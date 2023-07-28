Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?

Дело фигуристки Камилы Валиевой продолжается. И пока развитие истории на паузе — все ждут слушаний в CAS, которые намечены на конец сентября, в Москве начинанется свой процесс, косвенно связанный со спортсменкой. Врач, ранее работавшей с командой Тутберидзе, Филипп Шветский, решил бороться за свою честь и достоинство, и поэтому подал иск против известного немецкого журналиста Хайо Зеппельта и канала ARD. Это уже не первый случай, когда Филипп общается с представителями СМИ через судебные органы. Только вот как победа над Зеппельтом в Москве поможет защитить Валиеву?
Никулинский районный суд Москвы принял иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от доктора Филиппа Шветского. Иск направлен против журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта. В исковом заявлении Шветский пишет, что Зеппельт «лживой информацией намеренно запутал следствие в отношении положительных допинговых проб и создал негативное общественное мнение» в отношении известного спортивного врача. Речь идет об одной из первых публикаций Зеппельта по теме допингового скандала с Камилой Валиевой. Еще 11 февраля 2022 года Хайо в передаче на ARD упомянул Шветского.
«Врач команды с допинговым прошлым работает на Ассоциацию фигурного катания России, — сказал скандально известный журналист. — Филипп Шветский осуществлял вливания для российских гребцов перед Олимпийскими играми 2008 года в Пекине, первоначально был дисквалифицирован на четыре года, но затем этот срок был сокращен наполовину. Он признал нарушение якобы в первую очередь для защиты своих спортсменов. В последнее время Шветский регулярно сопровождает команду Валиевой».
Важно отметить, что Зеппельт не был первоисточником информации о прошлом Шветского. Ранее об этом писали российские СМИ, а информацию требовали проверить даже депутаты Госдумы. Например, Светлана Журова. О том, что Филиппа отстраняли из-за допинговых разбирательств, говорил и сам врач. В 2016 году он дал подробное интервью «СЭ», где обнародовал свою версию событий истории с гребцами.
«Действительно, в 2007 году Международная федерация академической гребли (FISA) обвинила Российскую федерацию гребного спорта (ФГСР) в применении легальных средств нелегальным методом, — рассказал Шветский. — Было выявлено 8 нарушений. С учетом имевшегося в этом же году еще одного случая употребления запрещенного средства вся наша федерация столкнулась с запретом посещения акваторий международных соревнований спортсменами, тренерами и медицинского персонала на два года.
Вокруг этой истории, полной трагизма, конечно же, много сплетен и тайн. Но в действительности руководство федерации, Министерства спорта и ВНИИФКа в течение года боролось за судьбы спортсменов. К сожалению, единственным возможным выходом было взятие на себя всей вины врачом сборной команды с последующим снижением срока дисквалификации спортсменов с 4 до 2 лет. И сделано, как показало время, это было не зря. Как минимум трое из той мужской восьмерки будут защищать цвета российского флага на Олимпиаде в Бразилии".
По версии FISA, 15 июля 2007 года в Люцерне на заднем дворе отеля, где проживала сборная России, в мусорных баках были найдены емкости для переливания крови (этот метод давно запрещен в спорте). Началось расследование, в лаборатории по данным ДНК вычислили восьмерых россиян, которых стали подозревать в нарушении антидопинговых правил. Дисквалификация была назначена сроком на два года. Антидопинговая панель приняла во внимание содействие нарушивших правила организации спортсменов следствию, а также тот факт, что это был первый проступок в их карьере. При этом отдельной дисквалификации для Шветского как врача сборной в документах FISA и ВАДА нет.
Внутреннее российское отстранение Филиппа завершилась в 2010 году. По словам самого Шветского, технически у него нет никаких препятствий к работе со сборными России. Тем не менее в октябре 2022 года он исчез из списков ФФККР, где фигурировал как врач нашей национальной команды. Согласно официальной версии, закончился рассчитанный до конца олимпийского цикла контракт. Но в списках на сезон-2023/24 Филипп снова присутствует. Его указали как специалиста ФФККР, не уточнив функционал.
Не совсем понятно, что сейчас хочет Шветский от суда. Ведь Зеппельт навряд ли явится в Москву на заседание, и вообще его не слишком интересует вердикт российского суда. Тем не менее врач наверняка знает, что делает. Ведь это не первый его опыт иска в адрес СМИ. Весной нынешнего года доктор подал в тольяттинский суд на местное издание «Угол зрения». Шветский был недоволен материалом, в котором его называли «Доктор Допинг». Это был заголовок статьи, опубликованной в газете. Шветский требовал от издания опровержения и символической компенсации в один рубль.
«Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог — не сокрытие информации и фактов, а поиск истины», — объяснил он свой поход в суд.
Дело решилось в досудебном порядке. «Угол зрения» удалил оригинальную публикацию и опубликовал опровержение. В 2016-м Шветский был недоволен публикацией журналистки Елены Вайцеховской в «СЭ», где он был назван виновником допинг-скандала с фигуристкой Екатериной Бобровой, у которой нашли мельдоний. Публикация была основана на интервью самой Екатерины. Недопонимание также удалось урегулировать. Более того, после этого неприятного эпизода Филипп в интервью «СЭ» ответил на самые волнующие на тот момент вопросы о своей персоне.
ARD и тем более Хайо Зеппельт вряд ли пойдут на мировую. Вполне возможно, что немцы даже не узнают о суде в России. Успех иска также не очевиден. Ранее с немецким журналистом судился бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев. Он был недоволен фильмом Зеппельта «Тайный допинг: как Россия одерживает победы». В этой работе утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимают допинг. Однако Самарский областной суд отказал в удовлетворении иска бывшего президента ВФЛА к Хайо о защите чести и достоинства. До того аналогичное решение принял суд первой инстанции. Журналист на заседании не присутствовал и судебный процесс не комментировал.
Есть вопрос, зачем вообще подобный процесс нужен, ведь даже в случае победы он не поможет в главном деле. Ранее коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) объявила, что рассмотрит апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября. Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне. Решение, которое примет коллегия суда, станет окончательным. При несогласии последним шансом на продолжение борьбы для любой из сторон останется апелляция в Федеральном суде Швейцарии. Но там не рассматривают дела по существу, а оценивают только процедурные нарушения.
Что важно в контексте продолжения процесса, так это интервью врача в ТАСС. В нем Шветский, в частности, прокомментировал версию о попадании триметазедина в организм Валиевой через стакан дедушки. «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — сказал Шветский ТАСС.
Также врач добавил, что виноват в том, что не уберег спортсменку, и видит в том, что о допинговом нарушении стало известно спустя несколько часов после победы сборной России в командном турнире Олимпиады, злой умысел. «Не бывает таких случайностей, что хотите со мной делайте. Не бывает такого, что через два часа после командной олимпийской победы «впуливается» информация, что у одного из русских фигуристов положительная допинг-проба. Когда 9 февраля стало известно, что это Камила Валиева, я сразу сказал: если я появляюсь в ближайшее время в этой схеме, это заказная история. Я появился в ней 11 февраля, прошли сутки. И сразу же видеофильм из Германии, здесь тему поддержали в СМИ некоторые наши депутаты. Акценты были успешно смещены», — отмечает Шветский.
«Хайо Зеппельт говорит в фильме, что ему мое имя назвали российские источники, приближенные к федерации. Но снять фильм за такой короткий промежуток времени, причем так качественно, очень сложно. Качество мне действительно понравилось — хорошее, немецкое. Во всей этой ситуации Камила и я стали инструментами для запуска определенного механизма, выстроенного заранее», — добавил врач.