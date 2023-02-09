У Костомарова все еще прогрессирует некроз? Новые тревожные новости о здоровье Романа

СМИ пишут, что врачи пытаются спасти олимпийскому чемпиону пальцы рук.

Еще недавно казалось, что самое худшее в процессе лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который был госпитализирован еще в январе, позади. СМИ писали, что 46-летний спортсмен пошел на поправку. Он пришел в себя после комы, в которую был введен из-за осложнений на фоне пневмонии, пообщался с близкими. Однако потом появились ужасные новости: после ампутации обеих ступней на ногах некроз конечностей может прогрессировать. Под угрозой — пальцы рук фигуриста.

Сразу подчеркнем, что вся данная информация носит неофициальный характер. Жена спортсмена Оксана Домнина накануне обозначила свою позицию по этому вопросу так: когда Роману станет легче, он сам расскажет все, что сочтет необходимым. А пока Костомарова и его семью следует оставить в покое. Безусловно, право на неприкосновенность частной жизни есть у каждого. Однако в данном случае, возможно, родным спортсмена все-таки стоило скорректировать свою точку зрения. Ведь информация все равно так или иначе попадает в СМИ, только сейчас отделить правду от вымысла, настоящий инсайд от фантазии практически невозможно. И это создает вокруг лечения олимпийского чемпиона не самый приятный фон.

Некроз

Как сообщали различные СМИ, после госпитализации Костомарова 10 января врачи подключили спортсмена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Эта процедура была необходима Роману для насыщения крови кислородом и для вывода из критического состояния. Из-за долгого нахождения в медикаментозной коме под аппаратами ЭКМО и ИВЛ у фигуриста пошли серьезные осложнения.

У Костомарова начались проблемы с кровообращением — из-за них в нижних конечностях пошел некроз тканей. Врачи пытались сделать все возможное для спасения пальцев ног фигуриста, но, по неофициальной информации, ему пришлось ампутировать левую стопу, которая была поражена некрозом и сепсисом.

С правой ноги медики удалили мертвые ткани и тем самым сохранили ее. Также после операции существовал риск развития пневмонии и сепсиса. По данным ТАСС, ампутация была связана с риском тромбоэмболии — отрывом тромба и перекрытием сосудов. На этом сложности для здоровья спортсмена не закончились.

Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Операция

По информации «Пятого канала», Костомарову может потребоваться еще одна ампутация. По данным источника, некроз верхних конечностей продолжает прогрессировать: Роман не может согнуть пальцы на руках и сделать рукопожатие. «Утром был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — отметил источник.

Тем не менее врачи делают все возможное, чтобы сохранить конечности олимпийского чемпиона. Близкие спортсмена не сообщают никаких подробностей. В настоящее время для них важнее всего здоровье фигуриста, а не то, что пишут о его лечении.

«Уважаемая пресса... Пожалуйста... Прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа... добывать информацию и писать, что правда и неправда... но только Роман... если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!» — написала Оксана Домнина в социальных сетях.

Восстановление

Очевидно, что Костомарову предстоит длительное лечение. Восстановление после некроза зависит от степени тяжести патологического состояния и может занимать до трех-шести месяцев. Тем не менее это заболевание вполне поддается лечению. Врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских Иван Руссу в комментарии для «Пятого канала» отметил, что у Романа есть все шансы для благополучного восстановления.

— Сроки восстановления индивидуальны. Учитывая, что человек молодой, не имеет выраженных или тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, варикозная болезнь), прогноз должен быть благоприятным. Восстановится он в течение одного-двух месяцев. Однако если на фоне гангрены останется раневая инфекция, то будет длительная борьба. Это может не зажить с первого раза. Придется делать повторные операции, назначать антибактериальную терапию. Тогда это может затянуться на полгода-год, — заявил эксперт.

В любом случае мир нашего фигурного накануне, в день рождения Романа, показал, что его поддерживают абсолютно все. И с такой поддержкой у Костомарова, безусловно, есть все шансы пройти через все испытания и победить страшную болезнь.