«Я тоже чувствовал себя невероятно плохо, но приходилось кататься». Признание коллеги Костомарова — Алексея Тихонова

Интервью с чемпионом мира, Европы, России и Японии.

Алексей Тихонов — один из самых дипломатичных, корректных и при этом мудрых экспертов в российском фигурном катании. Именно поэтому с ним на первом шоу в турне Ильи Авербуха в Череповце особенно хотелось поговорить — в том числе о том, как журналисты освещают ситуацию с Романом Костомаровым и о возгласах про «все запретить» после тех шоу на открытом воздухе. И чемпион мира не стал лукавить — работать иногда приходится в сложных условиях и не в 100-процентной форме. Как будто все из нас ежедневно проходят медобследование перед выходом на работу в мороз.

Не знаю, как жизнь и судьба выбирают

— Это премьерное шоу в туре, и очень приятно, что Илья продолжает, — признался Тихонов. — Несмотря ни на какие трудности, занимается этим, профессионально ищет новые подходы, взгляды на историю. Просто хочется, чтобы это шоу продолжалось долгие годы. Важно подтягивать новых действующих фигуристов, больших мастеров, которые радуют людей своим катанием в самых разных городах, где мы появляемся.

— Наверное, настроение в начале этого тура другое по сравнению с предыдущими — нет одного из столпов шоу Романа Костомарова.

— Да, мы все в таком состоянии... очень напряженном, переживающем, и молимся, чтобы все было хорошо с Ромой. Но нельзя не кататься, нельзя не выходить к людям, и я уверен, что Роман нас в этом бы очень сильно поддержал. Конечно, сейчас у всех невероятные переживания, грусть в связи с ситуацией, но мы с ним, молимся. Каждый из нас. Не знаю, мне сложно это высказать.

— Давайте скажем про Оксану [Домнину], потому что на фоне вала новостей о Романе не стоит забывать, какой характер ей приходится проявлять.

— Мне всегда удивительно, что жизнь, судьба так выбирает. Бог испытывает самых сильных людей, наверное. Я не знаю, почему так случается, почему каким-то людям выпадает преодолевать такое. Оксанка просто невероятная. Она очень сильный человек, я не представляю, насколько ей сейчас тяжело. Просто надеюсь, что все образуется и будет хорошо.

— Я хотел бы задать вам философский, что ли, вопрос. Журналисты сейчас звонят родственникам Костомарова, чтобы узнавать новости, очень много новостей про его состояние. Как вы относитесь к такой специфике работы? Журналисты должны отказываться звонить? Где здесь моральная грань?

— Я отношусь к такому объему и шквалу новостей крайне отрицательно, конечно. Потому что они берутся из разных источников, достоверные они или нет — я не знаю, не уверен. Стоит выждать паузу и подождать, пока люди будут готовы дать какую-то информацию и рассказать, что происходит. Я бы так поступил, это мое мнение.

— Рынок диктует другие правила, к сожалению.

— Это правда.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Запрещать шоу на улице — не совсем правильная логика

— Еще одна ветвь дискуссии — давайте теперь запретим любые шоу на воздухе. Тоже же перебор?

— Не совсем правильная логика, да. Потому что изначально выступали только на открытых катках, так начиналось фигурное катание в России и мире. И сейчас фигуристы тоже выступают на улице, на хорошем льду и не очень, но они своим катанием доставляют радость. Я тут поддерживаю Алексея Мишина, который высказал свое мнение, и оно было вовсе не отрицательным. Выходя на лед, ты должен быть размятым, само катание занимает четыре минуты, в ходе которых организм человека работает. Самое важное, что ты просто должен не зависнуть на холоде и вернуться в теплое помещение. Это не критично. Учитывая радость, которую дарят своими выступлениями фигуристы людям, я не вижу здесь ничего плохого. Просто вот эти переключения с тепла на мороз и наоборот должны быть контролируемы.

— Получается, это беспечность, которая многим из нас присуща?

— Возможно. Может, невезение. У меня тоже в пандемию были моменты, когда я болел и не знал, что это было — все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовал себя невероятно плохо. Приходилось кататься, потому что шел проект ["Ледниковый период"]. Не на открытых катках, но все равно я понимал, что это огромная нагрузка на организм, иммунную систему.

— Чревато.

— Да, но меня эти ситуации вытаскивали, наоборот. Организм включается, кровь разгоняется по телу, и ты выздоравливаешь. Бывает так, что... случается по-другому.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов во время выступления на «Ледниковом периоде». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Возвращение россиян? Люди же не дураки!

— Ваши подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов участвуют в шоу, когда до финала «Гран-при» неделя. Это у них акцент на шоу со спорта сместился?

— Нет, не думаю. У них акцент в данном случае на новую программу, которую они катали. Она способствует вкатыванию и короткой программы, которую они будут показывать на финале «Гран-при». Эти выступления помогают немножко отвлечься от того плотного графика работ, который предполагает подготовка к большим стартам. Они в этом сезоне могут себе позволить. Это было их решение, Этери Георгиевна его поддержала, я тоже. Два выступления в шоу и недельный блок подготовки к финалу «Гран-при» и выступление. Небольшое переключение им не повредит, а, может, где-то и поможет.

— Новости о возможном возвращении россиян на международные соревнования обнадеживают? Или пока рано?

— Очень надеюсь, что безнадега заканчивается, хотя рано об этом говорить, давайте подождем. Ситуация правда невероятно сложная, в том числе в спорте. Но я надеюсь, что здравый смысл, добро, в конце концов, восторжествуют. Люди же не дураки! Понятно, что есть невероятное давление со многих сторон на олимпийское движение, весь спорт, но то, что мы слышим, не совсем безнадежно. Надеюсь, что они будут верить в спорт, дружбу, Олимпийскую хартию. То, для чего создавалось олимпийское движение — объединять людей, дарить им красоту, дружбу, эмоции.

— Мир?

— Бесспорно. Мир тоже.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Возможно, у Трусовой есть другие приоритеты на данный момент

— Михаил Коляда катался вместе с вами в шоу, но с соревнований снимается. У вас есть этому объяснение? Я у него спросил, он попросил ничего не писать. Мол, всему свое время.

— Я тоже читал о его снятии с финала «Гран-при» в новостях, надо у него самого уточнить, я не спрашивал еще у Миши. Мне жаль, что спортсмен такого уровня и такого мастерства катания не выступает. С чем это связано, с какими-то болезнями? Надо у Михаила спрашивать. Грустно, что зрители не смогут увидеть его, а судьи — оценить. Да, бывают в спорте полосы, когда ты ошибаешься, но он доказывал не раз, что может делать идеальные прокаты. Жаль.

— Может, катание в шоу сейчас просто логичнее? Выгоднее?

— А зачем тогда объявлять, что «я остаюсь и продолжаю карьеру»? Не очень понимаю.

— Но так часто в фигурном катании бывает, давайте честно скажем.

— Бывает, но у тех людей, которые достигли определенного максимума, медали чемпионатов мира, Олимпийских игр, и они могут потянуть резину в надежде на то, что вдруг появится желание и мотивация вернется. Хотя всегда очень непросто ее найти и вновь преодолевать себя, как ты это делал, готовясь к Олимпиаде.

— Про Трусову все то же самое можно повторить?

— Сашу я не вижу сейчас на тренировках, она катается в другой группе. Тоже, думаю, что нет мотивации, может быть. Очень сложно выдохнуть за один сезон. Она может вернуть свои четверные прыжки. Так, как она прыгает, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты на данный момент (улыбается). Но это ее жизнь, и ей решать, что делать и куда идти дальше. Но было бы очень здорово для болельщиков фигурного катания, в том числе меня, увидеть Трусову снова в той форме, которую она показывала.