Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме

Роману пока не становится лучше.

Уже неделю мир фигурного катания переживает за состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Фигурист по-прежнему находится в больнице в Коммунарке, а его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина.

«Пока без изменений», — сказала РБК Домнина.

Состояние

В настоящее время фигурист находится в медикаментозной коме. Некоторые источники сообщали об ухудшении состояния Костомарова, но эта информация не соответствует действительности. Друг Романа, двукратный чемпион мира Максим Ставиский, отметил, что глобальных изменений пока нет.

«Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации. Роман — сильный человек, у него сильный организм.

Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет.

Иногда приходится читать новости из «проверенных источников» о «резком ухудшении» его здоровья, когда на самом деле это не так.

Каждый раз это удар для его близких. Мы с Ромой еще покатаемся», — сказал Ставиский ТАСС.

Эту же информацию подтвердил и отец Романа — Сергей Костомаров: «Ничего не изменилось. Ждем, все так же — в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся на лучшее», — сообщил отец фигуриста «360».

Костомаров попал в больницу еще 10 января. По информации нескольких источников, у него диагностировали пневмонию — врачам даже пришлось подключить Романа к аппарату ЭКМО и ИВЛ. До госпитализации фигурист провел около 30 шоу в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и выступал в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из страны Оз».

Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Причины

Вопрос о том, что вызвало тяжелое заболевание Костомарова, активно обсуждался в СМИ. Многие не стали связывать причины госпитализации Романа с выступлениями на морозе. Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин считает, что здоровье спортсмена подкосило неудачное стечение обстоятельств.

«Вы знаете, это то же самое, что Женя Семененко неудачно упал на катке нестандартного размера. Люди говорили, что нельзя проводить шоу на маленьких катках. Это просто случай — как на маленьких катках шоу проводить, так и в морозы. Я помню, что мы катались на открытых катках во времена моей прогрессивной молодости и в очень сильный мороз. Другие спортсмены тоже катались — ничего не происходило. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Но теперь винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно», — приводит слова Мишина РИА «Новости Спорт».

А вот олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что без тренировки выступать на открытом воздухе опасно.

«Опасно, только когда ты приболевший. Например, у тебя уже есть простуда, а ты идешь на открытый воздух. Если ты здоровый, то ничего такого особенного нет, но опять же в зависимости от температуры. Если это 10 градусов, это одно дело, а если 25, то совсем другое. Во всем должна быть тренировка. Если ты давно не катаешься на открытом воздухе, не тренируешь весь свой организм, то, конечно, ты от этого отвыкаешь, и для организма это шок», — приводит «КП» слова Журовой.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переживания

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призвала всех неравнодушных помолиться за здоровье Романа. Костомаров выступал в паре с Татьяной в танцах на льду. Вместе они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

«Но самое мое главное желание на данный момент — чтобы Рома Костомаров поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», — написала Навка в своих соцсетях.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что очень переживает за состояние Костомарова. Она также выразила надежду, что фигуристу удастся поправить здоровье.

«Прежде всего скажу, что мы все сидим на иголках, безумно переживаем за Рому, потому что Рома — наш очень близкий коллега, — цитирует «Чемпионат» Медведеву. — Мы очень сильно переживаем и пытаемся узнать малейшие подробности о его состоянии. Желаем и семье Романа максимальной выдержки и терпения, и самому Роме. Мы уверены, что он выберется, он парень крепкий у нас. Но мы все очень переживаем, это болевая точка для нас для всех».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин также опубликовал пост в социальных сетях со словами поддержки госпитализированному Костомарову.

«Борись...» — написал фигурист.