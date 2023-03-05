Тарасова жалуется на отстранение от эфира на Первом канале. В чем дело?

Заслуженный тренер утверждает, что у нее возникли неприятности из-за попытки поддержать учениц Евгения Плющенко.

Вокруг главного телевещателя фигурного катания в стране — Первого канала — вновь идут неприятные разговоры. Следом за конфликтом с семьей олимпийской призерки Александры Трусовой спортивная дирекция Первого перестала приглашать в эфир одного из главных комментаторов — Татьяну Тарасову. По крайней мере, так утверждает сама Татьяна Анатольевна. По мнению легендарного тренера, причина в решении Тарасовой поддержать Евгения Плющенко, который был недоволен судейством недавних юниорских соревнований. Так что же все-таки случилось и есть ли шанс, что мы еще услышим привычные комментарии Татьяны Анатольевны в телеэфире?

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Тарасова считает, что ее отстранили от эфира

Представить себе крупные соревнования по фигурному катанию без Татьяны Тарасовой невозможно. После того как она прекратила активную тренерскую деятельность, мы привыкли ее видеть в качестве комментатора. Сначала на телеканалах «Спорт» и «Россия-2», а затем — на Первом. Сформировался сначала тандем, а затем и крепкое трио с Тарасовой, Алексеем Ягудиным и Александром Гришиным, где заслуженный тренер выполняла роль эксперта. Татьяну Анатольевну привлекали ко всем важным эфирам, и разве что проблемы со здоровьем могли стать причиной, по которой в комментаторском кресле делалась замена. Но сейчас Тарасова чувствует себя неплохо. Она в Санкт-Петербурге, сидит у бортика, но за комментаторский стол и в телеэфир ее не пускают. Подобная ситуация вызвала обсуждение, поэтому Тарасова вынуждена была отреагировать.

«Я не комментирую, потому что на меня наложены санкции, — объяснила Татьяна Анатольевна в интервью «Р-Спорту». — Они связаны с тем, что я поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся». По словам Тарасовой, ее позицией недовольна Ольга Черносвитова — глава дирекции спортивного вещания Первого канала. Так как фигурное катание — ключевой в плане спорта для медиа вид, у Черносвитовой сложились плотные отношения как с федерацией, так и с основными тренерскими фигурами. Первый выкупил эксклюзивные права на показ всех российских стартов. Канал даже проводит собственные соревнования, такие как Кубок Первого канала.

Назначение комментаторов в эфир, как и их снятие с эфира, — это вопрос дирекции спортивного вещания. Успех проекта «Фигурное катание на Первом» во многом стал возможен умению его руководства договариваться с людьми из этого непростого вида спорта. Не исключено, что поддержка Евгения Плющенко в его конфликте с судейским корпусом сейчас кажется Черносвитовой несвоевременной. Речь о пламенной тираде Евгения в середине февраля, когда двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер пригрозил перевести всех своих лидеров под флаг другой страны, если отношение к его школе не изменится.

«Я общался с судьями, с федерацией. Говорю: смотрите, вы строго судите меня. Почему? Вы судите всех одинаково. Мы же за справедливость? Я терпел-терпел-терпел... Мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость... Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны», — сказал Плющенко в ответ на спорные решения арбитров на первенстве России среди юниоров. Там его подопечная Вероника Жилина уступила первое место Алине Горбачевой, а Софья Титова проиграла третью позицию Марии Гордеевой. Это притом что по техническому контенту фигуристки «Ангелов Плющенко» выглядели сильнее своих соперниц. Первой победой стал юниорский финал «Гран-при», но и он не обошелся без своеобразных судейских реакций.

Татьяна Тарасова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не вижу причин его наказывать

Тарасова была против медийной войны Плющенко с тренером Горбачевой Софьей Федченко. После того как Евгений подал на Федченко жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России, легендарный специалист и вовсе обвинила его в недостойном поведении. Но по главному вопросу, претензиям к судьям, Татьяна Анатольевна с Плющенко солидарна. «Назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений, и не вижу причин его наказывать, — сказала Тарасова в беседе с ТАСС. — Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди. И сейчас я не надеюсь, что они прислушаются к моему мнению. Они все знают себе цену и не держатся за свои места, судить — не их профессиональная работа».

После того как Тарасова дала это интервью, она и исчезла из эфира. Точнее, как изначально сказала Татьяна Анатольевна, она не будет комментировать финал «Гран-при» по «независящим от нее обстоятельствам». Сам телеканал пока никак не отреагировал на информацию об отстранении легендарного специалиста. Но своим «инсайдом» поделился комментатор Дмитрий Губерниев. «Источники на Первом сообщают... Первый канал и не собирался приглашать ТАТ комментировать ближайшие фигурно-катательные события! — пишет Дмитрий в своем Telegram-канале. — Это плановая ротация комментаторов! Вот оно как! А на шоу-программах Татьяна Тарасова будет ярко комментировать! В общем, все должно быть хорошо!» Правда, Дмитрий никакого отношения к Первому не имеет и мог узнать подробности конфликта разве что от коллег.

Важно добавить, что история с Тарасовой — не первый инцидент вокруг трансляций фигурного катания. Совсем недавно все обсуждали конфликт телеканала с Александрой Трусовой. Ее отец требовал... отстранить Тарасову от эфира. Однако в том случае руководство спортивной редакции Первого встало на сторону Татьяны Анатольевны и Алексея Ягудина.