Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:40

«Действительно герой нашего времени!» Как Костомаров вдохновляет людей своими тренировками

Отдел спорта «СЭ»
Фигурист Роман Костомаров
Роман Костомаров продолжает тренироваться.
Фото соцсети Романа Костомарова, Global Look Press
Telegram Дзен
Роман продолжает восстанавливаться — и физически, и психологически.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал настоящим вдохновителем и мотиватором. После тяжелой болезни он не только сумел не пасть духом, но и продолжает активно работать над собой. Ролики с его тренировок восхитили спортивную общественность, а многие считают его настоящим героем.

Преодоление

Очередное видео появилось в социальных сетях олимпийского чемпиона. На нем Костомаров в протезах идет на тренажере, выполняет упражнения на руки с утяжелителями и махи ногой, а также делает тренировку на пресс. На голове по-прежнему его излюбленный аксессуар — шапка. Головной убор — неизменная часть имиджа спортсмена.

Роман Костомаров. Костомаров снял еще одно мотивирующее видео. Его мужество впечатляет

«Когда-то мне было так комфортнее чувствовать себя на льду: шевелюра стала редеть, а волосы все-таки нужны партнеру, когда выступаешь в танцах. В одиночном катании с этим несколько проще. Ну а сейчас просто привык», — рассказывал фигурист в интервью Елене Вайцеховской в 2020 году.

Этот атрибут в стиле хип-хоп Роман носит всегда — и в жизни, и на льду. И особенно приятно видеть, что даже сейчас, после столь серьезного потрясения в судьбе, олимпийский чемпион сохраняет верность себе и своему стилю — и даже меняет шапки. На предыдущем ролике с тренировки на нем был другой головной убор.

«Преодоление всего...Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» — написал Костомаров под постом в социальных сетях.

Герой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая выступала в паре с Романом, отреагировала на ролик с участием фигуриста. Она назвала своего партнера настоящим героем.

«Ромочка, какое счастье тебя видеть!!! Узнаю своего Костомарова. Действительно герой нашего времени!!!» — написала Навка.

Роман Костомаров с&nbsp;золотой медалью Олимпиады в&nbsp;Турине. Чемпионат мира с Семенович, золото Олимпиады с Навкой. Карьера Костомарова в фотографиях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мужество Романа вызывает у нее восхищение. «То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение. Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ».

«Чемпион!!! Только вперед!!!» — написала олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.

Заслуженный тренер России Александр Жулин даже выразил уверенность в том, что Костомаров сумеет вернуться на лед. «Однозначно, он вернется на лед. Костомаров — мой герой», — сказал Жулин ТАСС.

Фигурист Роман Костомаров
Фото Global Look Press

Он в хорошей спортивной форме

— Честно скажу, я не ожидал увидеть такое, у меня даже спортивный интерес проснулся, на что он способен, — рассказал ТАСС шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Роман Петушков. — Закалка у Костомарова хорошая, он упертый, знает, что такое спорт, преодоление. И прав был Илья Авербух — он вернется на лед, теперь в этом сомнений нет. Честно говоря, я теперь сам хочу попробовать на коньки встать, ведь катался в детстве. Попытаться я должен.

Тренировка Романа Костомарова (слева). «Впереди жизнь!» Костомаров впервые показал свои протезы и тренировку

Костомарова также поддержала Маргарита Грачева — женщина, потерявшая кисти рук в результате семейного насилия:

— В этой ситуации нет универсальных советов. Это все сложно, тяжело и физически, и психологически, — призналась Грачева в интервью «АиФ». — Твоя жизнь меняется кардинально. Но в истории есть много примеров, когда люди с ампутацией рук и ног живут даже более насыщенной жизнью, чем обычные люди. Адаптироваться сегодня возможно.

— Я как-то пыталась в интернете найти видео, как люди с протезами катаются на коньках, и, если Роман захочет снова участвовать в соревнованиях, вопрос встает о том, какой уровень катания потребуется. Допускаю, что ему захочется себя в каком-то другом виде спорта попробовать, потому что вижу, что он в хорошей спортивной форме. Люди с такими травмами и ограничениями по здоровью также могут прекрасно выступать, наши паралимпийцы хорошо себя показывают, — рассказала News.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Фигурное катание
Роман Костомаров
6
Обсудить
Читайте также
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух и Глейхенгауз делят рынок. Сколько стоят постановки российских фигуристов