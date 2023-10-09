Русский фигурист сумел сменить сборную — и выигрывает медали. Успехи бывших соотечественников

На нескольких турнирах спортсмены российского происхождения снова берут медали, пока ISU не может вернуть россиян.

Пока Россия бьется о закрытую дверь, за которой проходят международные соревнования, или даже уже плюнула и ушла, сезон ISU раскочегаривается. Все более высокие баллы под грузинским флагом получают Дэвис/Смолкин, чем приводят в бешенство своих критиков, полным ходом идет юниорская серия «Гран-при», Илья Малинин пытается установить новые рекорды. На минувших выходных в разных уголках планеты прошло сразу несколько турниров — и на всех них отметились люди, ассоциирующиеся с Россией.

Переход вовремя

В Хельсинки теперь проходят самые близкие к России соревнования — правда, если вы захотите на них приехать на машине, после новых директив ЕС можете остаться на границе без машины. Россиянка Анастасия Губанова, которая тренируется в Петербурге, а выступает за Грузию, на Finlandia Trophy как-то попала — и еще и уезжает с бронзовой медалью, которую конфисковать не должны. Губанова набрала невысокие баллы — 179,61, и лишь на 0,3 обогнала хозяйку соревнований Неллу Пелконен, которую не дотянули до пьедестала. Выиграла кореянка Йелим Ким (187,91).

Еще более красивой выглядит история россиян Марии Павловой и Алексея Святченко, которые выступают в парном катании за Венгрию. Вокруг русских в этой стране было много шума, местные фигуристы возмущались, что пришельцы не дают им дорогу в сборную, и с поста руководителя федерации даже ушел лоббист натурализации Гурген Варданян. Но оказалось, что заменить бывших наших на высшем уровне элементарно некем, и они продолжают ездить по турнирам.

Если Павлова катается за мадьяров давно, то Святченко стал одним из немногих российских фигуристов, кто дооформил переход весной 2022 года, уже после начала СВО. В этом смысле его кейс по-своему уникален. И вот представьте — один катается на Кубке России, занимая там пятые места, другая приезжает на чемпионаты Европы, но там все занято русскими, итальянцами, французами. Но так складываются обстоятельства, что сначала россиян убирают с мировых соревнований, затем Святченко успевает встать в пару с Павловой до появления антироссийских настроений в венгерской федерации — и вот они уже с медалью второго по престижу после «Гран-при» турнира. Павлова/Святченко тоже стали третьими (169,39), выиграли американцы Кэм/О'Ши (182,07). О'Ши — тот самый фигурист, который пару лет назад уронил другую партнершу, Челси Лю, что привело к серьезной травме и паузе в соревнованиях.

Мария Павлова и Алексей Святченко. Фото Global Look Press

У мужчин бросается в глаза разница в результатах и уровне с российским Мемориалом Панина-Коломенкина — японец Као Миура выиграл с результатом 267,81, а Дмитрий Алиев в Петербурге с 289,99 — но наценка наших соревнований понятна. Важно, что по технике россияне почти не уступают. Да, в Хельсинки был сделан один чистый четверной лутц Шуном Сато и два приземлены с огрехами 195-сантиметровым Николаем Мемолой. Учитывая рост наполовину русского итальянца, это настоящий подвиг. Но в общем и целом — четверные риттбергеры были и там и там, а чистота младших, более легких четверных и тройных акселей сопоставима.

Тутберидзе доехала до Японии

В Японии тем временем проходил коммерческий турнир Japan Open, на котором соревновались сборные США, Японии и Европы. России, разумеется, не было и не хватало.

Результаты получились следующие:

1. Япония (Томоно/Симада/Сакамото/Мияхара) — 614,79.

2. США (Малинин/Браун/Левито/Белл) — 577,87.

3. Европа (Эмоз/Квителашвили/Хендрикс/Репон) — 543,31.

Суммировались результаты произвольных программ. Можно прикинуть, сколько бы могла получить на таком турнире Россия. Учитывая статус шоу, поехали бы в Сайтаму наверняка известные фигуристы, не юниоры. Туктамышева и, возможно, кто-то из завершивших типа Трусовой (Валиева в нынешних обстоятельствах — вряд ли). Последние результаты этих девушек в произвольной — 160,52 + 144,30 = 304,82.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У мужчин выбор сложнее, но допустим, мы берем на турнир звезду Олимпиады Кондратюка и любящего азиатские мотивы Семененко. Суммируем последние результаты: 170,54 + 177,21 = 347,75. Итого в районе 650 баллов. Разумеется, эти подсчеты абсолютно выдуманные и примерные, но очевидно, что Россия боролась бы на равных с Японией за первое место на этом турнире. Малинин выиграл турнир у мужчин, набрал 193,91 балла и сделал четверной аксель на нулевые оценки.

Интересно, что умелый дипломат Этери Тутберидзе поехала в Токио со своим уже завершившим карьеру подопечным Морисом Квителашвили. Казалось бы, ничего не значащий турнир — зачем? Но Тутберидзе, как показывает практика, умеет выстраивать отношения с судьями и мировым фигурным бомондом, при этом не теряя влияния в России. И то, как она это делает без лишнего пиара, вызывает интерес, восторг, а у коллег и зависть. Зачем сейчас выстраивать отношения с судьями? Да хотя бы ради дочери и ее партнера, которые продолжают покорять танцы.

Наконец, вопреки политической обстановке состоялся юниорский этап «Гран-при» в Армении (прошлый турнир отменили из-за войны на границе с Азербайджаном). Из заслуживающего внимания — золото у юношей очередного типичного американца Даниэля Мартынова и крепкий результат победительницы у девушек японки Мао Симада (209,81). В танцах победили партнеры Дэвис/Смолкина по группе израильтяне Ткаченко/Киляков.

Как видим, на второй сезон изоляции на подиумах мировых турниров сплошные русские фамилии. Так, может, тогда ISU пора прекратить отменять россиян, если все равно все их турниры — сплошная ассоциация с Россией?