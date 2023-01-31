Шоу с Костомаровым уже начинают отменять. Вернется ли фигурист на лед?

Перспективы олимпийского чемпиона пока не прояснились.

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает находиться под наблюдением врачей после тяжелой болезни, осложненной выступлениями на морозе на новогодних праздниках и неоперативным лечением.

Несмотря на обилие информации о Костомарове разного качества, новых данных, меняющих картину, о его состоянии нет. Он все еще на ИВЛ, но пришел в себя и общается с близкими.

Это дает надежду на то, что Роман не только справится с болезнью, но и вернется на лед. А его возвращение было запланировано очень скоро.

Одно шоу уже отменили

Так, уже в ближайшие выходные 3-4 февраля Костомаров и его супруга Оксана Домнина должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде — том самом, где когда-то каталась на замерзшем озере Алина Загитова.

Однако организаторы уже объявили о переносе шоу на 2024 год в связи «с болезнью исполнителя главной роли Романа Костомарова». Сейчас при клике на новость о переносе сайт выдает ошибку, но факт остается фактом — 3-4 февраля в Доброграде Костомаров не выступит.

Однако это не единственное шоу, в котором предстояло участвовать чемпиону Турина в 2023 году.

Роман Костомаров и Анна Старшенбаум во время шоу. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Восстановится ли к весне?

Можно говорить как минимум еще о двух проектах. Чем отличается компания Ильи Авербуха от большинства конкурентов — он проводит шоу практически регулярно по ходу всего сезона, без перерывов. У Евгения Плющенко есть основная тренерская работа, Татьяна Навка действует более точечно.

Поэтому, во-первых, это «Ледниковый период». Весной по итогам проекта Илья Авербух всегда организовывал гала-шоу по большим городам страны. К примеру, в 2022 году турне стартовало уже в марте, а кульминацией были шоу в Москве и Петербурге в апреле. Костомаров, разумеется, участвовал.

Во-вторых, спектакль «Анна Каренина», который возвращается после премьеры в 2021 году. Об этом можно судить из проектной заявки для Президентского фонда культурных инициатив, опубликованной на официальном сайте фонда. Организаторы просят грант на сумму 53 миллиона рублей при общих затратах почти 133 миллиона. Среди обоснований то, что фигуристы — «часть нашего культурного кода, смысл жизни которых заключается в выступлении на самом высоком уровне и представлении нашей великой страны», а также «попытки полной изоляции России».

В географии проекта указаны Сочи и Москва. Срок начала реализации установлен «до 1 апреля», но, вероятнее всего, «Анну Каренину» готовят под летний сезон в Сочи, а в Москве она пройдет, как и в 2021-м, осенью. Костомаров играл одну из главных и трагических ролей — Вронского.

Роман Костомаров и Анна Старшенбаум во время шоу. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Костомаров — один из самых высокооплачиваемых фигуристов

Стоит сказать, что исторически Костомаров — один из самых востребованных фигуристов в шоу в России и мире. В новогодний период он проехал около 40 мероприятий, включая фестиваль «Зима в Подмосковье», шоу «Волшебник в Стране Оз» и «Щелкунчик и Мышиный Король», не считая участия в «Ледниковом периоде». Можно говорить, что такой нагрузки нет ни у одного действующего фигуриста.

О его востребованности говорит и сумма контрактов — как ИП он получал госзаказы на выступления в Петербурге в рамках концерта «Ледниковый период», заказчиком выступал Санкт-Петербургский Государственный детский ледовый театр. Сумма контракта в 2021 году составляла 130 тысяч рублей, в 2022-м — 162 тысячи рублей за спектакль. Это очень солидные суммы для шоу уровня топ-спортсменов. Любопытно, что в самом контракте было написано, что Костомаров должен выступить в 20233 году. Осталось подождать всего 182 века.

Так, певица Maksим, для которой максимально важен голос, после процедуры лечения с помощью ИВЛ не только выбралась, но и выступает с концертами на футбольных матчах, а сейчас презентует новые концерты с кричащим названием «Я буду жить». Не исключено, что с таким посылом стоит придумать какую-то особую программу (возможно, сольную) и Костомарову.

Более того, Костомаров — один из двух фигуристов, кто выигрывал шоу «Ледниковый период» дважды. Вторая — его жена Оксана Домнина. В последнем проекте, который будет показан 4 февраля, Костомаров не сдержал слез после похвалы от жюри.

Словом, если кому-то кажется, что Костомаров и его катание — прошлый век, то он заблуждается. Потеря этого фигуриста для индустрии шоу будет невосполнимой. Фигуристы говорят корреспонденту «СЭ», что сразу после восстановления от болезни Костомарову вернуться будет сложно — легкие даже после легкой пневмонии восстанавливаются не сразу, и нагрузки нужно будет дозировать. Хорошо, что в нашей стране в ледовом шоу всегда есть кому подменить коллегу.