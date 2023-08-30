Что теперь будет с фигуристкой Горбачевой? Четыре вопроса по случаю со скрывшимся подростком

16-летнюю чемпионку России среди юниоров нашли, но ситуация далека от разрешения.

Самая светлая новость вчерашнего дня пришла вечером — чемпионку России среди юниоров нашли в одном из кинотеатров в московском торговом центре. Ее доставили в Тушинское отделение Следственного комитета России. Там уточнили, что следователи при участии законного представителя спортсменки и психолога приступили «к проведению с ней следственных действий», чтобы установить все обстоятельств ее отсутствия. Каких-либо противоправных действий в отношении нее, до мнению следователей, не совершалось. В общей сложности девушку потеряли на день — хотя не факт, что сама она хотела, чтобы ее искали и нашли. Она ушла с катка, где занималась со своим тренером Софьей Федченко (у которой она и проживает), около 19 часов в понедельник.

Слава богу, что девушка жива — у многих в момент обнародования новости отлегло. Но теперь наступает не менее сложный период — попытки разрешения проблемы. Ниже — четыре вопроса, на которые крайне важно попытаться найти ответ.

Вопрос первый. Кто виноват и есть ли виноватые в принципе?

После того, как фигуристка была найдена, Интернет переполнился мнениями и советами о поступке Алины и том, как ей жить дальше. В том числе и обвинениями. Мир соцсетей поделился на несколько лагерей. Одни говорят, что 16 лет — это уже немало, поэтому подросток сам виноват в произошедшем и должен ответить (Татьяна Тарасова: «Нужно спросить у нее про такую выходку!»). Другие — что 16 лет еще очень мало, поэтому за фигуристкой должны были следить родители и за ручку водить 24 часа в сутки (Евгения Медведева: «Как можно в 16 лет позволить человеку просто взять и пойти в парк?»).

Хотя логику как раз можно построить обратную — если она взрослая, то пусть идет самостоятельно гулять. Если маленькая — виноваты в первую очередь родители и тренер, у которого она жила, раз допустили подобное. Валить вину на саму Горбачеву в этой ситуации — максимально удобный и лицемерный вариант.

Вопрос второй. Что будет с Горбачевой?

Алине 16 лет, в этом возрасте многие дети живут без опекунов, даже переезжают в другие города. Наверное, призовых, заработанных Алиной, пока не хватает для самостоятельной жизни. Впрочем, по трудовому кодексу РФ работать можно с 14 лет, а с 16 — заключать трудовые договора, так что доходы Алины — это ее личное дело. Принимать самостоятельные решения она может. И если ей не хочется жить ни у родителей, ни у тренера, стоит выслушать в первую очередь ее саму, дать выбор и не давить с назойливыми предложениями вернуться, подкрепленными стаей служебных собак и полицейскими.

Конечно, с ней должны (если она не против) работать психологи, которые могут предложить различные варианты, но никак не навязывать. С другой стороны, по российскому законодательству за ребенка до 18 лет несут ответственность родители. А значит, по сути свобода выбора Горбачевой может быть ограничена. Но не приведет ли это к рецидиву? Ситуация очень деликатная.

Очень бы не хотелось покаяний на камеру, явок с повинной и тому подобного. А похожие случаи бывали — вспомните, как гимнастка Солдатова после странной травмы колюще-режущим предметом рассказывала, что готовила салат. В это поверили не все, но такая версия озвучивалась.

Вопрос третий. Поменяет ли случай Горбачевой хоть что-то в нашем спорте?

Очень велик соблазн замести историю под ковер и жить дальше, будто ничего и не случилось. Раз девушку нашли не в реке, а в кинотеатре — значит, и проблемы нет. Но это другая крайность, диаметрально противоположная логике «не пущать». Все-таки бегство детей из дома скорее отклонение от нормы. Поэтому заслуживает исследования генезис проблемы. За этот год в фигурном катании произошло достаточно публичных случаев, связанных с психологическим давлением в отношении фигуристов. Пока пронесло — фигуристку нашли живой и здоровой всего через сутки. Но если снова проигноировать тему, следующую беглянку могут обнаружить в другом месте. И тогда будет поздно.

Никто не утверждает, что фигурное катание виновато в том, что дети уходят из семей. Дети ругаются с родителями по разным поводам, это не зависит от профессии. Но все мы — федерация, журналисты, фанаты — несем ответственность за поддержание чистоты в своих авгиевых конюшнях. Брать на себя чужие совсем не требуется.

Вопрос четвертый. Не хочет ли этим заняться Комитет по этике?

А вот и инструмент для разбирательства. Когда в 2022 году Федерацией фигурного катания России создавался комитет по этике, его появление объясняли по-разному — от улучшения атмосферы в спорте до ограничения свободы слова. Однако вот тот случай, который напрямую относится к его ведению. В документе на сайте федерации написано:

— Профессиональная деятельность тренера должна исходить из общего блага и не может наносить какой-либо ущерб здоровью, чести и достоинству личности.

Тренеры, сознавая ответственность перед ФФККР, спортсменами, судьями и спортивной общественностью, призваны:

— признавать ценность и достоинство воспитанников и относиться с должным уважением к проявлениям, обусловленным их происхождением, социальным положением, полом, возрастом и проч.;

— оказывать влияние на поведение и манеры спортсменов, которых он тренирует, поощряя в то же время независимость и стремление к самоутверждению каждого спортсмена, его ответственность за принятые решения, поведение и манеры.

Или еще: «Целью Кодекса является установление этических норм и обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения всех лиц, составляющих Профессиональное сообщество ФК, для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности».

Пока единственное дело, рассматривавшееся комитетом, касалось тренера Алины Софьи Федченко — на нее весной этого года пожаловались «Ангелы Плющенко» из-за критики главного тренера школы Евгения Плющенко. Однако кейс Горбачевой куда фундаментальнее и судьбоноснее. Умудренные опытом фигуристы, тренеры и функционеры, из которых состоит комитет, наверняка могли бы представить свою экспертизу. Вряд ли сообщество фигурного катания хочет доводить дело до судов и разбирательств с уклоном в уголовное право. Оно, в конце концов, было изобретено для крайних случаев. Это нормально, когда сообщество внутри себя решает свои же проблемы. Однако есть ли воля разбираться в этой истории?