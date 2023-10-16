«Сейчас многие видят маску. Под ней до сих пор много боли». Откровенные Костомаров и Домнина

Российский фигурист и его супруга ответили на вопросы «СЭ».

После выписки из больницы жизнь Романа Костомарова, как он сам заявляет, кардинально изменилась. 16 октября олимпийский чемпион по фигурному катанию, переживший страшную болезнь и ампутацию конечностей, выступил в качестве спикера на панельной дискуссии «Верь в себя». По завершении обсуждений Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина ответили на вопросы «СЭ».

Роман Костомаров: «Дети называют меня Папа Робот-3000 »

— Как вам помогает участие в шоу?

— Во-первых, я выхожу к своему родному и любимому зрителю, к которому выходил на протяжении всей своей жизни. Для меня это очень приятное ощущение. Пусть и не в коньках выходил, а в кроссовках... Но это было хорошо. Во-вторых, есть очень хорошие программы, например «Письма любви», с которыми, скорее всего, после Нового года мы будем ездить по всей России и выступать.

Роман Костомаров (справа) с дочерью. Фото Соцсети

— Есть ли цель вернуться на лед?

— Я хотел бы выйти на лед. Просто много проблем, которые связаны с этим. Конек — это инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Определенная работа голеностопа и мышцы — тонкое чувство ребра. Это сейчас отсутствует. Нужно найти ботинки побольше размером, необходимо некоторое время, чтобы изготовить коньки. И выйти на лед. Думаю, будет получаться, но криво-косо, ха-ха!

— Вы сказали, что есть желание вернуться на коньки. Возможно ли это как-то применить в шоу?

— Просто в том плане, что я буду присутствовать на льду. Но не в качестве серьезного катания, как это было раньше.

— Получается ли следить за фигурным катанием сейчас?

— Пока не удается.

— Продюсер шоу Илья Авербух говорил, что поддерживает вас. Как это ощущается?

— Он с самого начала был рядом, был на связи. Он поддерживал... Моральная поддержка от него очень важна.

— С какими сложностями вы столкнулись после выписки из больницы?

— И по сей день сложности присутствуют в жизни. Она кардинально изменилась. Переживал, как пройдет моя встреча со своими детьми. Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги. В самом начале мы отправили детей на три недели отдыха, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни, к тем трудностям, что встречаются в быту.

— Как вас встретили дети?

— Смотреть, как растут дети — счастье. Первое время в больнице, когда все это произошло, когда я все это осознал, после всех лекарств — был ужас и абсолютное нежелание жить. Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное — жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили. Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня «Папа Робот-3000». Сын спросил, а можно ли сделать так, чтобы у меня и голова еще на 360 градусов крутилась, ха-ха!

— Какие слова вашей жены Оксаны Домниной особенно помогали вам?

— Она меня в больнице поддерживала с самого первого дня, как только ее пустили. Поддерживали ее слова любви, мы пройдем через этот путь вместе. Это жизнь. Дай себе время.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Соцсети

Оксана Домнина: « Cамая большая поддержка была от брата Романа »

— Спустя время как сейчас вы себя чувствуете?

— Идем дальше только вперед. Мы столкнулись с такими жизненными трудностями, сложностями. Принимаем их и идем дальше.

— Как проходила первая встреча с Романом?

— Это случилось в реанимации, когда он был без сознания. Я не скрывала своих эмоций и своих чувств. Зная, что он, может, где-то чувствует. Но, по крайней мере, не видит, что со мной происходит. С каждым днем становилось получше, полегче. Это был очень сложный этап, который невозможно пересказать. Сейчас то, что многие видят, — это маска. Под ней до сих пор очень много боли и переживаний.

— Роман много говорил о вашей поддержке. А кто помог вам в такой сложный период?

— Родные и близкие. Мы все друг друга поддерживали. Но самая большая поддержка была от брата Романа. Мы находились постоянно вместе первое время.

— Как переживали дети эту ситуацию?

— С детьми отдельная, очень непростая история. Надо было их подготовить. Начиная с того, что папа вообще в тяжелом состоянии. Потом с такими последствиями. Но у них настрой очень позитивный. Папа — уникальный, папа — индивидуальный, папа такой — самый крутой.