Венгерские родители выступили против засилья выходцев из России в фигурном катании

Школу фигурного катания в Будапеште обвиняют в чрезмерной симпатии к бывшим россиянам.

Сборная Венгрии сегодня почти как современная сборная Грузии — россияне в ней от и до. Последние несколько лет эта страна приглашала к себе фигуристов из России. К примеру, на последний чемпионат Европы поехали только экс-россияне. С одной стороны, они двигали спорт вперед и получали для сборной квоты на крупные старты. Но с другой, возможность выступить на ЧЕ потеряли местные спортсмены. Ситуация дошла до критической точки: родители венгерских фигуристов написали открытое письмо против руководства Федерации фигурного катания Венгрии, подозревая его в корыстных связях с Россией.

Коллективное письмо родителей

Российские фигуристы задолго до текущих сложных событий уезжали как во время спортивной карьеры, так и после нее. Со временем стали образовываться эмиграционные кружки — в некоторых странах местных ребят было меньше, чем приехавших с постсоветского пространства. Схема была выгодна всем: спортсмены и специалисты, которые не нашли себе места на родине (чаще всего в силу бешеной конкуренции), развивали спорт там, где фигурное катание пока в зачаточной форме. Однако далеко не всем нравится такая форма сотрудничества. Так, в Венгрии случился бунт: родители местных фигуристов написали жалобу на директора департамента конькобежных видов и тренера сборной Гургена Варданяна и его бывшую жену Джераньяк Ипакян, руководителя национальной сборной, а также на директора спортивного клуба по фигурному катанию Будапешта Юлию Шебештьен.

Главная претензия — по мнению родителей, эти специалисты намеренно продвигают спортсменов из России, не учитывая интересы коренных фигуристов. Одно дело, когда в сборной единичные случаи привлечения легионеров, но на последний чемпионат Европы в Финляндию поехали исключительно экс-россияне. Более того, венгерским спортсменам говорили, что не видят в них перспективных фигуристов. Тренировочный процесс называют излишне жестким и психологически абьюзивным. Один из родителей утверждает, что чемпионка Европы Шебештьен шлепала и щипала детей. Эту информацию якобы готовы подтвердить другие тренеры, участники соревнований и спортивный психолог. Однако Федерация фигурного катания Венгрии отрицает все обвинения, а Юлия пригрозила судебным преследованием газете Sport24HUN за клевету в ее адрес. Возможно, родители и правда сгущают краски, но в любом случае подобное письмо -маркер недовольства ситуацией.

Фото sebestyenkse.hu

Местные фигуристы жалуются

В январе на чемпионат Европы в Финляндии от Венгрии поехало шесть фигуристов, но только один из них родился, собственно, в Венгрии. Остальная сборная состояла из четверых выходцев из России и одного украинца. На этом фоне местные спортсмены либо заканчивают со спортом, либо едут тренироваться в соседние страны. К примеру, одиночник Мозес Берей отправился в академию фигурного катания, заявив директору клуба в Будапеште Юлии Шебештьен, что не готов мириться с «русским засильем». «Я хочу выступать за три буквы — HUN и за флаг. Это моя страна и мое сердце. А для русских это просто рандомные буквы, которые они выбрали, чтобы попасть на ЧМ», — говорит Берей. Вивьен Папп тренируется в Швейцарии. Она написала осенью в своих соцсетях, что больше не может выступать в венгерских цветах, так как местная федерация предлагала странный контракт.

От Папп требовали отказаться от претензий на государственную поддержку при том, что легионеры из России живут на обеспечении государства. Похожая история была с Балашем Надем, переехавшим из Будапешта в США, Леной Эккер и Катинкой Зембери. Последними из могикан оставались Юлия Ланг и Юлия Себастьян, но, по информации венгерских журналистов, вскоре и они покинут страну в результате «русской оккупации» местного фигурного катания. Таким образом, в самой Венгрии в принципе не останется профессиональных фигуристов, которые родились в этой стране. В прессе утверждают, что подобная практика началась в марте 2018 года — ровно в тот момент, когда фигурное катание в стране возглавил Гурген Варданян. Он родился в Ереване и в советские годы работал в Свердловске. Во время перестройки поехал поднимать фигурное катание Венгрии, но при этом сохранил связи с Россией.

Александр Лакерник. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В сборную Венгрии консультантом пригласили Александра Лакерника

Именно с Варданяном связаны все (пусть и немногочисленные) успехи венгерского фигурного катания. Собственно, именно он и довел Шебештьен до титула чемпионки Европы. Параллельно Гурген помогал устроиться в Венгрии российским спортсменам, которые не нашли себе места на родине. Среди них была и супруга Михаила Коляды Дарья Беклемищева, и чемпионка мира среди юниоров Анна Яновская и много кто еще. Но с недавних пор количество экс-россиян в Будапеште действительно стало расти заметными темпами. Причем следом за количеством падало качество. Кроме того, в Венгрию стали приезжать представители Федерации фигурного катания России. В октябре 2022-го стало известно, что вице-президент ФФККР Александр Лакерник работает в Венгрии консультантом сборной. Он и раньше часто появлялся в Будапеште, но назначение его на официальную должность возмутило некоторых из местных.

Родители венгерских фигуристов утверждают, что не требуют к своим чадам особого отношения. Но, по их мнению, сейчас легионеры имеют преимущество перед местными. Вопросы вызывает как финансовая сторона отношений — если венгры должны самостоятельно искать деньги на тренировки, а экс-россиянам все компенсируют, так и судейская — результаты местных отборочных соревнований зачастую предопределены. Поэтому они заявляют, что у Варданяна есть собственный финансовый интерес поддерживать такую ситуацию. Кроме того, Гурген покрывает Юлию Шебештьен, методы тренировок которой вызывают у родителей беспокойство. Утверждается, что она позволяет себе эмоциональное и физическое насилие. Когда дети получают травмы, она не вызывает врача, а просит от учеников терпеть и кататься через боль. При этом даже не сообщая родителям о проблемах ребенка со здоровьем.

Юлия Шебештьен. Фото Getty Images

Тренер требовала выступать с бронхитом и игнорировала травму маленькой девочки

«Моя дочь сильно упала во время тренировки, — рассказывает мама 11-летней фигуристки. — На ее голове выросла огромная шишка. Очевидно, что это результат падения на лед. Но тренер Юлия не вызвала врача, она даже не позвонила нам сразу после падения. Более того, она даже не отпустила дочь с занятия и требовала от нее выполнения упражнений. Когда мы пришли за дочкой к концу тренировки, застали ее плачущей. Она показывала на шишку и дрожала». К счастью, у юной Синти не было ничего серьезного — удалось избежать перелома, но сам факт полного игнорирования элементарных правил оказания первой медицинской помощи от тренера поражает. Похожую историю рассказывает 18-летний венгерский одиночник, от которого требовали прыгать тройные сразу после перенесенного коронавируса. Болезнь прогрессировала в бронхит, он еле стоял на ногах — но от него просили выкладываться по полной.

«Я твой тренер, и мне нужен результат. Мне плевать на твой кашель — иди и работай», — говорила Юлия ученику. У тренера Шебештьен, как пишут родители фигуристов, на все всегда один ответ: не нравится — уходите из спорта. При этом к приехавшим из-за рубежа спортсменам Шебештьен не так строга и отпускает их с тренировок по первой же просьбе. Журналисты издания обратились к руководству конькобежного союза Венгрии с просьбой прокомментировать обвинения родителей. Но там сослались на недостаток информации и объяснили, что анализировать успешность работы Варданяна и Юлии Шебештьен будут только в конце сезона — после чемпионата мира. Откажется ли она от приглашения россиян и к чему это приведет — покажет только время, но в любом случае история получила огласку, и наверняка как прежде работать школа фигурного катания в Будапеште уже не сможет.