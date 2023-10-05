Дмитрий Алиев в центре внимания на первом крупном турнире сезона.

Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины

Короткая программа

1. Макар Игнатов — 103,45

2. Дмитрий Алиев — 103,01

3. Глеб Лутфуллин — 100,39

В Петербурге сейчас проходит Мемориал Панина-Коломенкина — если задуматься, главное российское соревнование после чемпионата России и финала «Гран-при», на которое могут заявиться все лучшие. На этапах «Гран-при» есть распределение, так что лидеров, как правило, по два-три, а с этого сезона еще и чередуются пары и танцы. В Питере же представлены все четыре вида по юниорам и взрослым, в перерывах еще и синхронистки выступают, а на финал приедут с показательными номерами Евгений Семененко, Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева, задействованные в других шоу и активностях. В довесок турнир еще и международный — олимпийский чемпион Олег Васильев привез сюда целую сборную Белоруссии.

И как это часто бывает, в начале сезона, главная дискуссия разворачивается вокруг выбранной музыки.

Мы теряем Мозалева

В четверг на арену в присутствии 150 зрителей (билеты по 300-500 рублей) вышли мужчины, у которых состав сверхбоевой — Алиев, Игнатов, Ветлугин, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян. Как итог — трое побили результат 100 баллов в короткой и после произвольной могут набрать сколько? 300. Лутфуллин, например, первый раз попал в этот негласный «соточный» клуб. Чему так обрадовался, что заговорил киберспортивными метафорами:

— «Ачивка» хорошая. Если такие баллы будут на чемпионате России, можно и за медаль побороться. Вообще я отношусь к сезону как к Mortal Combat. Прохожу уровни в игре. Первая ступенька — «Гран-при», потом второй этап и чемпионат России. Чемпионат России — как главный «босик». Хотя вообще главный «босик» в моей голове, — сказал Лутфуллин и признался, что в группе Мишина сейчас больше работают даже не над техникой, а над ментальной устойчивостью.

Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впрочем, Лутфуллин со своей сотней остался лишь третьим. Разочаровывает Мозалев, у которого явно наметился кризис в карьере. После чудесного попадания на Олимпиаду Андрею сложно прыгнуть еще выше. Он выбирает интересные костюмы и идеи для программ, но будто не может найти вместе со штабом Кирилла Давыденко причину ошибок и падений. В межсезонье долетали слухи из фигурного бомонда, мол, Мозалеву пора менять тренера. С большим уважением отношусь к Кириллу Анатольевичу, но пока Андрей будто действительно в кризисе. Впрочем, тренер с физмат-образованием может быть отличным кризис-менеджером. Сейчас очень нужны эти скиллы, и хочется увидеть их уже на мемориале в произвольной.

Впрочем, еще хуже все у Артура Даниеляна, который никак не перестроится на ленинградское время и хоть пока набирает не 0 баллов 0 сотых, но лишь 12-й с 72,24. Напомню, три года назад вице-чемпион Европы.

«Любэ» спровоцировали реакцию

А выиграл даже немного сенсационно Макар Игнатов. Романтичная песня из американского мюзикла 1930-х My Valentine оказалась чуть-чуть сильнее «Любэ» Дмитрия Алиева. Хотя на самом деле это чистый четверной риттбергер оказался сильнее сальхова. Теперь Макару надо выдать две подряд сильные программы, что у него получается нечасто. В прошлом сезоне на крупных турнирах так и не удалось.

Но главная дискуссия развернулась вокруг выбора программы Алиева. Он не первый раз катает под (дальше выберите слово сами) душевные, патриотичные и, что точно, русскоязычные песни. В этом году «Любэ». И, как показывают опросы, мнение болельщиков раскололось примерно напополам.

Оказалось, это чувствует и сам чемпион Европы:

— Всякие мнения после прокатов были. Особенно после ситуации с одним парнем в мужском катании (имеется в виду Гуменник и Rammstein. — Прим. «СЭ»). Люди есть такие — кто-то да, кто-то нет, кому все нравится, кому наоборот. В этом и заключается жизнь. Кто-то пишет, что здорово, кто-то пишет — что это программа не для фигурного катания. Не хочу обидеть зрителя, но, возможно, те, кто пишет негатив, не чувствуют программу, потому что не переживали теплоты и душевности в детстве. Из тяжелой семьи, например. Это нормально, что кому-то не нравится. Я их тоже уважаю. Многие подходили и говорили — реально, настроение после выступления такое, что сейчас бы к бабушке на оладушки. Я впервые почитал отзывы о программах и удивлен, что мне понравились даже негативные комментарии. Полайкал какие-то, — сказал с улыбкой Алиев.

Если на прокатах программа действительно казалась сырой, то в Петербурге со всеми чистыми элементами должен признать (хоть я и совсем на фанат «Любэ»), что она создает определенное настроение, особенно в хмурые питерские дожди, и смотрится. Вопрос, наверное, в создаваемых подтекстах и все ли хотят такое настроение испытывать. Так или иначе, в произвольной программе нас ожидает настоящий атас и сеча за призовые, которые, как рассказали «СЭ», петербургским фигуристам все же полагаются.

Христианское смирение Талалайкиной

Из других результатов стоит выделить победу новой пары Хавронина/Нарижный в танцах, но со штрафным баллом за неловкое падение на слайде. И сильную речь Марии Талалайкиной, которая в 21 год стала одной из самых возрастных фигуристок-одиночниц в стране. Она пыталась сменить гражданство на итальянское, но вмешалась политика ЕС в отношении россиян. В ее словах чувствуется обреченность и даже христианское смирение:

— Это грубо прозвучит, но я представляю себя больным раком, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Мотивация? Морально сложно. Я чувствую, будто я одна. Но выхожу на старт, вижу результат и думаю: «Круто!» Что дальше? Вот именно — что дальше? Я не прыгаю четверные, пыталась вкрутиться в сальхов, это смешно. В 21 учить четверной реально сложно. Но почему бы не кататься, делать то, что ты хочешь, пока ты можешь? В 30 я это уже не смогу. Подумала, наверное, пока стоит. Скажут — вали отсюда, ты ничего не можешь, тогда и пойду. Так что стараюсь получать удовольствие от каждого старта, а судьи честно ставят баллы, — выдала монолог Маша.

Как-то грустно после этого. Хотя, может, это все питерские дожди.