«Действительно герой нашего времени!» Как Костомаров вдохновляет людей своими тренировками

Роман продолжает восстанавливаться — и физически, и психологически.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал настоящим вдохновителем и мотиватором. После тяжелой болезни он не только сумел не пасть духом, но и продолжает активно работать над собой. Ролики с его тренировок восхитили спортивную общественность, а многие считают его настоящим героем.

Преодоление

Очередное видео появилось в социальных сетях олимпийского чемпиона. На нем Костомаров в протезах идет на тренажере, выполняет упражнения на руки с утяжелителями и махи ногой, а также делает тренировку на пресс. На голове по-прежнему его излюбленный аксессуар — шапка. Головной убор — неизменная часть имиджа спортсмена.

«Когда-то мне было так комфортнее чувствовать себя на льду: шевелюра стала редеть, а волосы все-таки нужны партнеру, когда выступаешь в танцах. В одиночном катании с этим несколько проще. Ну а сейчас просто привык», — рассказывал фигурист в интервью Елене Вайцеховской в 2020 году.

Этот атрибут в стиле хип-хоп Роман носит всегда — и в жизни, и на льду. И особенно приятно видеть, что даже сейчас, после столь серьезного потрясения в судьбе, олимпийский чемпион сохраняет верность себе и своему стилю — и даже меняет шапки. На предыдущем ролике с тренировки на нем был другой головной убор.

«Преодоление всего...Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» — написал Костомаров под постом в социальных сетях.

Герой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая выступала в паре с Романом, отреагировала на ролик с участием фигуриста. Она назвала своего партнера настоящим героем.

«Ромочка, какое счастье тебя видеть!!! Узнаю своего Костомарова. Действительно герой нашего времени!!!» — написала Навка.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мужество Романа вызывает у нее восхищение. «То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение. Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ».

«Чемпион!!! Только вперед!!!» — написала олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.

Заслуженный тренер России Александр Жулин даже выразил уверенность в том, что Костомаров сумеет вернуться на лед. «Однозначно, он вернется на лед. Костомаров — мой герой», — сказал Жулин ТАСС.

Фото Global Look Press

Он в хорошей спортивной форме

— Честно скажу, я не ожидал увидеть такое, у меня даже спортивный интерес проснулся, на что он способен, — рассказал ТАСС шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Роман Петушков. — Закалка у Костомарова хорошая, он упертый, знает, что такое спорт, преодоление. И прав был Илья Авербух — он вернется на лед, теперь в этом сомнений нет. Честно говоря, я теперь сам хочу попробовать на коньки встать, ведь катался в детстве. Попытаться я должен.

Костомарова также поддержала Маргарита Грачева — женщина, потерявшая кисти рук в результате семейного насилия:

— В этой ситуации нет универсальных советов. Это все сложно, тяжело и физически, и психологически, — призналась Грачева в интервью «АиФ». — Твоя жизнь меняется кардинально. Но в истории есть много примеров, когда люди с ампутацией рук и ног живут даже более насыщенной жизнью, чем обычные люди. Адаптироваться сегодня возможно.

— Я как-то пыталась в интернете найти видео, как люди с протезами катаются на коньках, и, если Роман захочет снова участвовать в соревнованиях, вопрос встает о том, какой уровень катания потребуется. Допускаю, что ему захочется себя в каком-то другом виде спорта попробовать, потому что вижу, что он в хорошей спортивной форме. Люди с такими травмами и ограничениями по здоровью также могут прекрасно выступать, наши паралимпийцы хорошо себя показывают, — рассказала News.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.