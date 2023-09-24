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Сегодня, 17:00

Костомаров признался в самолечении. Мужественный поступок чемпиона

Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Роман Костомаров.
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Что значат новые заявления фигуриста?

Роман Костомаров стал гостем передачи «Секрет на миллион» на НТВ и впервые рассказал подробности своей болезни, причем все оказалось одновременно страшно и прозаично — и как раз потому страшно. На какие вопросы наталкивают слова Романа и врачей?

Самолечение и врачи на шоу

Надо отдать должное Роману — он не постеснялся рассказать как есть и тем самым, по сути, признать свою вину за произошедшее. Костомаров всегда был «мужиком без понтов», вот и здесь он сказал прямо — да, забил на таблетки и лечение, да, работал и еще и в прорубь ходил купаться. Наверное, не каждый из нас лечится таким образом, но очень многие отправляются на работу больными и используют лекарство «самопройдет». Не стоит излишне морализировать по этому поводу. Тем более что чемпион Турина вполне мог отделаться общими фразами или смягчить подачу, свалив вину на обстоятельства. Даже в коммерческих интервью необязательно говорить всю правду. Иван Скобрев, который был в бане с Романом, за полгода ничего про эту историю не поведал, хотя СМИ предпринимали попытки с ним поговорить.

Роман Костомаров. «Во сне ко мне приходил Кадыров». Костомаров рассказал страшные подробности своей болезни

Костомаров, если быть точным, сказал так:

— В предновогодние дни — Оксана [Домнина] заболела еще 30 декабря, у нее была температура 39,5. Она поняла, что будет трудно выступать. Я был в порядке. Но мы начали выступать, ей становилось легче. Я катаюсь с ней, есть легкий контакт на катке. Вполне вероятно, что я заразился, подцепил вирус. Болело еще плечо, старая травма, но она обострилась. Приходилось делать уколы. Плюс я начал подкашливать. Температура? Я никогда ее не измерял. Само пройдет, всегда так было. Был доктор на катке, я приходил просто за обезболивающими для плеча. Кроме кашля, симптомов не было.

Фото Скриншот видео

8 января мы решили с другом [конькобежцем] Ваней Скобревым поехать в баню, для здоровья. Вполне вероятно, что накопление и забивание моей болезни обезболивающими ослабило иммунитет. Тебе же он не говорит — не надо тебе в прорубь! Думал, пропарюсь хорошенько, хожу в баню сто раз в году. Я попарился, залез в прорубь, и так несколько раз. Когда поехал обратно в такси, кашель был как из трубы. Наверное, это было воспаление легких. Я ехал 40 минут до дома и кашлял без остановки. Потом была боль в боку, сводило мышцы. Тут я понял, что уже подозрительно, такой боли у меня никогда раньше не было, — говорит фигурист.

Врач больницы в Коммунарке Дмитрий Костин в эфире подтвердил историю про купель. Тут вызывает вопросы не только самолечение, но и другие моменты — почему врач коллектива ледового шоу пропустил болезнь Костомарова и занимался только плечом — и пропустил ли? Стоит ли организаторам задуматься о медосмотрах перед шоу, особенно на свежем воздухе зимой?

Лера Кудрявцева и&nbsp;Роман Костомаров в&nbsp;программе &laquo;Секрет на&nbsp;миллион&raquo;. «Это теперь навсегда, какие бы протезы ни ставили». Костомаров дал первое интервью после операции

Роковая бактерия

Далее еще одну деталь рассказали жена фигуриста Оксана Домнина и сам Костомаров:

Домнина: — В какой-то момент выстрелила бактерия, гнойный стрептококк — из-за него и начался сепсис. Это просто стечение обстоятельств. На тот момент мне никто не говорил, что шансов на выживание два процента. Это я потом узнала. Некоторые врачи говорили — чего бороться, 48 часов осталось.

Костомаров: — Медсестра говорила, что буквально за пару дней я начал чернеть. Будто смола, зола тебя съедает. Да, потом отошло, но отошло до тех частей тела, что я имею сейчас.

Любое заболевание в какой-то мере стечение обстоятельств, но в очередной раз мы говорим о том, что в наших больницах можно подцепить больше инфекций, чем вылечить. Можно ли было избежать этого осложнения? Врачи в любом случае герои, что спасли Костомарова. Но, судя по хронологии, инфекция проникла в организм уже по ходу лечения. А ведь именно из-за нее, если делать выводы из сказанного в эфире, пришлось делать ампутации. Судя по всему, при госпитализации Костомарова изначально положили в общую палату. Не было ли это ошибкой?

Фото Скриншот видео

Доступность медицины

Разбираться тут должны профессионалы, работа врачей крайне сложная. Но вопросы у недоуменного зрителя возникнуть могут. Если мы говорим, что за судьбой Костомарова следила вся страна, то у страны могут быть и сомнения. Тем более что за время пандемии ковида страна перевидала множество больниц.

Наконец, возможно, главный и риторический вопрос. Костомаров, снова без лукавства, прямо сказал, что в хорошую больницу его перевезли благодаря бывшей партнерше, влиятельной Татьяне Навке. Любая спасенная человеческая жизнь — верх достижений человечества. Но если у тебя такого человека в друзьях нет, что делать? И должно ли быть так — есть ли здесь циничная справедливость или мириться с такой обреченностью нельзя?

Роман Костомаров. Костомаров возвращается к жизни: показывает тренировки и купил машину с голосовым помощником

Фигурное катание
Роман Костомаров
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