Уход на ночь глядя. Чемпионы России по фигурному катанию неожиданно меняют штаб

В ночь с пятницы на субботу об уходе танцевальной пары Худайбердиева/Базин сообщил тренер Денис Самохин.

Трансферное окно в фигурном катании не открылось — распахнулось. Хотя в танцах оно никогда и не закрывалось, постоянно создавая сквозняк и периодически хлопая со всей дури при очередных новостях. Шмяк! — и Дэвис со Смолкиным уходят от Шпильбанда не то в Израиль, не то в США. Хлобысь! — и Степанова с Букиным уходят после многолетнего сотрудничества из штаба Свинина/Жук.

Подошел трехлетний срок

Новый вихрь принес ночью тренер Денис Самохин на крыльях своего Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — Прим. «СЭ»), написав не без сарказма:

— Вчера закончилось многолетнее сотрудничество нашей команды с Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным. Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошел очередной трехлетний срок что-то менять.) Мы в любом случаем желаем дуэту успеха с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды! — заключил тренер.

Новость не проходная. Худайбердиева/Базин на данный момент — первая танцевальная пара России. Они выиграли чемпионат России и все турниры, в которых участвовали, кроме шоу-программ. Правда, пропустили финал «Гран-при», на котором Кагановская/Ангелопол даже побили баллы чемпионата России на 19 сотых балла (203,65 против 203,46).

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Куда уйдут?

С Денисом Самохиным и Олегом Судаковым Лиза провела весь танцевальный отрезок карьеры, Базин и вовсе всю ее осознанную часть в роли фигуриста. Но за последний сезон практически ни одна топовая пара не смогла сохранить тренера или сохраниться сама. Что тоже емко описывает ситуацию в российских танцах.

Куда уходит детство, известно, а куда уходят танцевальные пары, не известно почти никогда. Два самых логичных варианта для Лизы и Егора — штабы Жулина/Дурнева и Свинина/Жук. Других опций, по большому счету, и нет. За Жулина говорят «грибы» — на судейском фронте его позиции действительно сильны, и переход к нему значит автоматическую надбавку к баллам. Но есть аргумент против: у Жулина с недавних пор появилась пара Степанова/Букин, которая претендует на роль первого номера не только в группе, но и стране. И это не считая Тютюниной/Багина и Шанаевой/Нарижного.

В пользу второго варианта Свинин/Жук, следовательно, освободившаяся после ухода Александры и Ивана вакансия. Но уж слишком долгое время этот штаб держали вторым номером, даже когда Синицина/Кацалапов не выглядели сильно лучше своих соперников. Переход сюда чемпионов России обеспечит максимальное внимание к ним со стороны самого штаба, но бороться за титулы будет почти нереально. Тем более когда подрастают молодые дуэты типа Кагановская/Ангелопол и Пасечник/Некрасов, уже с титулами или медалями.

Правда, Александр Свинин в комментарии «СЭ» сказал, что ничего о таком варианте не знает: «Понятия не имею, откуда у вас такая информация. У меня такой нет». Ну, «нет информации» не значит, что нет перехода, но тем не менее котировки этой опции снижаются.

Подозрительный пропуск финала

Сама Лиза не стала отвечать на вопрос о своем будущем, взамен пожелав мне хорошей поездки в Питер на шоу Тутберидзе.

Сезон для Худайбердиевой и Базина сложился, если угодно, сюрреалистично. С одной стороны, сплошные победы с уверенными баллами за 210. С другой, постоянные падения и бурное недовольство общественности вплоть до свиста в зале. И было заметно, что ребят это задевает. Впрочем, как показал чемпионат мира, правила в танцах сейчас действительно сотканы так, что не обязательно падение влечет большую потерю баллов.

А финал «Гран-при» пара и вовсе пропустила. Тогда тренер Денис Самохин объяснял это отсутствием таких планов. Но звучало не так чтобы правдоподобно. Пропуск одного из двух главных турниров сезона с солидными призовыми по плану? А план был, видимо, в том, чтобы расстаться через месяц и написать об этом в соцсетях в ночь с пятницы на субботу. Есть и другие версии — например, не очень хорошее самочувствие Лизы, которая в этом сезоне вообще что только не пережила.

Фото Соцсети

Уход пары Худайбердиева/Базин стал как минимум четвертым среди важных трансферов межсезонья. После Степановой и Букина стало известно о двух распадах в парах — прекратили совместную карьеру Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а в сборной Грузии распалась пара Карина Сафина/Лука Берулава (оба родились в России).