Сегодня, 09:00
В нынешнем сезоне российское фигурное катание обрело новую бригаду комментаторов — в августе трагически из жизни ушел Александр Гришин. Его место у микрофона занял Василий Соловьев, работавший в фигурном катании до 2014 года. Интенсивнее в репортажах стали участвовать два в недавнем прошлом фигуриста сборной России — олимпийская чемпионка Анна Щербакова и призер чемпионата мира и Олимпиады Михаил Коляда. Изменилось ли то, как представляют соревнования телезрителям?
Прежде всего стоит понимать специфику Первого канала. Хотя большинство соревнований транслируется по ТВ в записи в виде дайджеста, Первый работает на широкую аудиторию, а не на узкую, спортивную. Поэтому от комментаторов вряд ли можно ждать жесткого разноса лидеров сборной России или, к примеру, критики работы федерации. Тем не менее в сезоне-2025/26 благодаря экспертам репортажи стали насыщеннее и даже критичнее.
Василий занимает скорее позитивно-нейтральную позицию — представляет самих спортсменов, говорит о том, чему посвящена программа, добавил фишку в виде цитирования текста песен, под которые катаются спортсмены. По подсчетам «СЭ», процент его положительных оценок после прокатов близок к 90-95, чаще всего он использует слова «эффектно», «красиво», «впечатляюще».
После десятилетнего отсутствия в контексте комментатор находится, по аналогии со спортом, не на пике формы — об этом не раз уже говорилось. Свои ошибки он наверняка знает сам и в них разберется. Но если говорить именно об эмоциональной окраске комментариев, замена Гришина на Соловьева практически не сказалась — те же позитив, подчеркивание сложности и уникальности российских фигуристов и особого места фигурного катания в стране (в субботу, когда в Москве на Гран-при было заполнено около 60 процентов мест на трибунах, Василий говорил о «полных»). Но он дает и больше эфирного времени своим коллегам-экспертам — Алексею Ягудину, Михаилу Коляде, Анне Щербаковой. Возможно, в том числе из-за того, что многое еще необходимо нагнать. Но уровень общей работы из-за этого нисколько не проседает.
Фишкой сезона стали споры Коляды и Ягудина о недокрутах, которые постоянно вспыхивают после прокатов. Их регулярность и отсутствие общего знаменателя в итоге только лишний раз говорят о размытости самого понятия «недокрут» — пока его не начнет определять искусственный интеллект, прорыва не случится. Но было бы желание.
Вообще эксперты стали чаще разбирать причины падений, недостаточных уровней во вращениях, указывать на завалы корпуса и так далее. Олимпийский чемпион 2002 года эволюционировал в сторону «злого полицейского» и сейчас самый жесткий эксперт в эфире. Его положительные и отрицательные оценки уравновешены примерно в соотношении 50 на 50. Наряду с похвалой и подчеркиванием сложности программ он использует обороты «есть ошибки», «определенные срывы», «волнение съело», «не справился». А на Гран-при в Москве и вовсе потерял терпение — говорил, что «абсолютно не согласен» с судьями:
— (После катания Артема Ковалева.) Судьи почему-то ставят недокрут. Почему одним ставят недокруты, а другим нет?
— (На прокате Петра Гуменника.) Простите, ну вот — лутц четверной. Ну явный недокрут. Абсолютно чистейший недокрут. Я все понимаю, но почему так? У Пети это не его конек, это слабое место, потому что ну пограничные всегда выезды: то есть недокрут, то нет. (Об акселях.) Везде можно ставить недокруты.
Самая лояльная из экспертов. Она отмечает недокруты, говорит об усталости или нервах в программе, но всегда сглаживает это словами о прогрессе по сравнению с предыдущими стартами или акцентом на удавшихся элементах. Несмотря на старания олимпийской чемпионки создать позитивный вайб, не обошлось без недовольства и в ее адрес. Конечно, буревестником и ледоколом выступила мама Елены Костылевой Ирина. 14-летняя фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при, но не показала насыщенной хореографии, что отметила и Анна:
— Браво, браво, Лена, конечно, технически это просто что-то умопомрачительное. То, что сегодня показала Лена, — уже сейчас у нее 90 с лишним баллов за технику, тройной аксель, три четверных прыжка, — и то, на какой высоте и с какой мощью она их прыгает, безусловно, впечатляет.
— (Отвечая на вопрос Соловьева о надбавке за тройной аксель.) Давайте не забывать, что все-таки не только сам прыжок учитывается, но и то, что было до прыжка, и то, что после. И сегодня между прыжками было видно, что это... разогнаться и настроиться на четверной очередной. Хотелось бы верить, что в течение сезона программа будет обрастать какими-то связками интересными, чтобы не только прыжки были сильной стороной, но и программа, которая, как мне кажется, появилась все-таки после исполнения последнего прыжка, — сказала Щербакова, напоследок выдав еще пару комплиментов.
На удивление, в соцсетях у Анны солидная армия хейтеров — вероятно, из тех, кто обижен на ее золото в Пекине. Но громче всех прозвучало мнение мамы победительницы этапа.
— Был один момент в словах Анны Щербаковой, где она явно выдала свою предвзятость в плюс к своему штабу — «Хрустальному». После искренне высказанного пожелания Михаила Коляды победы Лене Щербакова возмутилась, сказав, что главные претендентки — другие девочки. Аня четко гнула нужную ей линию в комментариях на весь мир. Идет намеренная наклейка ярлыка на Лену — «не компонентная, не слышит музыку», — высказалась Ирина Костылева.
Открытие комментаторского цеха и находка Первого канала. Наслышан, как Первому каналу сложно искать комментаторов-экспертов: по-настоящему комментировать умеют далеко не все, хотя в разное время Первый и Okko прибегали к услугам Евгении Медведевой, Александры Трусовой, но в этой роли они не задержались (Медведева теперь работает диктором на арене). У Михаила спокойный телевизионный голос, экспертиза, а на Гран-при стал свидетелем, как он постоянно во время прокатов объясняет коллегам некие технические моменты, машет руками и рисует углы в воздухе.
Любимое слово Михаила — «классно», но и он может пожурить фигуриста (соотношение позитива и негатива, по нашим подсчетам, 75 на 25). Хайлайт сезона от Михаила — разнос Егора Рухина на первом этапе Гран-при в Магнитогорске. Дело в том, что Коляда ставил программу Рухину — а фигурист ее завалил.
— Работалось замечательно, а сегодня... Егор, я тебя очень прошу, делай хореографию, ничего не пропускай! Сегодня ну просто не было программы, давайте будем честными. Я очень расстроен. Это жестко, но это правда. Хотелось подтолкнуть его, чтоб он хоть как-то поехал. Постоянная какая-то борьба. К сожалению, Егор не накатывает достаточное количество раз на тренировке, чтобы катать это легко. Похвалить? Ну, за четверной лутц можно похвалить, — говорил Коляда.
Российские фигуристы очень внимательно относятся к тому, как их комментируют — не только на Первом канале, но и в соцсетях. Мне известно, как люди прекращали читать соцсети и удаляли аккаунты после критики и даже вынуждены были корректировать слова в интервью, видя мнения болельщиков. Но может быть, к критике в этой жизни надо относиться чуть проще или философски (может быть, это даже одно и то же)?
ISU запустил программу против травли в интернете: даже на практически идеальную с точки зрения имиджа Анну Щербакову нашелся зуб у фанатов. А в нормальном мире — комментаторы должны комментировать то, что видят, а спортсмены катать то, что катают. Не ошибется тот, кто не будет ни комментировать, ни катать.
Тем более что для недовольных на сайте Первого канала давно появилась кнопка для трансляции с интершумом.