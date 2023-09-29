В «деле Валиевой» вскрылись новые факты. Суд не успел их переварить

Громкое допинговое дело снова затягивается, несмотря на давление американцев.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не уложился в три дня, которые были отведены на рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой. 26-28 сентября коллегия из трех арбитров заслушала показания РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU), ВАДА, Валиевой и экспертов. В итоге принято решение «подготовить дополнительную документацию» и продолжить изучение доказательств сторон 9-10 ноября. Теперь приговор, с учетом традиций CAS, практически наверняка не обнародуют до Нового года. А это значит, что пауза с вручением медалей призерам командного турнира Олимпиады-2022 составит более двух лет.

Неуважение к суду

Причина новой затяжки в этом многострадальном деле в пресс-релизе CAS не указана. Однако, поскольку не было информации о болезнях и неявках, вариант остается только один — арбитрам открылись новые обстоятельства, и сторонам процесса необходимо подготовиться, чтобы их как-то прокомментировать. По данным РИА «Новости», этими обстоятельствами является нарушение сроков при информировании Валиевой о положительном тесте на триметазидин. Извещение о результате тестирования должно приходить одновременно всем заинтересованным сторонам — спортсменке и ее представителю, в ISU и в МОК. Однако ВАДА почему-то опередило коллег из РУСАДА, в результате чего команда Камилы узнала о проблемах фигуристки позже, чем официальные инстанции.

Сложно сказать, насколько критическим является этот нюанс. Ведь в деле есть еще и задержка по срокам анализа по вине Стокгольмской лаборатории (более шести недель вместо трех положенных по стандарту). Многое зависит от того, сочтут ли арбитры нарушение прав «защищенного лица» (несовершеннолетний спортсменки) достаточным поводом для того, чтобы окончательно избавить ее от обвинений. Пока очевидно только одно: дело сложнее, чем пытаются представить правдорубы из сборной США и американского антидопингового агентства USADA. Напомню, что накануне слушаний в Лозанне фигурист Винсент Чжоу и директор агентства Трэвис Тайгарт заявили о попрании прав «чистых спортсменов» из-за того, что медали Олимпиады не вручаются на протяжении долгого времени.

Кстати, известный русофоб Трэвис Тайгарт и в нынешнем переносе слушаний умудрился увидеть «происки русских». «Конечно, мы все за полную и надлежащую правовую процедуру, но это пахнет просто дальнейшими манипуляциями со стороны русских, и система должна измениться, чтобы гарантировать, что такое не может продолжаться», — приводит слова Тайгарта USA Today. Увы, иначе чем паранойей такие слова не объяснить. В России и правда расследовали ситуацию с допинг-пробой Валиевой более полугода, а потом еще три месяца выносили приговор. Но с декабря 2022 года все в руках CAS, и с тех пор пошло более девяти месяцев. Торопить же независимых арбитров — это проявлять неуважение к суду.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будут ли санкции разумными?

Можно сказать, что и в России не сильно рады переносу дела, ведь это дополнительные затраты и новая головная боль для Камилы. 10-13 ноября и 24-27 ноября фигуристке предстоит выступать на этапах «Гран-при России». А при негативном сценарии ее результаты на этих стартах могут быть аннулированы. «Взрослые люди и не понимают, что девочке треплют нервы. Убивают ее ни за что! Мало того, что она не виновата — так они тянут и тянут. Ни на что не надеюсь. Ужасная история. Единственное, верю, что Валиева будет кататься. Она любит фигурное катание, а мы любим ее», — сказала «СЭ» знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«У CAS свои законы. Может, им что-то понадобилось, какая-то информация. Ничего с этим, к сожалению, сделать не можем, — сказал «СЭ» бывший вице-президент ISU Александр Лакерник. — Читал, что и процедура принятия решения может длиться до года. Все так долго и не понятно. Думаю, эта ситуация может отразиться на Камиле. Она ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше? Все это скажется на ней».

Согласно правилам, до публикации вердикта стороны не имеют права комментировать ход слушаний. Однако ВАДА уже заявило, что его позиция не изменилась: агентство продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой и лишении сборной России «золота» ОИ-2022. При этом РУСАДА полагает, что можно ограничиться предупреждением. «Мы полагаем, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины, — сказала «СЭ» гендиректор Российского агентства Вероника Логинова. — РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вина как социальная ответственность

Тем временем о деле высказался один из вовлеченных в эту запутанную историю врачей — Филипп Шветский, долгое время работавший со сборной России по фигурному катанию. Накануне этот медик принял участие в предварительных слушаниях в Никулинским районном суде Москвы по своему иску к журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации. Речь о заявлениях известного немецкого борца с допингом, который назвал Шветского виновником попадания запрещенного вещества в организм Валиевой. Сам ответчик утверждает, что не получал никаких уведомлений от российской Фемиды. Тем не менее, основное заседание по иску врача назначено на 17 ноября.

«Я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность, дело в этом. Я ни на кого не перекладываю вину. Снимая ее с себя, я таким образом снимаю ее и со спортсменов, — приводит слова врача РИА «Новости». — Да, знаете, уже и так сделали из меня козла отпущения. Первоначальная исковая сумма в 10 миллионов рублей была снижена до рубля. Мы с адвокатами приняли такое решение, поскольку изначально для меня не имела значения денежная компенсация и ее размер. Этим решением мы хотим показать, что для нас в этом деле важна прежде всего истина. Что же касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах».

Медик имеет в виду одно из объяснений попадания малой дозы бесполезного в фигурном катании триметазидина в организм Валиевой. Во время слушаний в CAS о допуске Камилы к личному турниру на Олимпиаде в феврале 2022 года дедушка спортсменки уверял, что принимает кардиологические препараты, а Камила в быту могла воспользоваться немытым стаканом члена своей семьи. Ранее Шветский в интервью ТАСС говорил по поводу данной версии следующее: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову».

Как бы то ни было, процесс в CAS продолжается, и рано или поздно суд все же объявит свое решение. «Идет судебный процесс, выслушиваются позиции сторон, свидетелей, экспертов. Возникают обстоятельства, которые требуют дополнительного исследования, — объяснил затяжку в Лозанне в интервью «КП Спорт» спортивный юрист Сергей Алексеев. — Далеко не всегда решение принимается за два-три дня. То, что суд досконально проводит судебное следствие и внимательно относится к процессу, только в пользу Валиевой. Если бы был заготовленный проект политического решения, все произошло быстро».