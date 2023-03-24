СМИ пишут о новых ампутациях у Костомарова. Что с состоянием Романа?

Если организм фигуриста начнет нормально функционировать, хирургических вмешательств больше не будет.

Сразу несколько российских СМИ опубликовали информацию о новых ампутациях на кистях рук олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Официальных сведений о состоянии здоровья знаменитого спортсмена, как обычно, нет, однако источники сообщают, что некроз тканей на конечностях, вызванный длительным пребыванием на аппаратах искусственного дыхания, не оставил врачам выбора. Вслед за стопами ног 46-летний фигурист лишился кистей рук. При этом медики уверяют, что в целом в состоянии Романа присутствует положительная динамика и депрессии со стороны Костомарова не наблюдается.

Ампутация была необходима

Как стало известно «СЭ», на днях Костомарову провели операцию на кисти левой руки. По результатам хирургического вмешательства фактически отрезали всю кисть, удалив пальцы, которые ранее пытались сохранить. «Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти дальше», — передал источник «МК». «Костомаров перенес операцию по удалению пальцев на левой руке. Пациент перенес операцию нормально», — заявил источник РИА Новости.

«Гангрена — это как засохшая ветка на дереве, — пояснил «СЭ» кандидат медицинских наук Евгений Машковский. — Когда та или иная часть тела не получает достаточного количества питания с током крови, имеет какие-то внешние повреждения механического, температурного или инфекционного характера, ткани начинают отмирать».

«Основные причины гангрены — недостаток кровоснабжения, — считает врач-терапевт, руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова. — Например, гангрена нижних конечностей появляется при сахарном диабете, ангиосклерозе и других сосудистых патологиях, бактериальной инфекции, а также травмах, ожогах, обморожениях. Установив и ликвидировав причину гангренозных изменений, можно их остановить».

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Депрессивного настроения не наблюдается

Также Костомарову очищена трахеостома — это место смыкания трахеи и окружающей среды. В данном случае это было сделано, чтобы в случае необходимости подключать пациента к ИВЛ. Врачи считают, что на фоне стресса Костомаров может начать задыхаться. При этом в целом состояние фигуриста после операции опасений за жизнь не вызывает. Как отмечает источник «СЭ», весь некроз убран и если организм функционировать начнет нормально, больше ампутаций не будет. Но если некроз пойдет дальше, можно будет говорить и об удалении рук по локоть.

Кроме того, у олимпийского чемпиона отказали некоторые функции печени из-за больших доз лекарств, и потребуется время на ее регенерацию и восстановление. ТАСС также сообщает, что Роман ранее перенес микроинсульт, однако самому пациенту при помощи врачей и психологов удается не впадать в уныние. «Он полностью пришел в себя после единственного микроинсульта, — сказал собеседник агентства. — Негативных последствий врачи пока не наблюдают. Несколько дней назад ему была произведена ампутация пальцев левой руки. Сейчас его состояние удовлетворительное. Депрессивного настроения не наблюдается».

«Он то в сознании, то впадает в глубокий сон, поскольку получает, если говорить понятнее, много обезболивающих и успокаивающих медикаментов, — уточнил источник «МК». — Но когда просыпается, кушает самостоятельно, то есть не через трубку в трахее. Точнее, его кормит либо супруга, которая находится постоянно рядом, либо медсестра». В целом Роман уверенно дышит самостоятельно и, судя по всему, как правило, находится в сознании. Источник издания «Pro Звезд» ранее уверял, что фигурист общается с близкими. При этом врачи отмечают сильную худобу Романа. Как стало известно «СЭ», фигурист не может самостоятельно шевелиться. Медперсоналу приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

Роман Костомаров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Напомним, что в период новогодних праздников Роман выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», в том числе на открытом катке при сильном морозе. Также ходили слухи, что спортсмен занимался самолечением, которое не помогло. 10 января Романа госпитализировали с сильным кашлем и болями в груди. Диагноз «коронавирус» не подтвердился, тем не менее звездный спортсмен в тяжелом состоянии был помещен в медицинский центр в Коммунарке. Из-за длительного нахождения на препаратах у фигуриста начался сепсис и некроз ступней и рук. Это привело к частичной ампутации конечностей.