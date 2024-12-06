«Была похожа на Стервеллу». Зачем американский юрист оскорбил Этери Тутберидзе?

Странные дискуссии о деле Камилы Валиевой на полях исполкома ВАДА.

Исполком и Совет учредителей ВАДА, которые проходят в эти дни в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), принесли странную цитату, затрагивающую известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Во время обсуждения поправок ко Всемирному антидопинговому кодексу один из авторов этого документа Ричард Р.Янг неожиданно вспомнил о деле Камилы Валиевой и сравнил ее наставницу с диснеевской злодейкой Круэллой (Стервеллой) Де Виль из франшизы «101 далматинец». По мнению американского юриста, после неудачного выступления Камилы в произвольной программе личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине Тутберидзе повела себя неправильно.

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала, — приводит ТАСС слова Янга, прозвучавшие во время дискуссии о возможном снижении наказания для несовершеннолетних спортсменов в случаях, аналогичных допинговому инциденту с Камилой. — Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль. Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как шакалы набросились

В классическом мультфильме «101 далматинец», снятом студией Walt Disney в 1961 году, негодяйка Круэлла Де Виль покушается на жизнь милых щенков далматинской породы, планируя сшить из них модную шубу. В одноименном фильме 1996 году «Стервеллу» играет Гленн Клоуз, которая создает образ неприятной, капризной и склонной к самодурству бизнесвумен. Естественно, фанаты Этери Тутберидзе, которая действительно слывет строгим и требовательным тренером, в ярости от подобных сравнений. Наверное, в частных беседах Ричард Р.Янг имеет моральное право использовать любые метафоры, однако здесь речь об официальном заседании, за котором при желании мог следить весь мир.

Напомню, что во время самой Олимпиады-2022 российского тренера публично критиковал глава МОК Томас Бах, правда не называя ее по имени. «У меня мурашки бежали по коже, —делился немецкий функционер в ходе пресс-конференции в Пекине. — Но вместо того, чтобы приободрить (спортсменку после выступления), вокруг нее образовалась атмосфера холода. Мы было больно видеть, как ее встретило ближайшее окружение». Так олимпийский лидер реагировал на тот факт, что Тутберидзе не бросилась утирать слезы Валиевой из-за падений в произвольной программе, а после выхода со льда встретила ее словами: «После акселя отпустила вообще... Что же ты перестала бороться?».

Неудачный прокат, стоившей олимпийской медали, Камила совершила на фоне грандиозного допингового скандала, который полыхал в Пекине несколько дней и расшатал нервы 15-летней на тот момент спортсменки. Валиева выиграла кроткую программу одиночниц, но сорвалась в произвольной. «Я пыталась Камилу настроить, чтобы она максимально старалась получить удовольствие от нахождения на Олимпиаде, — вспоминала Тутберидзе события Пекина-2022 на канале «Коммент.Шоу» в 2023 году. — Говорила, что неизвестно, будет ли вторая Олимпиада. И даже есть видео, где она катается, падает, что-то делает, подъезжает, у меня на плече плачет и говорит: «Я не понимаю, я катаюсь и не понимаю, что здесь делаю». Но это так и было. Она просто сама уже не понимала, ради чего она здесь».

«Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе, — комментировала случившееся Тутберидзе в соцсетях в 2022-м. — Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня... как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину». «Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — отозвалась титулованный специалист на критику со стороны главы МОК.

Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз на Олимпиаде-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соратник Макларена

В свете нынешних заявлений Ричарда Р.Янга есть смысл понять, кто это такой, и на каком основании оскорбляет заслуженного и всемирно известного специалиста, с которым наверняка не знаком лично. Американский юрист из Колорадо-Спрингс окончил Стэнфордский университет в 1969 году, и сейчас ему сильно за 70. В 2003-м Янг стал одним из авторов первой версии Всемирного антидопингового кодекса, и с тех пор на протяжении двух десятилетий регулярно участвует в его корректировке. Служитель закона более сотни раз выступал в качестве судьи и адвоката в ходе различных слушаний в CAS, а в 2016-м помогал Ричарду Макларену с формулировками во время написания скандального доклада о российском допинге.

Однако все это — не повод, чтобы публично сравнивать нашего тренера с гротескной злодейкой. И даже нехорошие намеки руководства ВАДА и МОК в адрес штаба Тутберидзе, не оправдывают юриста. «В антидопинговых делах значение имеют не только спортсмены, но и их окружение, — говорил после вердикта CAS по «делу Валиевой» в начале нынешнего года президент МОК Томас Бах. — Особенно это важно в ситуациях, когда речь идет о несовершеннолетних». «Мы думаем, что спортсменка принимала это вещество не одна, это была не ее инициатива. Но именно фигуристка столкнулась с последствиями», — соглашался с олимпийским боссом президент ВАДА Витольд Банька. «Очевидно, что дело плохо пахнет. Из Камилы сделали крайнюю и не указали, кто на самом деле помог ей допингом», — говорил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.

«Сейчас все хайпуют, бездоказательно стараясь что-то сказать... Тутберидзе — великий тренер, она не заслуживает этих пасквилей со стороны ВАДА, — приводят «Аргументы и Факты» слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. — Валиеву отстранили от соревнований за прием запрещенного препарата. И поскольку наша защита выстроена была таким образом, что мы все сделали очень плохо, и Этери Георгиевна, молчит, ничего не говорит, поэтому у них возникают всякие разные домыслы. Там дедушку какого-то придумали, там придумают бабушку. А в целом не надо давать повода, и может быть, тогда люди говорить не будут, вот и все».