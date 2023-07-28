Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?

Откровения доктора Шветского.

Дело фигуристки Камилы Валиевой продолжается. И пока развитие истории на паузе — все ждут слушаний в CAS, которые намечены на конец сентября, в Москве начинанется свой процесс, косвенно связанный со спортсменкой. Врач, ранее работавшей с командой Тутберидзе, Филипп Шветский, решил бороться за свою честь и достоинство, и поэтому подал иск против известного немецкого журналиста Хайо Зеппельта и канала ARD. Это уже не первый случай, когда Филипп общается с представителями СМИ через судебные органы. Только вот как победа над Зеппельтом в Москве поможет защитить Валиеву?

Как показало время, это было не зря

Никулинский районный суд Москвы принял иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от доктора Филиппа Шветского. Иск направлен против журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта. В исковом заявлении Шветский пишет, что Зеппельт «лживой информацией намеренно запутал следствие в отношении положительных допинговых проб и создал негативное общественное мнение» в отношении известного спортивного врача. Речь идет об одной из первых публикаций Зеппельта по теме допингового скандала с Камилой Валиевой. Еще 11 февраля 2022 года Хайо в передаче на ARD упомянул Шветского.

«Врач команды с допинговым прошлым работает на Ассоциацию фигурного катания России, — сказал скандально известный журналист. — Филипп Шветский осуществлял вливания для российских гребцов перед Олимпийскими играми 2008 года в Пекине, первоначально был дисквалифицирован на четыре года, но затем этот срок был сокращен наполовину. Он признал нарушение якобы в первую очередь для защиты своих спортсменов. В последнее время Шветский регулярно сопровождает команду Валиевой».

Хайо Зеппельт. Фото hajoseppelt.de

Важно отметить, что Зеппельт не был первоисточником информации о прошлом Шветского. Ранее об этом писали российские СМИ, а информацию требовали проверить даже депутаты Госдумы. Например, Светлана Журова. О том, что Филиппа отстраняли из-за допинговых разбирательств, говорил и сам врач. В 2016 году он дал подробное интервью «СЭ», где обнародовал свою версию событий истории с гребцами.

«Действительно, в 2007 году Международная федерация академической гребли (FISA) обвинила Российскую федерацию гребного спорта (ФГСР) в применении легальных средств нелегальным методом, — рассказал Шветский. — Было выявлено 8 нарушений. С учетом имевшегося в этом же году еще одного случая употребления запрещенного средства вся наша федерация столкнулась с запретом посещения акваторий международных соревнований спортсменами, тренерами и медицинского персонала на два года.

Вокруг этой истории, полной трагизма, конечно же, много сплетен и тайн. Но в действительности руководство федерации, Министерства спорта и ВНИИФКа в течение года боролось за судьбы спортсменов. К сожалению, единственным возможным выходом было взятие на себя всей вины врачом сборной команды ­ с последующим снижением срока дисквалификации спортсменов с 4 до 2 лет. И сделано, как показало время, это было не зря. Как минимум трое из той мужской восьмерки будут защищать цвета российского флага на Олимпиаде в Бразилии".

По версии FISA, 15 июля 2007 года в Люцерне на заднем дворе отеля, где проживала сборная России, в мусорных баках были найдены емкости для переливания крови (этот метод давно запрещен в спорте). Началось расследование, в лаборатории по данным ДНК вычислили восьмерых россиян, которых стали подозревать в нарушении антидопинговых правил. Дисквалификация была назначена сроком на два года. Антидопинговая панель приняла во внимание содействие нарушивших правила организации спортсменов следствию, а также тот факт, что это был первый проступок в их карьере. При этом отдельной дисквалификации для Шветского как врача сборной в документах FISA и ВАДА нет.

Внутреннее российское отстранение Филиппа завершилась в 2010 году. По словам самого Шветского, технически у него нет никаких препятствий к работе со сборными России. Тем не менее в октябре 2022 года он исчез из списков ФФККР, где фигурировал как врач нашей национальной команды. Согласно официальной версии, закончился рассчитанный до конца олимпийского цикла контракт. Но в списках на сезон-2023/24 Филипп снова присутствует. Его указали как специалиста ФФККР, не уточнив функционал.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не могу работать, роняя тень на своих работодателей

Не совсем понятно, что сейчас хочет Шветский от суда. Ведь Зеппельт навряд ли явится в Москву на заседание, и вообще его не слишком интересует вердикт российского суда. Тем не менее врач наверняка знает, что делает. Ведь это не первый его опыт иска в адрес СМИ. Весной нынешнего года доктор подал в тольяттинский суд на местное издание «Угол зрения». Шветский был недоволен материалом, в котором его называли «Доктор Допинг». Это был заголовок статьи, опубликованной в газете. Шветский требовал от издания опровержения и символической компенсации в один рубль.

«Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог — не сокрытие информации и фактов, а поиск истины», — объяснил он свой поход в суд.

Дело решилось в досудебном порядке. «Угол зрения» удалил оригинальную публикацию и опубликовал опровержение. В 2016-м Шветский был недоволен публикацией журналистки Елены Вайцеховской в «СЭ», где он был назван виновником допинг-скандала с фигуристкой Екатериной Бобровой, у которой нашли мельдоний. Публикация была основана на интервью самой Екатерины. Недопонимание также удалось урегулировать. Более того, после этого неприятного эпизода Филипп в интервью «СЭ» ответил на самые волнующие на тот момент вопросы о своей персоне.

ARD и тем более Хайо Зеппельт вряд ли пойдут на мировую. Вполне возможно, что немцы даже не узнают о суде в России. Успех иска также не очевиден. Ранее с немецким журналистом судился бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев. Он был недоволен фильмом Зеппельта «Тайный допинг: как Россия одерживает победы». В этой работе утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимают допинг. Однако Самарский областной суд отказал в удовлетворении иска бывшего президента ВФЛА к Хайо о защите чести и достоинства. До того аналогичное решение принял суд первой инстанции. Журналист на заседании не присутствовал и судебный процесс не комментировал.

Есть вопрос, зачем вообще подобный процесс нужен, ведь даже в случае победы он не поможет в главном деле. Ранее коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) объявила, что рассмотрит апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября. Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне. Решение, которое примет коллегия суда, станет окончательным. При несогласии последним шансом на продолжение борьбы для любой из сторон останется апелляция в Федеральном суде Швейцарии. Но там не рассматривают дела по существу, а оценивают только процедурные нарушения.

Филипп Шветский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали инструментами для запуска механизма, выстроенного заранее

Что важно в контексте продолжения процесса, так это интервью врача в ТАСС. В нем Шветский, в частности, прокомментировал версию о попадании триметазедина в организм Валиевой через стакан дедушки. «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — сказал Шветский ТАСС.

Также врач добавил, что виноват в том, что не уберег спортсменку, и видит в том, что о допинговом нарушении стало известно спустя несколько часов после победы сборной России в командном турнире Олимпиады, злой умысел. «Не бывает таких случайностей, что хотите со мной делайте. Не бывает такого, что через два часа после командной олимпийской победы «впуливается» информация, что у одного из русских фигуристов положительная допинг-проба. Когда 9 февраля стало известно, что это Камила Валиева, я сразу сказал: если я появляюсь в ближайшее время в этой схеме, это заказная история. Я появился в ней 11 февраля, прошли сутки. И сразу же видеофильм из Германии, здесь тему поддержали в СМИ некоторые наши депутаты. Акценты были успешно смещены», — отмечает Шветский.

«Хайо Зеппельт говорит в фильме, что ему мое имя назвали российские источники, приближенные к федерации. Но снять фильм за такой короткий промежуток времени, причем так качественно, очень сложно. Качество мне действительно понравилось — хорошее, немецкое. Во всей этой ситуации Камила и я стали инструментами для запуска определенного механизма, выстроенного заранее», — добавил врач.