Костомаров может стать символом русского фигурного катания и объединить всех. Первые уроки из неприятной истории

Здоровье Романа улучшается, и это повод взглянуть на произошедшее не только с медицинской точки зрения.

Прозвучит цинично, но ни один российский фигурист за последний год не интересовал публику так, как Роман Костомаров. Эту фамилию можно услышать на улицах, в кафе, разговорах друзей, которые не отличат Загитову от Медведевой — куда там флип от лутца.

Жаль, что повод для популярности получился такой, но последние новости показывают, что состояние Романа улучшается, и все адекватные люди надеются, что он выберется, и желают сил Оксане Домниной и всем его родственникам. Роман — уже герой, как и лечащие его врачи. При всей сложности дискуссии о новостях про Костомарова и из этой истории можно сделать полезные выводы.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уязвимы даже спортсмены

Во-первых, что к своему здоровью стоит относиться серьезнее и иногда излишнее трудолюбие и чувство ответственности могут привести к очень печальным последствиям. Понятно, что в нынешней экономической ситуации это прозвучит как дежурная мантра — кто из нас не работал с температурой, не забивал на ковид и маски? Потому что «уже просто невозможно», да и официальных ограничений никаких нет.

Но никогда не знаешь, на каком моменте споткнешься. Роман Костомаров — спортсмен, здоровый мужчина, которого все собеседники характеризуют как «классного мужика», выбирается с огромным трудом, с задействованием всех возможных ресурсов знакомых и поклонников. Уж точно постельный режим лучше нестандартных способов лечения типа катания в минус 20 на воздухе и других.

Героев не хватает

Во-вторых, стоит сконцентрироваться на фигуре самого Костомарова. Молодому поколению он мог запомниться разве что по острым комментариям и участию в шоу «Ледниковый период», которое молодежь считает нафталиновым и кондовым. Но Костомаров для вида спорта значит, конечно, гораздо больше и заслуживает другой славы. Он не только один из самых востребованных в шоу фигуристов, но и один из самых ярких фигуристов начала века. Случайных олимпийских чемпионов не бывает.

Сейчас нашему фигурному катанию остро не хватает героев. Пока вы крутите у виска, перечисляя Трусову, Валиеву, Загитову и иже с ними, объясню, что имею в виду. Очень мало фигуристов, которые бы шагнули за пределы спорта. Трусова крута как спортсменка, делающая невозможное. Загитова — как пробившаяся наверх девушка, «Золушка для домохозяек». Валиева, пожалуй, наиболее близка к статусу героини вне спорта, но только из-за одного эпизода, о котором у нас распространяться не любят.

Если перебирать фигуристок, то на роль героини лучше всех подходит Евгения Медведева, но и она сейчас скорее не про эпичное, а гламурное, медийное — что лишь подчеркивает многообразие ее талантов, но героизм здесь слово лишнее. Да чего говорить — в стране остро ощущается вакуум, когда речь заходит про людей, которых можно назвать «ум, честь, совесть нации» и все в таком роде. Тут и роль «тиктоков» и смартфонов, и поляризация мнений по любому вопросу.

Роман Костомаров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как правильно относиться?

Вот и получается, что Костомаров может стать знаменем русской фигурки в сложные времена, если преодолеет нынешнюю ситуацию, и тем более вернется на лед. При уровне современной медицины и этого исключать не стоит. Во времена, когда спорт в изоляции, да и людям не совсем до спорта, такие истории сплачивают и заставляют верить в лучшее. Именно поэтому, когда Илья Авербух называет турне шоу по стране именем Костомарова, это не кощунство, а объяснимый ход.

Костомаров не обязан раздавать интервью, когда придет в себя, — более того, это наверняка превратится в кринж. Я уже лично столкнулся с этим — сотрудники больших телешоу рыщут в поисках номеров родственников Костомарова, чтобы пригласить их в студию.

Но сам Роман может сделать свою историю назидательной для других, для юных фигуристов и своим примером делать все, чтобы такой героизм им никогда не потребовался. С точки зрения ISU было бы правильно не игнорировать победы Анны Щербаковой в своих подборках, а, к примеру, пригласить Романа вместе с Оксаной Домниной на следующий конгресс, если они согласятся. И просто поаплодировать, вопреки политическим нюансам.