную Америку, — Дарио Чиризано.

Про два года с момента запроса иностранной федерации говорил и покойный президент федерации Александр Горшков, когда утверждались новые правила. Два года вместо одного! Никого не отпускаем, только российский флаг и патриотическое воспитание! Не прошло, как говорится, и двух лет. Может, на этой планете ФФККР три идут за два года, как в фильме «Интерстеллар»?

Но стоит отдать должное Елене Анатольевне. Она была честна. Или?..

Да не особо. Ведь еще в пятницу, 2 июня, когда информация об одобрении перехода Дэвис/Смолкина уже была у «СЭ», мы позвонили главному тренеру сборной за подтверждением. Запись есть в нашем распоряжении. А сказала Чайковская (уже после бюро исполкома!) вот что:

— Никаких комментариев я не даю. Запрашивали ли Диана Дэвис и Глеб Смолкин переход в другую федерацию? Ха-ха! Откуда вы взяли такую херню? Не звоните мне по этим поводам, я занята. Не могу с вами развлекаться, — отметила Чайковская.

В переходах нет ничего преступного — но зачем лицемерить?

«Херня» оказалась правдой. Хотя нынче эпоха постмодерна, так и должно быть. Ах да — запрашивали не они, а грузинская федерация. Тогда извините.

Возможно, заняты в федерации были как раз согласованием деталей перехода. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, надо отдать должное, был еще аккуратнее в оценках. В воскресенье, когда инсайд о переходе опубликовал американский журналист Дэйв Лиз, он ответил коллеге: «Сменили гражданство? Поздравляю. Не о чем говорить пока».

Прошел день, и теперь есть о чем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Собственно, не так уже и важно, что под Дэвис и Смолкина задвигали несколько танцевальных пар страны (прочтите слова Базина на предолимпийском чемпионате России), что баллы на том чемпионате вызывали свист трибун. Чайковская сама упомянула главный фактор — деньги. А они у пары действительно есть. Ведь второй фактор: самый влиятельный человек в российском фигурном катании — Этери Тутберидзе. Так отвечают 100% опрошенных людей в нашем фигурном катании — от родителей фигуристов до судей. Семья Смолкиных тоже, думается, не бедствует. Это, разумеется, их личное дело. Этери Георгиевна сделала шоу, которое собирает залы даже при весьма высоких ценах на билеты — и имеет право тратить их так, как ей заблагорассудится.

Когда я позвонил в ту же пятницу узнать мнение о происходящем у почетного президента ФФККР Валентина Писеева, он как умелый дипломат перевел разговор в другую плоскость — мол, зачем мы пишем о сиюминутных интересах, бегающих фигуристах, устраиваем шоу? А не пишем о славной истории, когда люди приносили медали для страны.

Что ж, оказалось, что сиюминутные интересы важнее медалей для страны не только у нас. Просто мир изменился — не мы такие, жизнь такая. Только почему об этом не сказать сразу и прямо, а не придумывать альтернативную реальность?

Получается, самым честным оказался Глеб Смолкин, который как-то сказал «мы блатные».